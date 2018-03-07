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الرئيسية | حوادث | مطار البيضاء .. "تسرّب" يستقبل ركاب القطارات

مطار البيضاء .. "تسرّب" يستقبل ركاب القطارات

مطار البيضاء .. "تسرّب" يستقبل ركاب القطارات
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 07 مارس 2018 - 03:35

فضحت الأمطار التي تتهاطل هذه الأيام ضعف بعض المرافق التابعة لمطار محمد الخامس الدولي ضواحي الدار البيضاء، إذ غمرت المياه المتسربة من سقف محطة القطار، جوار بوابة المطار، أرضية المرفق.

ولجأ القائمون على تسيير شؤون المحطة السككية إلى سطل أحمر، أخفوْه وسط مَرجل خشبي، من أجل استقبال "القطرة" التي لم تتوقف؛ فيما بقيت الأرضية مبللة عن آخرها بالمياه.

ولفت السطل، المعتمد لإخفاء معالم التسرب المائي الوافد من سطح المرفق، أنظار المسافرين القاصدين المطار على متن القطارات؛ خاصة الأجانب منهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - شي عادي !! الأربعاء 07 مارس 2018 - 04:07
مقارنة مع أوضاع باقي ربوع الوطن .. هذا التسرب لا يمثل سوى قطرة في بحر..ما شفتوش التسربات ديال بصح.. ولا غير حيت هذاك مطار غاذي يشوفوه الأجانب.. و المواطن شكون سوّق ليه!!
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3
2 - (•_•) الأربعاء 07 مارس 2018 - 04:20
منكم لله يا مسؤولين ! هذا كل ما يمكن لنا أن نقوله لكم !
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2
3 - حكيم الأربعاء 07 مارس 2018 - 04:25
أشياء عادية ممكن أن تقع في أرقى الأماكن. لا داعي نعمل من حبة قبة.
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-2
4 - عزيز -NL الأربعاء 07 مارس 2018 - 04:36
السلام عليكم هادو مايكونو غير تلاميذ ديال انا كبيركم الذي علمكم السحر .وزير الكراطة (م.أوزين)
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0
5 - سطل العالم!!! الأربعاء 07 مارس 2018 - 05:26
تحية. ها هي البراهين أيها المطبلون لأكذوبة تنظيم كأس العالم. لا داعي نرجوكم لفضائح أخرى. كفاكم هذا الذي عانينا خاصة هذه السنة فنعمة الأمطار والثلوج عرت كل شيء. بنيات مهترئة وفقر مذقع. دعوا التنظيم لأهله ولا تقارنونا حتى بدول إفريقيا التي بدأت تبتعد عنا في استراتيجياتها التنموية لنقبع بين حضارتين أولى في الشمال وثانية في الجنوب.
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6 - مغربي الأربعاء 07 مارس 2018 - 05:54
اولا هناك اماكن في جميع انحاء العالم يمكن ان يحصل هذا في حالۃ تهاطل امطار غزيرۃ جدا .الجميع كان يتهكم عند فيضان ملعب مولاي عبد الله ثم بعد اشهر قليلۃ حصل نفس الشيء في اوربا لكنلم يتهكم اي مغربي عن الواقعۃ.اذا كنتم تريدون التحدث عن مطار محمد الخامس عليكم التحدث عن المرافق الصحيۃ ك المراحيض ی النظافۃ وما شبه ذالك
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7 - martin pres du kiss الأربعاء 07 مارس 2018 - 07:15
depuis la raquette de mr le ministre des sport pour ettancher l'eau du stade qui a eté vue ds le monde entier.et qui , apres ce valeureux ministre est devenu depuis une autre personne ds l'etat sans etre inquieté par l'ETAT DES DROITS..qui punis ceux qui veulent leur droit du peuple pauvres,et laisse comme ce ministre impuni ...voila,que sugit l'affaire du BIDON ROSE de l'aeroport ..Honte a vous ....jusqu'a quand vous aurez un sens de responsabilité. un amour et une jalousie pour tout ce qui touche notre MAROC...vous ne penser qu'a amasser des billets de banque volés du maroc et stoqués ds les banques d'autres pays ....le maroc est une responsabilité duquelle vous serez interrogé devant DIEU ...
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0
8 - شاهد الأربعاء 07 مارس 2018 - 07:17
حقا اصبح ركوب القطارات المغربية مثله مثل ركوب عربة مجرورة بدابة، حيث يصيبك كل شيء : بلل، برد،روائح كريهة، ضجيج. حتى في بعض الاحيان يمكن للعربة المذكورة سالفا ان توصلك لوجهتك اسرع من القطار لانعدام التوقفات الكثيرة و الاعطاب المتكررة.
الغريب في الامر هو ان م.و.س.ح لازال يبني اهدافه على قطارات و مقطورات لا تمث لل2018 بأي شيء.
يقال اليك هذه هي الدرجة 1 و هذه هي الدرجة 2 مع العلم انه لا فرق بينهما ما عدا رائحة المطهر التي يتم راشها بالدرجة 1.
كل هذا يجعلني، في كل مرة اركب فيها القطار، اطرح على نفسي هذا السؤال : هل التعريفة التي ادفعها ل م.و.س.ح هي معقولة و مستحقة....طبعا لا
لانه لا تتحقق هنا علاقة الثمن-الجودة.Rapport Prix-Qualité
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9 - mre الأربعاء 07 مارس 2018 - 07:43
يجب تقديم السطل لدعم ملف المغرب لتنظيم كأس العالم و احتضان الوكالة الفضائية العالمية.
يريدون تنظيم كأس العالم فقط من أجل الإختلاس..
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