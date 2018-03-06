درك تنغير ينهي ترويج "ولد بايشو" للمخدرات

محمد ايت حساين

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية تنغير من توقيف مروج للمخدرات، معروف بنشاطه وسط مدينة قلعة مكونة وحامل للقب "ولد بايشو"، بعدما كان موضوع عشرات مذكرات البحث على الصعيد الوطني بسبب الاتجار بالمخدرات والاعتداءات.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن عملية توقيف المعني بالأمر، الذي كان يثير الرعب في نفوس ساكنة قلعة مكونة ونواحيها، جاءت بعد عمليات ترصد محكمة دامت أزيد من شهر وأسفرت عن توقيفه وبحوزته كميات مهمة من مخدر الشيرا كانت في طريقها إلى الترويج.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التدخل أسفرت، أيضا، عن حجز عدد من الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاثية العجلات، كان يستعملها الموقوف رفقة شركائه في تنقلاته وإشرافه على عمليات ترويج المخدرات بقلعة مكونة ونواحيها، وأزيد من 6 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و600 قنينة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأشكال، وأزيد من 20 كيلوغراما من سنابل القنب الهندي، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء ذات الحجم الكبير.

مصالح الدرك الملكي تمكنت كذلك من تفكيك معمل سري لتقطير وصنع مسكر "الماحيا"، يعود للشخص نفسه، وحجز 4 أطنان من التين المجفف والمخمر، وعدد من الأدوات التي كان يستعملها الموقوف في صنع هذه المادة المسكرة.

وقد تم وضع "ولد بايشو" تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث في انتظار إحالته على النيابة العامة، فيما مازال البحث جاريا لتوقيف شركائه المشتبه بهم وتحديد هوية مزوده الرئيسي بهذه الممنوعات.