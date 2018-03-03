غرق طفلين في صهريج لتجميع مياه الأمطار بمديونة

هسبريس من الرباط

لقي يافعان، يبلغان حوالي 13 سنة من العمر، مصرعهما غرقا بصهريج لتجميع مياه الأمطار متواجد بمحاذاة مشروع الرشاد لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، في إقليم مديونة.

المفارقان الحياة يقطنان بدوار البقاقشة، في جماعة المجاطية أولاد طالب، وقد قصدا الصهريج رغبة في السباحة قبل أن يلقيا حتفهما غرقا بداخله. لتفتح النيابة العامة المختصة تحقيقا قضائيا لمعرفة ما جرى بدقة.

الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية، بانتقالها إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثة أحد الضحايا فيما لازال البحث جاريا للوصول إلى جثمان الثاني.