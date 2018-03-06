"تهم إرهابية" تقود مغاربة إلى سجن "العرجات"

هسبريس من الرباط

أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الارهاب، بملحقة محكمة الاستئناف في سلا بايداع ستة متهمين يتابعون من اجل قضايا تتعلق بالارهاب السجن المحلي "العرجات"، وذلك بعد الاستماع اليهم في اطار مسطرة التحقيق الاعدادي.

وأفاد مصدر قضائي بأنه وجهت لهؤلاء المتهمين، الذين تمت احالتهم في وقت سابق على الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها ، تهم تتعلق بـ"تكوين عصابة لاعداد وارتكاب افعال ارهابية في اطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام ، والانتماء والإشادة بتنظيم ارهابي(...)".

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكن، يوم 21 فبراير المنصرم، من تفكيك خلية ارهابية موالية لـ"داعش" مكونة من ستة عناصر، تتراوح أعمارهم بين 22 و42 سنة، ينشطون بمدينة طنجة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن التحريات تفيد أن عناصر هذه الخلية، التي يتزعمها معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، متورطون في اعتداءات ضد عدة أشخاص بهذه المدينة، باستعمال أسلحة بيضاء وعصي وأقنعة.

كما أظهر البحث، يضيف المصدر ذاته، أن العناصر الموقوفة على صلة بالشبكة الإرهابية الموالية لـ"داعش" التي تم تفكيكها بتاريخ 01/02/2018، بمدينتي طنجة ومكناس، حيث تأكد ضلوعها في التخطيط لاعتداءات تستهدف المس الخطير بأمن واستقرار المملكة.