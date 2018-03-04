24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5012:4415:5618:3019:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. فيلم جديد لـ"تارانتينو" يجمع براد بيت وديكابريو (5.00)

  2. هاري بعد هزم المصارع جرجس: هَاد الشّي كُولّو على الراية المغربية (5.00)

  3. الجديدة أكثر المدن استقبالا للأمطار في 24 ساعة (5.00)

  4. مخرج فرنسي ينقل معاناة عاملات مغربيات في مصانع النسيج بطنجة (5.00)

  5. إهمال المستشرقين الألمان للغة العربية .. تقصير معرفي وغش أكاديمي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | غرق شقيقتين في صهريج مياه ضواحي ورزازات

غرق شقيقتين في صهريج مياه ضواحي ورزازات

غرق شقيقتين في صهريج مياه ضواحي ورزازات
محمد ايت حساين
الأحد 04 مارس 2018 - 20:05

لقيت طفلتان شقيقتان، صباح اليوم الأحد، مصرعهما على الفور بعد غرقهما في صهريج لتجميع المياه المخصصة للأغراض الفلاحية، متواجد بدوار تمزريت، بجماعة امي نولاون، إقليم ورزازات.

المفارقتان للحياة قصدتا الصهريج من أجل جلب الماء، إلا أن الرياح القوية جعلت إحداهن تفقد توازنها وتقع داخله، وحاولت شقيقتها إنقاذها، إلا أنها سقطت بدورها ولفظت أنفسها الأخيرة.

وحسب مصدر لجريدة هسبريس الإلكترونية من مكان الفاجعة فإن إحدى الهالكتين تتابع دراستها في السنة الخامسة ابتدائي، والأخرى في السنة الثالثة ابتدائي، مشيرا إلى أن الحادث استنفر عناصر من الدرك الملكي والسلطة المحلية، والتي انتقلت لمعاينة جثتي الهالكتين، موضحا أن أسرتهما رفضت نقلهما إلى ورزازات، وطالبت بإحضار الطبيب من أجل القيام بالمتعين، والترخيص بدفنهما.

وذكر مصدر أمني مسؤول، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن النيابة العامة المختصة بمحكمة ورزازات أعطت تعليماتها للدرك الملكي من أجل فتح تحقيق قضائي لمعرفة ما جرى بدقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - علال الأحد 04 مارس 2018 - 20:19
اللهم اجر والداهما في مصيبتهما واخلفهما خيرا منها ان لله وان اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - صهاريج الموت الأحد 04 مارس 2018 - 20:22
التنائي الرابع الدي يلقى نفس المصير خلال هده الايام الاخيرة فهل هناك قاتون منظم لهده الصهاريج ؟ للحفاظ على سلامة المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - أبو إحسان الأحد 04 مارس 2018 - 20:27
ان لله وان اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. لله ما اعطى وله ما اخد.. الله يرحمهم مساكن ويصبر اهلهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - آسفي الأحد 04 مارس 2018 - 20:28
ان لله وأن إليه راجعون .الله ارزق ولديهم صبر خص ناس اردو لولدهم لبال وخصوصا الاطفال صغار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - soufiane الأحد 04 مارس 2018 - 20:28
الله يعطي لأهلهم الصبر و سلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - رحموني عبدالله ورزازات الأحد 04 مارس 2018 - 20:37
للاه ما أعطى وللاه ما اخد.اللهم ارزق لأهلها الصبر والسلوان.إن للاه وإن إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - rachiid الأحد 04 مارس 2018 - 20:45
الخبر مؤلم مع الاسف.لا حول ولا قوة الا بالله،نسال الله ان يرزق الصبر والسلوان لذويهم.لا اله الا الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - chouaib mouhaabat الأحد 04 مارس 2018 - 20:48
لله ما أعطى ولله ما أخذ تعازينا الحارة لذويهم فلتصبروا....إن لله وإنا إليه راجعون.... حتى لو أردنا أن نتكلم عن هذا الصهريج وعن سبب تواجده هناك بدون مراقب...أو المسؤولين المعنيبن بالأمر...إلا أن كل هذه الأشياء لا تنفع أمام الأمر الواقع فكل ما وقع هو قضاء وقدر ولا مفر من قضاء الله عزوجل.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.