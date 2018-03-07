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كُتّاب وآراء
"محادثات جنسية" وتمويلات شعو تخيمان على محاكمة معتقلي الريف
شهدت جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، عرض مكالمة هاتفية تتضمن عبارات جنسية جرت بين المتهمين حسين الإدريسي ومحمد فاضل.
ومثل المتهمان معا أمام القاضي علي الطرشي، وجرى عرض مكالمة هاتفية جمعت بينهما تصل مدتها إلى سبع دقائق و20 ثانية، تحدثا فيها بطريقة ساخرة تضمنت عبارات خلفت ردودا متباينة داخل القاعة.
القاضي علي الطرشي الذي تحفظ في البداية على عرض الحوار الثنائي عبر الهاتف لما فيه من إخلال بالحياء العام قبل أن يلح أحد المعتقلين على عرضه بشكل علني، وهو الأمر الذي لم يعارضه ممثل النيابة العامة، دعا أحد المترجمين من اللغة الأمازيغية إلى العربية إلى ترجمة المكالمة الهاتفية، على اعتبار أنها تحيل على "المشاركة في مؤامرة".
ويظهر من خلال المكالمة الهاتفية بين المعتقلين المذكورين أن أحدهما تقمص دور فتاة، بينما الشخص الآخر يخاطبه "شهيتيني فيك"، ليرد المعتقل/الفتاة وهو يضحك ساخرا بصوت نسائي "داكشي زوين عندي غادي يعجبك".
وخلفت الترجمة من اللغة الأمازيغية إلى العربية، من جديد، غليانا واسعا، لاسيما وأن المكالمة الهاتفية تمت باللهجة الريفية؛ إذ عبّر أفراد عائلات معتقلي حراك الريف، وكذا دفاعهم الذي يتوفر على الترجمة، عن سخريتهم مما ذهب إليه المترجم لبعض ما جاء في الاتصال الهاتفي، وطلبت المحامية خديجة الروكاني من المحكمة توفير وسيلة أخرى للترجمة تيسر معرفة مضامين المحادثات التي تعرضها.
ولم تخل هذه المكالمة الهاتفية بين المعتقلين المذكورين من مصطلحات نابية كشف من خلالها هؤلاء عن المواصفات التي يعشقها أحدهم خلال الممارسة الجنسية.
وتضمنت المكالمة الهاتفية التي جرى الاستماع إليها وعرضها اسم سعيد شعو، بارون المخدرات المتواجد بهولندا؛ إذ تحدث أحدهما عن وعد قدمه المبحوث عنه بالدعم المادي لحراك الريف، قبل أن يرد على استفسار النيابة العامة بكون ما جرى في المكالمة غير حقيقي وكان على سبيل المزاح فقط.
وعرفت الجلسة التماس النيابة العامة استدعاء شرطي للإدلاء بإفادته، باعتباره تعرض لعنف عبر رشقه بالحجارة من طرف المعتقل عمر بولحراس، وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة.
وقرر القاضي علي الطرشي تأجيل النظر في الملف ومواصلة الاستماع إلى المعتقلين إلى غاية يوم الجمعة تاسع مارس، الذي يصادف الذكرى السابعة للخطاب الذي كان قد ألقاه الملك محمد السادس إبان احتجاجات حركة 20 فبراير سنة 2011.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
ما هذا التخبط العشوائي..و الله إني أخشى على الأجيال القادمة أكثر.. فالمستقبل يبدو لي أكثر حلكة و بؤسا من الحاضر..
فإذا كانت هذه الوقائع صحيحة فإنه من المضحك حقا أن تتمسك بها المحكمة، بداعي ماذا أصلا؟
لا أستبعد أن يتم اتهام شخص ما من المعتقلين مستقبلا بالمؤامرة على البلد بمجرد كونه يروي قصة مؤامرة غير محددة على الهاتف لصديق ما
فضحتونا في عهد استقلال النيابة العامة والقضاء
لا أمل.
يعيش وسط محتمع مغزو تقافيا بالاعلام الاجنبي والغربي وفي نفس الشي يدعي اسلامي اي متناقض اضفالى دالك دكترة العنوسة وهجرة النساء للزواج بالاجءين العرب وكل من هب ودب، وكترة الدكور في المغرب بدون قدرة على الزواج اي معدومة النشاط فرض عليها الكبت الجنسي او المعصية.
المهم متى نرى مسؤول قي الدولة يحاسب على قضايا الفساد من غير الصحفيين والمتضاهرين.
وكيفية علاج المرض هل سيكون بالاستءصال ام تدريجي مع وجود اكتشاف علاج مع الوقت
اللغة الامازيغية شيئ واللهجات الامازيغية شيئ اخر...حتى العربية لغة .لكن لهجاتها لا يكاد يفهم ريفي يمني مع عروبي مغربي....اقرأ ثم انتقد
يأك احنا كلنا عرب وانا أتحدث باسمي وباسم العرب فلماذا لا نفهم مايقوله المصري أو الشامي أو الخليجي ؟؟؟
هل هذه المكالمة التي تتضمن عبارات ساخنة كما تدعون هل تشكل خطرا على الدولة
ثانيا ؛لماذا التجسس على الحياة الخاصة للناس
ثالثا ؛النيابة العامة عندما فشلت في أن تجد أدلة مادية تدين المختطفين لجأت إلى الأساليب البالية المتخلفة للنيل من سمعتهم عن طريق الإستماع إلى مكالمات مفبركة
رابعا ؛ أنا أريد أن أسألك سعادة القاضي وأنت وزميلك ممثل النيابة العامة ،ألا تمارسون الجنس مع البنات ؟ وحتى عندما كنتم طلبة في معهد القضاء ألم تكن لديكم صديقات تمارسن معهن الجنس والكلام الجنسي والإيحاأت الجنسية .
ومن منا نحن معشر الرجال والنساء لا يتوفر على صور جنسية في جوال ومحادثات مع حبيبته عن الجنس وما إلى ذلك .
لا تضحكو على الشعب نحن نعرف أن جهاز القضاء فاسد ومرتشي ومتحكم فيه .فلا تنشرو حياة الناس الخاصة ومكالماتهم لأنها لم تهدد أحد
هناك رؤوس كبيرة جدا في البلد فاسدة يجب عليكم اعتقالهم ونشر غسيلهم ومحاكمتهم عوض نشر محتوى مكالمة بين صديقين
لو تم فحص جوال هذا القاضي ومعه وكيل الملك ستجده مليء بالأفلام الإباحية والصور الجنسية أكثر بكثير من هذه المكالمة التي تم نشرها
هسبريس عافاكم نشرو رأيي