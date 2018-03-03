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غرق طفلين في صهريج لتجميع مياه الأمطار بمديونة
السبت 03 مارس 2018 - 20:44
لقي يافعان، يبلغان حوالي 13 سنة من العمر، مصرعهما غرقا بصهريج لتجميع مياه الأمطار متواجد بمحاذاة مشروع الرشاد لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، في إقليم مديونة.
المفارقان الحياة يقطنان بدوار البقاقشة، في جماعة المجاطية أولاد طالب، وقد قصدا الصهريج رغبة في السباحة قبل أن يلقيا حتفهما غرقا بداخله. لتفتح النيابة العامة المختصة تحقيقا قضائيا لمعرفة ما جرى بدقة.
الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطة المحلية، بانتقالها إلى عين المكان، حيث تم انتشال جثة أحد الضحايا فيما لازال البحث جاريا للوصول إلى جثمان الثاني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - oued amlil السبت 03 مارس 2018 - 20:59
رحمهما الله وارزق ذويهم الصبر انا لله وانا اليه راجعون.
2 - حكيمة السبت 03 مارس 2018 - 21:23
واش كاين شي سباحة في هذا الجو والبرد والثلج والديهم فينهم مايقدر شي يشدوا ولادهم عندهم ماكاين غير ولد واطلاق ...على كل حال قضاء قدر ماتوا شهداء الله يرحمهم....
3 - ابو غطاط الدغمائي السبت 03 مارس 2018 - 21:24
السباحة فهاد الوقت من السنة او فهاد الموجة ديال البرد القارس او الرياح القوية.انا حسب منظوري المتواضع هذه الواقعة تشوبها شائبة يعني هناك *إن*
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