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فرضية الانتحار تلازم وفاة تاجر في مدينة أكادير

فرضية الانتحار تلازم وفاة تاجر في مدينة أكادير
هسبريس من أكادير
الأحد 04 مارس 2018 - 06:57

عثرت المصالح الأمنية على جثة رجل، من مواليد 1965، بمنزله في حي رياض السلام بأكادير.

مصادر هسبريس أوضحت أن المعني بالأمر تاجر لأكسسوارات وقطع غيار السيارات، وأنه كان يعاني اضطرابات نفسية في السنوات الأخيرة.

ورجحت أن يكون المفارق الحياة انتحر بطلق ناري، خاصة بعد العثور بجانبه على بندقية صيد.

وحضرت مختلف السلطات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الضحية، وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات ما جرى بكل دقة.

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