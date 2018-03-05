24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:23
|06:49
|12:44
|15:57
|18:31
|19:45
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- إسبانيا .. "عنصران داعشيان" يتوجهان إلى المغرب
- الإهمال والعزلة والحرمان ينسف التاريخ العريق لبومالن دادس
- الأمن الوطني يضبط مهاجمي علب ليلية في مراكش
- بني درار .. قنبلة موقوتة
- بوسعيد والعلمي يخصصان 452 مليون درهم لدعم الغرف التجارية
الإهمال والعزلة والحرمان ينسف التاريخ العريق لبومالن دادس (5.00)
الخدمات الصحية في بني مسكين .. قلّة الموارد ونقص الأدوية (5.00)
"رأس الماء" السياحي في شفشاون .. عطاء الأرض وفيض السماء (5.00)
تقرير دولي: وضع المغرب قوي .. والأبناك الإسلامية خطوة كبيرة (5.00)
- أخنوش: السيادة خط أحمر .. والمغرب مستعد لفسخ اتفاق الصيد - (152)
- البوليساريو تنقل الحرب ضد المغرب من المحيط إلى "سماء الصحراء" - (135)
- أخنوش: عرض "الأحرار" السياسي لا يرتبط بانتخابات سابقة لأوانها - (69)
- نشطاء: اتهام الحركة الأمازيغية للمغرب بخدمة إسرائيل نقاش مغلوط - (55)
- تقرير: السلطات المحلية والعدل والصحّة الأكثر "ارتشاء" بالمغرب - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إيقاف مهاجر متهم بتزعم شبكة مختصة في النصب
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة الدار البيضاء-آنفا من إيقاف مهاجر ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للاشتباه في تزعمه لشبكة مختصة في النصب والاحتيال.
بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن الشخص الموقوف، البالغ من العمر 38 سنة، المقيم بالمغرب بصفة غير قانونية، كان موضوع شكاية تقدم بها مواطن مغربي، تعرض للنصب من لدن الشخص المعني وشركائه، الذين حاولوا إقناعه باستثمار مبالغ مالية ضخمة في شراء مادة سائلة "سحرية" تمكن من تحويل قطع ورقية سوداء إلى أوراق مالية من العملة الأجنبية.
البلاغ أورد أن الضحية فطن في آخر لحظة إلى هذه الحيلة، بعدما كان قد قام بإرسال مبلغ مالي من العملة المغربية إلى هذه الشبكة.
وقد حجزت مصالح الأمن لدى إيقافها لزعيم الشبكة هاتفا محمولا وخزانة حديدية بها أوراق على شاكلة العملات النقدية الأجنبية مطلية بلون أسود.
وقد جرت إحالة الشخص المذكور على أنظار العدالة، بعدما تم الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت لا يزال البحث فيه ساريا من أجل القبض على باقي الشركاء والمساهمين في هذه العملية.