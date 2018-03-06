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كُتّاب وآراء
ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة في مراكش
داهمت لجنة مختلطة لمحاربة الذبيحة السرية محلا للجزارة بحي الإنارة بتراب مقاطعة المنارة مراكش، ليتم ضبط أزيد من 800 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة يجري استعمالها في إعداد النقانق، كانت معدة للترويج على مجموعة من بائعي المأكولات الخفيفة، قبل أن يتقرر إتلاف اللحوم المحجوزة من لدن المصالح البيطرية، بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وفتحت المصالح المختصة في محاربة الذبيحة السرية تحقيقاتها مع صاحب محل الجزارة المذكور، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما تم أخذ عينة من النقانق لإجراء تحاليل عليها والتأكد من سلامتها في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المعاينة البيطرية للنقانق التي تم ضبطها بالمجزرة المذكورة، من لدن لجنة مكونة من ممثلي مصلحة الشؤون الاقتصادية بولاية مراكش وممثلي المجلس الجماعي لمراكش بالمجازر البلدية وممثلي المصالح البيطرية وممثلي ولاية الأمن، بتعاون مع السلطة المحلية بالملحقة الإدارية بحي الانارة، أثبتت أنها غير صالحة للاستهلاك.