حوادث السير .. 14 قتيلا في أسبوع بمدن المملكة

هسبريس - و.م.ع

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 1527 آخرون بجروح، إصابة 66 منهم بليغة، في 1141 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 26 فبراير الماضي إلى 4 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 42 ألف و34 مخالفة، وأنجزت 12 ألف و393 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 29 ألف و641 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و143 ألف و700 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4397 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7737 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 259 مركبة.