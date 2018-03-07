24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:4612:4315:5818:3219:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. "مجلس جطو" يفضح كبار مؤسسات عمومية تسببوا في "أعطاب مالية" (5.00)

  2. العلمي: حصيلة عمل "رونو" ومورّديها فاقت كل التوقعات بالمملكة (5.00)

  3. الوداد يبدأ الدفاع عن لقبه الإفريقي بفوز في البيضاء (5.00)

  4. "تازة الممر والمستقر..." (5.00)

  5. بيضاويون يطالبون دار الخدمات باسترجاع أموال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حوادث السير .. 14 قتيلا في أسبوع بمدن المملكة

حوادث السير .. 14 قتيلا في أسبوع بمدن المملكة

حوادث السير .. 14 قتيلا في أسبوع بمدن المملكة
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 07 مارس 2018 - 09:50

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 1527 آخرون بجروح، إصابة 66 منهم بليغة، في 1141 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 26 فبراير الماضي إلى 4 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 42 ألف و34 مخالفة، وأنجزت 12 ألف و393 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 29 ألف و641 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و143 ألف و700 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4397 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7737 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 259 مركبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - من امريكا الأربعاء 07 مارس 2018 - 15:03
السلام عليكم

الحوادث ليست قدر ومصير وانما لا مبالاة وتقصير!

إتكل على عينيك وليس على رجليك.
في الضوء الاحمر, قف واحذر.
حزام الامان سلامة وضمان
قف, انظر, تقدم فإنك لا تندم.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافي وطني!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.