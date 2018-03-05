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الرئيسية | حوادث | إيقاف مهاجر متهم بتزعم شبكة مختصة في النصب‎

إيقاف مهاجر متهم بتزعم شبكة مختصة في النصب‎

إيقاف مهاجر متهم بتزعم شبكة مختصة في النصب‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 مارس 2018 - 09:54

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة الدار البيضاء-آنفا من إيقاف مهاجر ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للاشتباه في تزعمه لشبكة مختصة في النصب والاحتيال.

بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن الشخص الموقوف، البالغ من العمر 38 سنة، المقيم بالمغرب بصفة غير قانونية، كان موضوع شكاية تقدم بها مواطن مغربي، تعرض للنصب من لدن الشخص المعني وشركائه، الذين حاولوا إقناعه باستثمار مبالغ مالية ضخمة في شراء مادة سائلة "سحرية" تمكن من تحويل قطع ورقية سوداء إلى أوراق مالية من العملة الأجنبية.

البلاغ أورد أن الضحية فطن في آخر لحظة إلى هذه الحيلة، بعدما كان قد قام بإرسال مبلغ مالي من العملة المغربية إلى هذه الشبكة.

وقد حجزت مصالح الأمن لدى إيقافها لزعيم الشبكة هاتفا محمولا وخزانة حديدية بها أوراق على شاكلة العملات النقدية الأجنبية مطلية بلون أسود.

وقد جرت إحالة الشخص المذكور على أنظار العدالة، بعدما تم الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت لا يزال البحث فيه ساريا من أجل القبض على باقي الشركاء والمساهمين في هذه العملية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - khaald الاثنين 05 مارس 2018 - 10:26
اتمنى ان تكون نفس الشبكة المنحدرة من ساحل العاج التي نصبت على صديق لي في مبلغ ستون ألف درهم منذ عشر سنوات أتمنى الحكم يكون قاسي جدا
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11
2 - عمر الاثنين 05 مارس 2018 - 10:32
ليس هو الاول،اعرف احد سلبوا منه 14 مايون سنتيم ذالك ما وجدوا عنده
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11
3 - بوجمعة الاثنين 05 مارس 2018 - 10:35
أصبح المغرب أبيض و أسود بالله عليكم ماذا سنجني من هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين سوى الاجرام و الدعارة و التسول ؟؟؟؟ أخشى على مستقبل أبنائي و أحفادي لأن نتائج هذه السياسة ستظهر لاحقا
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34
4 - panzer الاثنين 05 مارس 2018 - 11:33
ويتوجب أيضاً توقيف المنصوب عليه بتهمة محاولات حيازة أموال بطريقة غير شرعية
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19
5 - م ن الاثنين 05 مارس 2018 - 11:37
الطماع تيديره بيه الكداب لوكان مايقولون حق لبقو في وطنهم
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14
6 - mounim الاثنين 05 مارس 2018 - 11:42
الطمع طاعون .اشداك باغيها ساهلة.
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14
7 - يوم الحساب الاثنين 05 مارس 2018 - 16:06
هاته الطرق والحيل من أجل النصب على الناس منتشرة كثيرا في دول افريقيا حيث ينصب بعضهم على بعض وأصبحت منتشرة عندهم يعرفها الجميع إذ أصبح من الصعب ربح الثقة أو التعامل فيما بينهم دون توخي الحذر إلى جانب استخدام الشعودة السوداء
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