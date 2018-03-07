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الرئيسية | حوادث | السيول تزهق روح أستاذ ثلاثيني نواحي أزيلال

السيول تزهق روح أستاذ ثلاثيني نواحي أزيلال

السيول تزهق روح أستاذ ثلاثيني نواحي أزيلال
عبد السلام الشامخ*
الأربعاء 07 مارس 2018 - 00:23

"هي الحياة بكاء كمان مخافة تمزق أوتاره، هي الحياة بين دقيقتين: دقيقة صرخت فيها مصدوما من لغزها المخفي وراء قناع اللا شيء، ودقيقة صرخت فيها أيضا إثر اكتشافك عبثية العدم...فما ينفع الرثاء بعد الفقيد، ولا قوة في حضرة العواصف للوقيد... وداعا صديقي يوسف"، بهذه الكلمات اختار الخماري الصابري نعي صديقه وزميله في فوج "الكرامة" يوسف رياض، الذي عثر عليه أمس جثة هامدة بعدما جرفته المياه نواحي أزيلال بداية الأسبوع.

وحسب ما نقلته مصادر إعلامية محلية فإن "يوسف رياض كان يشتغل أستاذا للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس سيدي عزيز فرعية البراقيق، وهو حديث الزواج وأبٌّ لرضيع ومن الأساتذة المتدربين الذين قادوا احتجاجات من أجل التوظيف، كان يهم بالعودة إلى بيته بعد يوم شاق قضاه بين جدران مدرسته، على متن دراجته النارية، قبل أن تحاصره السيول إثر التساقطات المطرية القوية التي شهدتها منطقة أزيلال نهاية الأسبوع ليختفي عن الأنظار".

وبعد بحث واسع تمكن أفراد الدرك الملكي من العثور على الأستاذ غارقا بإحدى "الشعاب"، وقاموا بإجراء معاينة الجثة ضمن التحقيق القضائي المفتوح لمعرفة ملابسات الحادث؛ فيما نُقل الجثمان إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي في بني ملال للتشريح الطبي.

وقال أحد أصدقاء الأستاذ المتوفى، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، "لقد خلفت وفاته حزنا عميقا في نفوس زملائه بالعمل، وكان المرحوم يتمتع بخصال حميدة".

* صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - oxygen الأربعاء 07 مارس 2018 - 00:52
اللهم اغفرله وارحمه واكرم نزله واجعله من الشهداء الابرار
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2 - مسلم الأربعاء 07 مارس 2018 - 00:55
لا حول ولا قوة إلا بالله انا لله وانا اليه راجعون.اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان.
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42
3 - المغرب يشتكي الأربعاء 07 مارس 2018 - 01:08
لا حول ولا قوة الا بالله ان لله وان اليه راجعون
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27
4 - عبد الغفور الأربعاء 07 مارس 2018 - 01:15
اللهم ارحمه واسكنه جنتك، سبحان الله ماذا جنى هذا الاستاذ المسكين حتى تهلكه السيول ؟! ليس صحيحا ان من تغرقه السيول فمصيره لا يبشر بخير، هذا خطأ، ان الله غفور رحيم، انا لم اصلي صلاة واحدة في حياتي لكني ما زلت اطمع في دخول الجنة لان الله غفار مبالغ في الغفران .
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6
5 - بورحيم مبارك الأربعاء 07 مارس 2018 - 01:15
رحمه الله وغفر له وجعل الجنة مثواه إنا لله وإنا إليه راجعون
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19
6 - رحمة الله على أستاذ الأربعاء 07 مارس 2018 - 01:37
لا حول ولا قوة إلا بالله انا لله وانا اليه راجعون.
اللهم اغفرله وارحمه واكرم نزله واجعله من الشهداء الابرار.
اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان.
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20
7 - بلقاسم الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:50
اللهم ارحمه واغفر له ولجميع المسلمين
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