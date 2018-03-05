24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:23
|06:49
|12:44
|15:57
|18:31
|19:45
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- إسبانيا .. "عنصران داعشيان" يتوجهان إلى المغرب
- الإهمال والعزلة والحرمان ينسف التاريخ العريق لبومالن دادس
- الأمن الوطني يضبط مهاجمي علب ليلية في مراكش
- بني درار .. قنبلة موقوتة
- بوسعيد والعلمي يخصصان 452 مليون درهم لدعم الغرف التجارية
الإهمال والعزلة والحرمان ينسف التاريخ العريق لبومالن دادس (5.00)
الخدمات الصحية في بني مسكين .. قلّة الموارد ونقص الأدوية (5.00)
"رأس الماء" السياحي في شفشاون .. عطاء الأرض وفيض السماء (5.00)
تقرير دولي: وضع المغرب قوي .. والأبناك الإسلامية خطوة كبيرة (5.00)
- أخنوش: السيادة خط أحمر .. والمغرب مستعد لفسخ اتفاق الصيد - (152)
- البوليساريو تنقل الحرب ضد المغرب من المحيط إلى "سماء الصحراء" - (135)
- أخنوش: عرض "الأحرار" السياسي لا يرتبط بانتخابات سابقة لأوانها - (69)
- نشطاء: اتهام الحركة الأمازيغية للمغرب بخدمة إسرائيل نقاش مغلوط - (55)
- تقرير: السلطات المحلية والعدل والصحّة الأكثر "ارتشاء" بالمغرب - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"السكر والفساد" يوقف 5 أشخاص في غفساي
أوقفت عناصر من الدرك الملكي بمدينة غفساي،الأحد، خمسة أشخاص، ضمنهم فتاتان، وذلك بتهم ممارسة الفساد والسكر الطافح، فضلا عن تبادل الضرب والجرح.
ووفق مصادر هسبريس فإنه جرى توقيف الفتاتين، المنحدرتين من العاصمة الرباط، رفقة شابين ينحدران من ضواحي غفساي، إثر مداهمة شقة سكنية بأحد أحياء المدينة من قبل عناصر الدرك الملكي؛ وذلك بعد أن تقدم الشخص الخامس، الذي تم توقيفه أيضا لأجل السكر العلني، بشكاية أمام الضابطة القضائية مفادها تعرضه لاعتداء جسدي على يد أحد مرافقي الفتاتين، وذلك حين كان يقوم بجولة ليلية بأحد شوارع المدينة.
هذا وتم وضع الموقوفين الخمسة رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على أنظار النيابة العامة بابتدائية تاونات للنظر في المنسوب إليهم.