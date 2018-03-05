إيقاف شاحنات مغربية تحمل مواد كيميائية بإسبانيا

متابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الجمارك الإسبانية المرابطة بميناء مدينة فاليسنيا، الواقعة شرق إسبانيا، ثلاث شاحنات من الحجم الكبير قادمة من المغرب، بعدما أظهرت عملية التفتيش الروتينية أنها تحمل مواد كيميائية مشعة مثل اليورانيوم والكوبالت، معبأة داخل البضاعة المحملة.

ووفق ما ذكرته مصادر من فرقة الحرس المدني الإسباني، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، فإن فرقة أمنية مختصة تخضع المواد المحجوزة للتحليل، في انتظار إعلان نتائج التحقيق ضمن تقرير مفصل، مشيرة إلى عناصر الشرطة تباشر تحقيقاتها بغية تحديد مصدر هذه المواد ووجهتها النهائية.

وأضافت الوكالة أنه تم عزل الشاحنات في مكان داخل ميناء المدينة، في انتظار تحديد مصدر المواد الكيميائية التي تم ضبطها بدقة من قبل فرقة الشرطة العلمية؛ فيما لم تقدم أي معطيات إضافية بشأن هوية السائقين وطبيعة السلع المنقولة على متن هذه المركبات القادمة من المغرب.