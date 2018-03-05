الأمن الوطني يضبط مهاجمي علب ليلية في مراكش

هسبريس من مراكش

أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، ثمانية أشخاص ضمن عصابة روّعت ملاه ليلية توجد بحي جيليز باستعمال الأسلحة البيضاء، ليتم اقتيادهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، للاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وخلّف الهجوم، الذي نفذه أفراد العصابة المذكورة على ثلاثة ملاه ليلية توجد بحي جيليز المعروف بتسمية "الحي الأوروبي"، حالة من الاستنفار في مختلف الأجهزة الأمنية بولاية أمن مراكش، التي التحقت بمكان الهجوم، قبل أن تتمكن من إيقاف ثمانية أفراد من العصابة المسلحة، بينما لا يزال البحث جاريا عن شركائهم بعد تحديد هويتهم.

وأسفر الهجوم عن إلحاق خسائر مادية بالملاهي الليلية المذكورة، إضافة إلى إصابة حراس الأمن الخاص وبعض الزبناء بجروح متفاوتة الخطورة؛ وهو ما استدعى نقلهم إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش، لتلقي العلاجات الضرورية.