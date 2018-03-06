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الرئيسية | حوادث | أمن تمارة يوقف متورطين في السرقة بالعنف

أمن تمارة يوقف متورطين في السرقة بالعنف

أمن تمارة يوقف متورطين في السرقة بالعنف
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 مارس 2018 - 15:23

أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لأمن الصخيرات تمارة، صباح اليوم الثلاثاء، أربعة مشتبه فيهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن المشتبه فيهم "كانوا في حالة سكر متقدمة على متن سيارة مكتراة، قبل أن يقوم أحدهم بتعريض ضحية قاصر لسرقة هاتفه النقال تحت التهديد بالعنف، ثم دخل في عراك جسدي مع أحد مرافقيه، نتجت عنه إصابة الطرفين بجروح متفاوتة الخطورة"، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأسفرت عملية التدخل الفورية لدوريات النجدة، وفق البلاغ ذاته، عن توقيف المشتبه فيهم بمنطقة كيش الوداية، حيث تم العثور بحوزتهم على السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، بالإضافة إلى الهاتف النقال الخاص بالضحية.

وتم وضع المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و42 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بنت البلاد الثلاثاء 06 مارس 2018 - 15:47
لا حول ولا قوة الا بالله..انا لله انا اليه راجعون..الله يلطف بالبلاد والعباد..ولينا كانشوفو فشوارعنا غبر الاجرام بشتى انواعه..الله يلطف بينا..
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24
2 - مصطفى الثلاثاء 06 مارس 2018 - 17:19
الناب الماضي.والدراع فاضي.باغينها باردا.اعتراض سبيل المواطن .جريمة لاتغتفر.جزاءمهم .السجن والأعمال الشاقة..
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15
3 - محسن الثلاثاء 06 مارس 2018 - 17:59
للأسف تذهب مجهودات رجال الأمن سدى بفعل الأحكام الغير الرادعة في حق المجرمين الذين يجب الحكم عليهم بالاعدام وتنفيذه....غير هذا يعتبر نشرا بطيئا للجريمة وتشجيعا لها
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