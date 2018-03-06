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كُتّاب وآراء
أمن تمارة يوقف متورطين في السرقة بالعنف
أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لأمن الصخيرات تمارة، صباح اليوم الثلاثاء، أربعة مشتبه فيهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن المشتبه فيهم "كانوا في حالة سكر متقدمة على متن سيارة مكتراة، قبل أن يقوم أحدهم بتعريض ضحية قاصر لسرقة هاتفه النقال تحت التهديد بالعنف، ثم دخل في عراك جسدي مع أحد مرافقيه، نتجت عنه إصابة الطرفين بجروح متفاوتة الخطورة"، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وأسفرت عملية التدخل الفورية لدوريات النجدة، وفق البلاغ ذاته، عن توقيف المشتبه فيهم بمنطقة كيش الوداية، حيث تم العثور بحوزتهم على السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، بالإضافة إلى الهاتف النقال الخاص بالضحية.
وتم وضع المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و42 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.