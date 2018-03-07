"محادثات جنسية" وتمويلات شعو تخيمان على محاكمة معتقلي الريف

هسبريس - عبد الإله شبل

شهدت جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، عرض مكالمة هاتفية تتضمن عبارات جنسية جرت بين المتهمين حسين الإدريسي ومحمد فاضل.

ومثل المتهمان معا أمام القاضي علي الطرشي، وجرى عرض مكالمة هاتفية جمعت بينهما تصل مدتها إلى سبع دقائق و20 ثانية، تحدثا فيها بطريقة ساخرة تضمنت عبارات خلفت ردودا متباينة داخل القاعة.

القاضي علي الطرشي الذي تحفظ في البداية على عرض الحوار الثنائي عبر الهاتف لما فيه من إخلال بالحياء العام قبل أن يلح أحد المعتقلين على عرضه بشكل علني، وهو الأمر الذي لم يعارضه ممثل النيابة العامة، دعا أحد المترجمين من اللغة الأمازيغية إلى العربية إلى ترجمة المكالمة الهاتفية، على اعتبار أنها تحيل على "المشاركة في مؤامرة".

ويظهر من خلال المكالمة الهاتفية بين المعتقلين المذكورين أن أحدهما تقمص دور فتاة، بينما الشخص الآخر يخاطبه "شهيتيني فيك"، ليرد المعتقل/الفتاة وهو يضحك ساخرا بصوت نسائي "داكشي زوين عندي غادي يعجبك".

وخلفت الترجمة من اللغة الأمازيغية إلى العربية، من جديد، غليانا واسعا، لاسيما وأن المكالمة الهاتفية تمت باللهجة الريفية؛ إذ عبّر أفراد عائلات معتقلي حراك الريف، وكذا دفاعهم الذي يتوفر على الترجمة، عن سخريتهم مما ذهب إليه المترجم لبعض ما جاء في الاتصال الهاتفي، وطلبت المحامية خديجة الروكاني من المحكمة توفير وسيلة أخرى للترجمة تيسر معرفة مضامين المحادثات التي تعرضها.

ولم تخل هذه المكالمة الهاتفية بين المعتقلين المذكورين من مصطلحات نابية كشف من خلالها هؤلاء عن المواصفات التي يعشقها أحدهم خلال الممارسة الجنسية.

وتضمنت المكالمة الهاتفية التي جرى الاستماع إليها وعرضها اسم سعيد شعو، بارون المخدرات المتواجد بهولندا؛ إذ تحدث أحدهما عن وعد قدمه المبحوث عنه بالدعم المادي لحراك الريف، قبل أن يرد على استفسار النيابة العامة بكون ما جرى في المكالمة غير حقيقي وكان على سبيل المزاح فقط.

وعرفت الجلسة التماس النيابة العامة استدعاء شرطي للإدلاء بإفادته، باعتباره تعرض لعنف عبر رشقه بالحجارة من طرف المعتقل عمر بولحراس، وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة.

وقرر القاضي علي الطرشي تأجيل النظر في الملف ومواصلة الاستماع إلى المعتقلين إلى غاية يوم الجمعة تاسع مارس، الذي يصادف الذكرى السابعة للخطاب الذي كان قد ألقاه الملك محمد السادس إبان احتجاجات حركة 20 فبراير سنة 2011.