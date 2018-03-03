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"ضربة موج" تقتل صيادا هاويا في مدينة الفنيدق
السبت 03 مارس 2018 - 23:45
لقي شخص مصرعه غرقا بشاطئ بليونش بمدينة الفنيدق، اليوم السبت، بعدما جرفته الأمواج العالية التي ضربت المنطقة أثناء ممارسته هواية الصيد.
ووفق مصادر هسبريس فإن المفارق الحياة، عمره 40 سنة تقريبا، كان رفقة صديقين له يمارسون هواية الصيد قبل أن تسحبه الأمواج ويلفظه البحر بعد ذلك جثة هامدة.
وإثر إخطارها بالحادث حلت السلطة المحلية وعناصر الشرطة بشاطئ بليونش لفتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وجمع المعلومات وكل ما يمكن أن يفيد التحقيق، بينما تم إيداع جثة الضحية مستودع الأموات إلى حين الانتهاء من التحقيق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - تطوانية السبت 03 مارس 2018 - 23:59
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون
2 - خالد أقور الأحد 04 مارس 2018 - 00:06
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته و انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله وحده
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