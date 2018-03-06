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الرئيسية | حوادث | مقتل 32 شخصاً في تحطم طائرة روسية بسوريا

مقتل 32 شخصاً في تحطم طائرة روسية بسوريا

مقتل 32 شخصاً في تحطم طائرة روسية بسوريا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 06 مارس 2018 - 14:42

لقي 32 شخصًا حتفهم، اليوم الثلاثاء، إثر تحطم طائرة نقل روسية من طراز "انطونوف 26" أثناء هبوطها في مطار حميميم بسوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الرسمية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن سبب تحطم الطائرة في حميميم، وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطل فني.

ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم.

وأوضحت الوزارة أن طائرة "انطونوف-26" اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ 500 مترا. -

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - badr amine الثلاثاء 06 مارس 2018 - 14:53
اللهم انا نسألك اللطف و حسن الأقدار
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-28
2 - mohamed الثلاثاء 06 مارس 2018 - 14:57
انها مشيئة الخالق سبحانه وتعالى
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133
3 - آسفي الثلاثاء 06 مارس 2018 - 15:04
روسيا تقصف الشعب السوري وتدافع عن مصالحا الإستراتيجية واكيد ستدفع تمن .حلفاءها سيقولون اصقتط الطائرة بسبب عطب تقني والخصوم سيقولون اصقتط بفعل فاعل. والله هو لي يعلم مادا جرا
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106
4 - sam الثلاثاء 06 مارس 2018 - 15:06
الغرب دائما لايرضى بإعتراف انه تم اسقاط طائراته بسواريخ المضاضة او يبين صراحة للعالم ويقول جنودهم أسرى فقط يعترفون بالقصف وقتل الاطفال ودمار هاذا يزيد من قوتهم اللهم عليك بهم جميعا
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83
5 - سني لا وهابي! الثلاثاء 06 مارس 2018 - 15:20
إلى السي "اسفي" : الشعب السوري بالنسبة لكم هو فقط المعارضة و المعارضة المسلحة و مرتزقة الوهابية و أتباع اردوغان !؟ اما المواطن السوري المحايد المسالم أو المواطن السوري الموالي لدولته و لنظامه او حتى لرءيسه فهو ليس ب"شعب سوري" !؟ مع أن الأطراف الأخيرة تمثل أغلبية الشعب السوري بدليل أن دمشق لوحدها فيها ما يناهز 7 مليون سوري ناهيك عن المدن والمحافظات الأخرى
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-79
6 - محمد الثلاثاء 06 مارس 2018 - 15:49
أتمنى أن تكون الجزائر قد قرأت ذلك الخبر لتعلم أن كل ما تقتنية من روسيا من أسلحة ودبابات وطائرات وتفتخر كونها تتملك أحد أقوى الجيوش في العالم ما هي إلا خردة ورثتها روسيا من العهد السوفياتي
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42
7 - مروان من تازة الثلاثاء 06 مارس 2018 - 17:23
هذا درس لجارة السوء لكي تعلم ان كل الأسلحة التي اقتنت من روسيا ما هي الا خردة اكل عليها الزمن و شرب
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6
8 - آسفي الثلاثاء 06 مارس 2018 - 17:53
إلى سي سن ولا وهابي..روسيا تحارب لأجل مصالحها لا لأجل طائفة تحارب لأجل خطوط الغاز الطبيعي وقطع طريق على تحالف الأمريكي الخليجي من أجل عدم اصاله إلى اروبا.أن لم تعرف سياسة لا تتكلم فيها
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16
9 - جريء الثلاثاء 06 مارس 2018 - 18:02
الى سني لا وهابي اقول: اليس بشار من اوصل البلاد لهذا الدمار بتكبره وجعنميته وسوء تقديره، حين قمع المطالبة فقط باشياء خبزية لا غير؟؟؟
نحن مع الانسان ولسنا مع الطاءفية او او او.
راجع قناعاتك من فضلك
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19
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