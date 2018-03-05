"السكر والفساد" يوقف 5 أشخاص في غفساي

رشيد الكويرتي من فاس

أوقفت عناصر من الدرك الملكي بمدينة غفساي،الأحد، خمسة أشخاص، ضمنهم فتاتان، وذلك بتهم ممارسة الفساد والسكر الطافح، فضلا عن تبادل الضرب والجرح.

ووفق مصادر هسبريس فإنه جرى توقيف الفتاتين، المنحدرتين من العاصمة الرباط، رفقة شابين ينحدران من ضواحي غفساي، إثر مداهمة شقة سكنية بأحد أحياء المدينة من قبل عناصر الدرك الملكي؛ وذلك بعد أن تقدم الشخص الخامس، الذي تم توقيفه أيضا لأجل السكر العلني، بشكاية أمام الضابطة القضائية مفادها تعرضه لاعتداء جسدي على يد أحد مرافقي الفتاتين، وذلك حين كان يقوم بجولة ليلية بأحد شوارع المدينة.

هذا وتم وضع الموقوفين الخمسة رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على أنظار النيابة العامة بابتدائية تاونات للنظر في المنسوب إليهم.