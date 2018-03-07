مطار البيضاء .. "تسرّب" يستقبل ركاب القطارات

هسبريس - محمد الراجي

فضحت الأمطار التي تتهاطل هذه الأيام ضعف بعض المرافق التابعة لمطار محمد الخامس الدولي ضواحي الدار البيضاء، إذ غمرت المياه المتسربة من سقف محطة القطار، جوار بوابة المطار، أرضية المرفق.

ولجأ القائمون على تسيير شؤون المحطة السككية إلى سطل أحمر، أخفوْه وسط مَرجل خشبي، من أجل استقبال "القطرة" التي لم تتوقف؛ فيما بقيت الأرضية مبللة عن آخرها بالمياه.

ولفت السطل، المعتمد لإخفاء معالم التسرب المائي الوافد من سطح المرفق، أنظار المسافرين القاصدين المطار على متن القطارات؛ خاصة الأجانب منهم.