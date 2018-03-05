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الرئيسية | حوادث | "السكر والفساد" يوقف 5 أشخاص في غفساي

"السكر والفساد" يوقف 5 أشخاص في غفساي

"السكر والفساد" يوقف 5 أشخاص في غفساي
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 05 مارس 2018 - 11:29

أوقفت عناصر من الدرك الملكي بمدينة غفساي،الأحد، خمسة أشخاص، ضمنهم فتاتان، وذلك بتهم ممارسة الفساد والسكر الطافح، فضلا عن تبادل الضرب والجرح.

ووفق مصادر هسبريس فإنه جرى توقيف الفتاتين، المنحدرتين من العاصمة الرباط، رفقة شابين ينحدران من ضواحي غفساي، إثر مداهمة شقة سكنية بأحد أحياء المدينة من قبل عناصر الدرك الملكي؛ وذلك بعد أن تقدم الشخص الخامس، الذي تم توقيفه أيضا لأجل السكر العلني، بشكاية أمام الضابطة القضائية مفادها تعرضه لاعتداء جسدي على يد أحد مرافقي الفتاتين، وذلك حين كان يقوم بجولة ليلية بأحد شوارع المدينة.

هذا وتم وضع الموقوفين الخمسة رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على أنظار النيابة العامة بابتدائية تاونات للنظر في المنسوب إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المتأمل الاثنين 05 مارس 2018 - 12:05
سبحان الله ! الفساد فشى و شاع و عم و نتشر في كل مرافق الحياة الاجتماعية في المغرب ، و كأن المغاربة اليوم ليسوا هم مغاربة الأمس قبل ستين سنة، نسخة مزيفة من المغاربة تفقد الأصل الذي كان عليه الرجال و النساء من الحياة الكريمة....
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10
2 - جواد الاثنين 05 مارس 2018 - 12:52
الله يبعد شر الخلق على هذه المنطقة التي لم نتعود على السماع مثل هذه الأمور تحدث فيها...
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7
3 - زرهوني الاثنين 05 مارس 2018 - 13:55
أولى بالوزير الذي يحارب صلاة الفجر والجمعة في المخيمات الصيفية أن يبذل مجهودا لمحاربة هذه الظواهر الفاسدة ولا هذا ماشي من ختصاصو؟
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