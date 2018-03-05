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الرئيسية | حوادث | الأمن الوطني يضبط مهاجمي علب ليلية في مراكش

الأمن الوطني يضبط مهاجمي علب ليلية في مراكش

الأمن الوطني يضبط مهاجمي علب ليلية في مراكش
هسبريس من مراكش
الاثنين 05 مارس 2018 - 17:10

أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، ثمانية أشخاص ضمن عصابة روّعت ملاه ليلية توجد بحي جيليز باستعمال الأسلحة البيضاء، ليتم اقتيادهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، للاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وخلّف الهجوم، الذي نفذه أفراد العصابة المذكورة على ثلاثة ملاه ليلية توجد بحي جيليز المعروف بتسمية "الحي الأوروبي"، حالة من الاستنفار في مختلف الأجهزة الأمنية بولاية أمن مراكش، التي التحقت بمكان الهجوم، قبل أن تتمكن من إيقاف ثمانية أفراد من العصابة المسلحة، بينما لا يزال البحث جاريا عن شركائهم بعد تحديد هويتهم.

وأسفر الهجوم عن إلحاق خسائر مادية بالملاهي الليلية المذكورة، إضافة إلى إصابة حراس الأمن الخاص وبعض الزبناء بجروح متفاوتة الخطورة؛ وهو ما استدعى نقلهم إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش، لتلقي العلاجات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - خليلوفيتش الاثنين 05 مارس 2018 - 17:47
واو مشاو فيها هاد العصابة واعرفتو فاش قصتو المساخيط المهم مشيتو فيها فين فمراكش فحي جليز. خليوكم غير مع المواطن المسكين آش داكم لشي علب ليلية
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32
2 - بوقال الاثنين 05 مارس 2018 - 18:09
نحدر وزارة العدل بانه يجب أن تصدر اﻻحكام مشددة مع اﻻعمال الشاقة آنها بداية اﻻنفﻻت اﻻمني
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29
3 - belkacem الاثنين 05 مارس 2018 - 18:38
il faut de la repression pour ces gents des peinnes lourdes et exemplaire sa leurs permets de reflichir autremant au prisson.
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6
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