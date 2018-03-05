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الرئيسية | حوادث | إسبانيا .. "عنصران داعشيان" يتوجهان إلى المغرب

إسبانيا .. "عنصران داعشيان" يتوجهان إلى المغرب

إسبانيا .. "عنصران داعشيان" يتوجهان إلى المغرب
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 05 مارس 2018 - 19:13

اعترف مغربيان أمام القضاء الإسباني بتشكيل خلية تابعة لتنظيم "داعش"، وقبل المتهمان عقوبة الطرد من إسبانيا لمدة عشر سنوات، بدلا من السجن بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وكان المتهمان؛ عبد الله ميجو وأنور مرابط، يواجهان عقوبة السجن 9 و11 عاما على التوالي، لكن جلسة عقد في المحكمة الوطنية عرفت تخفيف العقوبتين إلى 4 و5 سنوات بعد الاعتراف بكافة الوقائع المنسوبة إليهما.

واعترف المتهمان، كما ورد في لائحة الاتهام، بأنهما كانا على اتصال مباشر بنحو عشرين من العناصر الإرهابية في سوريا، وأنهما كانا يتوليان مهمة تجنيد عناصر جديدة لإرسالها في وقت لاحق إلى مناطق النزاع.

وقد قبل الاثنان اقتراح طردهما من الأراضي الإسبانية لمدة 10 سنوات مقابل عدم تعرضهما للسجن.

وبحسب الإدعاء العام، فإن مرابط كان له دور بارز كـ"شيخ" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما كان تربطه "صداقة" بنحو 11 إرهابيا على علاقة بمقاتلين في سوريا عبر فيسبوك، وكان يسهم من خلال الاتجار في الحشيش في تمويل "إخوانه" في المغرب " لتنفيذ أهداف التنظيم الإرهابي".

أما ميجو، الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أظهر رغبته في الانضمام إلى الجهاديين، كما نشر العديد من الرسائل التي تهدف إلى "جذب انتباه متطوعين محتملين للانضمام" إلى صفوف داعش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حديدان الاثنين 05 مارس 2018 - 19:44
مرحبا غي المغرب، بمجرد ما تضعون حوافركم في وطنكم العزيز ستستقبلون في فندق خمسة نجوم.
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2 - khaald الاثنين 05 مارس 2018 - 19:46
لا اظن أنهما سيتوجهان الى المغرب لأن رجال الخيام سيكونون في استقبالهم بالمطار بالثمر و الحليب...المجرمان يستحقان الإعدام بدل السجن ولا دين ولا وطن لهم
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