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معزوز يغني المكتبة الفنية بمؤلف عن فلسفة السينما‎

معزوز يغني المكتبة الفنية بمؤلف عن فلسفة السينما‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 مارس 2018 - 05:49

أصدر عبد العلي معزوز مؤلفا بعنوان "فلسفة السينما..الصورة السينمائية بين الفكر والفن"، عن شركة النشر والتوزيع المدارس بالدار البيضاء.

وعن الكتاب قال معزوز في تقديمه إنه محاولة إرساء وشائج بين الصورة السينمائية والفكر، وبين الفن السابع والتأمل الفلسفي؛ وذلك عبر استشكال مفهوم الكتابة واللغة السينمائية الفنية والجمالية.

وأورد الكاتب أنه لم يغب عنه الهاجس المعرفي والبيداغوجي المتمثل في تبسيط المفاهيم الفلسفية، وفي تقريب المعجم السينمائي، وفي تعريب مفرداته ومصطلحاته.

وبخصوص الأهداف العامة التي رسمها للكتاب، قال الدكتور عبد العلي معزوز إنه رغب أن يوفق في تطويع اللغة العربية بما يسمح لنحوها الدلالي ولبنيتها التركيبية باستيعاب آخر ما أنتج في المجال السينمائي من مفردات واصطلاحات في اللغات الحية الأخرى.

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