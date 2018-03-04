إفراغ كوكايين من معدة مسافر قادم من البرازيل

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عملية تفريغ مخدرات من معدة مواطن من دولة ساوتومي مكنت من حجز كيلوغرام واحد وخمسين غراما من مخدر الكوكايين كانت ملفوفة داخل 75 كبسولة.

وذكرت المديرية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، بأن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانت أوقفت، بتاريخ 24 فبراير المنصرم، مواطنا من دولة ساوتومي، يبلغ من العمر 27 سنة، للاشتباه في تهريبه لكبسولات من مخدر الكوكايين داخل معدته، خلال الرحلة الجوية القادمة من مدينة ساوباولو بدولة البرازيل.

وقد جرى إيداع المشتبه فيه بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، من أجل إخضاعه لتدخل طبي لتفريغ كميات الكوكايين المهربة، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.