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الدرك يحقق في مقتل فتاة قاصر بـ"آيت إيمور"

الدرك يحقق في مقتل فتاة قاصر بـ"آيت إيمور"
هسبريس من مراكش
الأربعاء 07 مارس 2018 - 09:13

فتحت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي بجماعة أيت ايمور ضواحي مراكش تحقيقا، بأمر من النيابة العامة المختصة، لمعرفة الأسباب وراء مقتل تلميذة، في ربيعها الثاني عشر، عثر على جثتها وسط الأشجار بإحدى الضيعات المتواجدة في درب البرجة بتراب جماعة ايت ايمور.

وتكتف مصالح الدرك تحرياتها، بتنسيق مع السلطات المحلية، لجمع القرائن والأدلة والمعطيات التي ستساعد في فك لغز هذه الجريمة البشعة والاهتداء إلى خيط من شأنه أن يقود إلى تحديد هوية مقترف الفعل الجنائي.

وبحسب مصادر هسبريس فإن التلميذة الضحية، التي كانت تتابع دراستها بالمستوى السادس، عثر على جثتها وعليها آثار الضرب بعد نزع ثيابها، ما يرجح فرضية تعرضها لاعتداء جنسي أيضا.

وأضافت المصادر نفسها أن الجثة تم نقلها إلى مستودع الأموات، في الوقت الذي خلف مقتلها بهذه الطريقة البشعة صدمة في أوساط سكان المنطقة، والهيئات الحقوقية، خصوصا تلك التي تهتم وتدافع عن الطفولة.

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