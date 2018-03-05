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جثة ستينية تحرك الأمنيين نحو مقبرة مدينة وزان
الاثنين 05 مارس 2018 - 23:05
استنفر العثور على جثة امرأة، اليوم الاثنين، وسط مقبرة بمدينة وزان، مصالح الشرطة والسلطة المحلية التي انتقلت إلى عين المكان.
العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن وزان عاينت الجثة، وتبين أنها تعود إلى امرأة ستينية كانت تواظب على بيع صفائح وأحجار تستعمل في عمليات الدفن.
وقد نقلت الجثة، بعد معاينتها من لدن عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية، إلى مستودع الأموات البلدي التابع لمصلحة حفظ الصحة، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة لفائدة البحث الذي يجري في الموضوع.