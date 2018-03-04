غرق شقيقتين في صهريج مياه ضواحي ورزازات

محمد ايت حساين

لقيت طفلتان شقيقتان، صباح اليوم الأحد، مصرعهما على الفور بعد غرقهما في صهريج لتجميع المياه المخصصة للأغراض الفلاحية، متواجد بدوار تمزريت، بجماعة امي نولاون، إقليم ورزازات.

المفارقتان للحياة قصدتا الصهريج من أجل جلب الماء، إلا أن الرياح القوية جعلت إحداهن تفقد توازنها وتقع داخله، وحاولت شقيقتها إنقاذها، إلا أنها سقطت بدورها ولفظت أنفسها الأخيرة.

وحسب مصدر لجريدة هسبريس الإلكترونية من مكان الفاجعة فإن إحدى الهالكتين تتابع دراستها في السنة الخامسة ابتدائي، والأخرى في السنة الثالثة ابتدائي، مشيرا إلى أن الحادث استنفر عناصر من الدرك الملكي والسلطة المحلية، والتي انتقلت لمعاينة جثتي الهالكتين، موضحا أن أسرتهما رفضت نقلهما إلى ورزازات، وطالبت بإحضار الطبيب من أجل القيام بالمتعين، والترخيص بدفنهما.

وذكر مصدر أمني مسؤول، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن النيابة العامة المختصة بمحكمة ورزازات أعطت تعليماتها للدرك الملكي من أجل فتح تحقيق قضائي لمعرفة ما جرى بدقة.