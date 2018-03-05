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كُتّاب وآراء
حيازة المخدرات تقود إلى اعتقال شخصين بآيت ملول
تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بآيت ملول، الأحد، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها.
وحسب مصدر أمني، فقد تم إيقاف المشتبه به بعد عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الشرطة، بعد إخبارية وصلتها تفيد بأن المعني بالأمر ينشط في مجال ترويج المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة حجزت بحوزة المشتبه به عددا من صفائح مخدر الشيرا، يبلغ وزنها 700 غرام، مشيرا إلى أن عملية التفتيش التي أنجزت بمحل سكناه أسفرت عن حجز كمية إضافية من المخدر نفسه قدرت بنصف كيلوغرام.
ووفق المصدر نفسه، فقد مكنت الأبحاث، التي أنجزت في إطار هذه القضية، من توقيف شخص ثانٍ يشتبه بكونه المزود الرئيسي للشخص الموقوف. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.