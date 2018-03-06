مقتل 32 شخصاً في تحطم طائرة روسية بسوريا

هسبريس - متابعة

لقي 32 شخصًا حتفهم، اليوم الثلاثاء، إثر تحطم طائرة نقل روسية من طراز "انطونوف 26" أثناء هبوطها في مطار حميميم بسوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الرسمية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن سبب تحطم الطائرة في حميميم، وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطل فني.

ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم.

وأوضحت الوزارة أن طائرة "انطونوف-26" اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ 500 مترا. -