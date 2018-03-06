"أمنيّ خاص" يحبط محاولة سرقة بنك في فاس

هسبريس من الرباط

أوقفت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اليوم الثلاثاء، شخصا يشتبه في تورطه في محاولة السرقة بواسطة السلاح الأبيض، من داخل وكالة تجارية تابعة لمؤسسة بنكية كائنة بحي بنسودة بمدينة فاس.

وأظهرت المعلومات الأولية للبحث أن الضنين "ولج الوكالة البنكية المذكورة وهو يحمل سكينا ويخفي ملامحه بواسطة وشاح قطني، قبل أن يحاول ارتكاب عملية سرقة؛ لكن دون أن يتمكن من تنفيذ فعله الإجرامي، بعد تدخل عنصر الحراسة الخاصة الذي أحكم إقفال الباب الخارجي، مما دفع المشتبه فيه إلى تكسير الواجهة الزجاجية والفرار، مخلفا السلاح الأبيض والوشاح وآثار دم ناجمة عن تعرضه لجروح"، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

المصدر ذاته أضاف أن التدخل الميداني الفوري لعناصر الشرطة أسفر عن إيقاف المشتبه فيه بمحيط مسرح الجريمة، مباشرة بعد محاولته ارتكاب هذا الفعل الإجرامي. كما جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال التحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.