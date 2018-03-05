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الرئيسية | حوادث | متظاهرون ينددون بتعنيف شرطي إسباني لمغربي

متظاهرون ينددون بتعنيف شرطي إسباني لمغربي

متظاهرون ينددون بتعنيف شرطي إسباني لمغربي
متابعة من خالد ملوك
الاثنين 05 مارس 2018 - 11:35

خرج العشرات من المهاجرين المغاربة المقيمين بمدينة لييدا، الواقعة شمال شرق إسباني، إلى التظاهر بسبب الاعتداء الجسدي العنيف الذي طال مواطنا مغربيا من قبل عنصر أمن بفرقة الشرطة المحلية داخل حانة، وفق ما أظهره شريط فيديو وثقته عدسة أحد رواد الفضاء الترفيهي ذاته.

وطالب المتظاهرون، من أمام مقر مبنى عمدة مدينة لييدا، بمعاقبة الأمني الإسباني الذي ظهر في الفيديو وهو يوجه لكمات وركلات إلى الشاب المغربي الذي سقط أرضا، رافعين صورا موثقة لعملية الاعتداء ولافتات تحمل شعارات من قبيل: "لا للعنصرية" و"نعم لتحقيق العدالة".

وقالت إيبا أودي، محامية بهيئة الدفاع عن المعتدى عنه، إن المهاجر المغربي تقدم بدعوى قضائية في حق الشرطي الإسباني الذي ارتكب جريمة "الضرب والجرح باستعمال أدوات خطيرة"، مشيرة في السياق ذاته إلى أن الجاني ألحق ضررا جسديا ومعنويا بالضحية، كون الاعتداء له دوافع عنصرية.

وأضافت إيبا، في تصريحات نقلتها صحيفة "LaVanguardia" الإسبانية، أن النيابة العامة المختصة أمرت عناصر الشرطة بإقليم كتالونيا، المعروفة بتسمية "لوص موصوص ديسكوادرا، بفتح تحقيق معمق لتحديد ملابسات الواقعة الذي أثارت استنكارا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما المهاجرين المغاربة.

ولفت المنبر الإعلامي ذاته إلى أنه لم يتم إيقاف الأمني الإسباني، بينما ألقي القبض على المهاجر المغربي ورفيقه بتهمة "ممارسة التهديد والاعتداء في حق أفراد بفرقة الشرطة المحلية"؛ فيما قال أحد المحتجين إن "الجالية المغربية تعاني العنصرية كل يوم، وليست هذه أول مرة"، مطالبا بتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.

من جهته، أوضح هلال تاركو، محام ورئيس جمعية "وطني" التي يوجد مقرها بالمدينة ذاتها، أن التنظيم الجمعوي الذي يترأسه سيدخل كطرف في هذه القضية التي هزت الرأي العام الإسباني، مبرزا في السياق ذاته أن الاعتداء الوحشي غير المقبول، الذي طال مهاجرا مغلوبا على أمره، سيمس بمبدأ التعايش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - من بعيد الاثنين 05 مارس 2018 - 11:56
اين هو صوت السفارة او القنصلية العامة للمملكة في برشلونة من هده القضية؟ ماذا لو وقع العكس عندنا في المغرب؟ عموما الجالية المغربية هنا في اسبانيا جد مهمشة من طرف السلطات المغربية لا مرافعات و لادفوعات لصالحها امام السلطات الاسبانية. الله يخد الحق في كل ظالم
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43
2 - م ن الاثنين 05 مارس 2018 - 12:17
هادشي جاري بيه العمل في كل الدول لاكن بعض المغلوطين الدين يقولون هناك حقوق لانسان.
حقوق لانسان ليسة موجودة الى في قنوات التلفزية
ويستخدمونها في تشتيت الشعوب العربية فقط. حتا
الولايات المتحدة كم من اسود قتل على ايدي الشرطة
والجواب عندكم
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32
3 - كريم الاثنين 05 مارس 2018 - 12:23
التعنيف جزء من الطبيعة البشرية و لكن القوانين تجعل البشر ينضبطون هذا الفرق بيننا و بينهم هذا الشرطي سيعاقب حتى و إن كان له حماية من الملك نفسه أما نحن ياما قتلو وعذبو و إختطفو هل حوكم أحد في هذا البلد لا أبدا هل تعرفون لماذا ﻷنه ممنهج خلقو لتعذيبنا لقتلنا لكي لا يجرؤ أحد على تفكير في التغيير الحقيقي
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16
4 - NOUMRI الاثنين 05 مارس 2018 - 12:40
عن أي عنف تتحدثون شخص سكير و تاجر مخدرات و دو سوابق عدلية أحدت الفوضى و اعتدى على رجال الامن و شوه بصورة المغاربة المقيمين بإسبانيا تخرجون للإحتجاج على الشرطة الإسبانية ما عندكم ما يدار ماتنياوش راكم مجرد مهاجرين يعني سيأتي يوم و ستعودون الى دياركم و كدلك أنتم ملزمين باحترام القانون الإسباني ؤلي ما عجبو حال إخوي البلاد
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-14
5 - BRYAN الاثنين 05 مارس 2018 - 13:07
لا داعي لأن تنتظروا شيئا من السفارة الموقرة فكرامة وراحة المهاجر المغربي هو آخر ما يمكن أن يفكر فيه الموظفون هناك.
الشرطة الأوروبية والأمريكية خصوصا ذوو البشرة البيضاء أكثر عنصرية و لولا القانون الصارم لقاموا بما شاؤوا.
المشكل أيضا في الشرطة المغربية التي تتعامل مع المهاجرين المغاربة بكل احتقار و حقد.
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9
6 - المعتصم الاثنين 05 مارس 2018 - 13:12
لا تعاطف مع شخص كان يعاني الفقر و التهميش في بلاده. و وصل الى هنا بطريقة جد صعبة ولا شك. وكان من حقه البحث عن عمل يضمن له كرامته و سمعة بلاده .تعاطي للمخدرات والاتجار فيها. و الذهاب الى البارات ويعربد. ويقلق راحة الناس. يستحق اكثر من زالك. لا هوادة.
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21
7 - bida الاثنين 05 مارس 2018 - 13:16
il fai quoi un marocain musulman dans un bar?????on connait tres bien ces marocains qui passent leurs le temps a picoler !!!soyez sur et certain quil a fait une grande betise comme au bled!!
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12
8 - ilyas الاثنين 05 مارس 2018 - 13:59
حسب ما نقلته جريدة محلية النتيونال،فإن قنصلية جيرونا راسلت عمدة مدينة لريدا،ثم وضعت محامي للترافع،أما عن العنصرية،فالكل يعلق عليها فشله،ناس لا تجيد حتى الكلام بلسان أهل البلاد وقد عمرت سنين بل عقود،لا حرفة ولا دبلوم،الأرقام لا تكدب،نسب كبيرة تعمر السجون،نسب كبيرة تستفيد من المساعدات،نسب كبيرة تعمل في النوار...أنا هنا مند أكتر من 15 سنة،هناك أشخاص يعمرون الشوارع والمقاهي،وقت البقرات السمان والعجاف،وقت الرخاء والأزمة.
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19
9 - كمال الاثنين 05 مارس 2018 - 14:25
إذا ذهبنا إلى اسبانيا فهو من أجل العمل وتحسين وضعيتنا ووضعيه أهلنا وضمان مستقبل أولادنا.
اذن انطلاقا من هذا المفهوم من الصعب جدا التعاطف مع شخص بدلا من أن يفعل ذللك قام بالعربده ليلا في حانات الليلية والدخول في شجارات مع هذا أو ذاك. الشرطي الإسباني من الصعب جدا أن يهاجم شخصا بذالك الشكل العنيف بدون مبرر قوي سبق ذالك.
نصيحتنا له هو أن يغير سلوكه وان يبتعد على الأماكن المشبوهة وسوف يرى أنه من المستحيلات أن يعتدي عليه آحد. والسلام
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13
10 - ايكس طوايسي الاثنين 05 مارس 2018 - 14:28
الى بعض المعلقين :
السفارة والقنصلية لا دخل لهما بما يجري بعد منتصف الليل في الخمارات والمواخير .. في كل بقاع العالم تلك الأماكن ترتفع فيها احتمالات التعرض لكل المخاطر .. وهذا المواطن لم يكن يؤدي صلاة الفجر عندما تعرض للاعتداء ثم ان المغاربة عموما لا يعرفون كيف يتعاملون مع الكأس جوج جغمات وكيبدا يبان له راسو هو السبع وبنادم كي الدبّان ....
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22
11 - أحقا اعتداء؟ الاثنين 05 مارس 2018 - 14:48
نقلت جريدة إلكترونية مغربية ناطقة بالفرنسية بالأمس خبرا مفاده أن المواطن المغربي قال للشرطي الإسباني أنه يعرف زوجته و أبناءه وأنه سيقطع أعناقهم مما دفع الإسباني إلى طرحه أرضا. في هذه الحالة فإنه يستحق ما وقع له.
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16
12 - مجلوق فنيويورك الاثنين 05 مارس 2018 - 15:45
انا كنمشي لاسبانيا مرات سياحة ؤلا غير كندوز منها لفرنسا,,اقسم لكم بالله الى الشرطة الاسبانية ؤالجمارك من اكبر عنصرييين ؤحكارين شفت فحياتي,مرة فalgesiras عطيتهم الجواز ؤبداو كيهضرو ؤيشوفو فيا ؤواحد كيكول الاخر lmoro باسبور امريكي هوما شاكين فيا لايكون الباسبور مزور ؤفيه طامبوات اسبانية ديال مطار مدريد عاد جا واحد الشاف ؤكالي دوز,,,,,,كيشوفو مغريبي بحال الى خرج ليهم شي requin.
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4
13 - RALEUR الاثنين 05 مارس 2018 - 16:02
لا تقنطوا لأن يوسف بن تاشفين لم يغمض له جفن منذ أن سمع بهذه الحادثة وهو في طريقه من مراكش الى إسبانيا في جيش جرار لينتقم للمهاجر المغربي الذي كان يصيح بأعلى صوته، وا مغرباه٠
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5
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