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الرئيسية | حوادث | "محادثات جنسية" وتمويلات شعو تخيمان على محاكمة معتقلي الريف

"محادثات جنسية" وتمويلات شعو تخيمان على محاكمة معتقلي الريف

"محادثات جنسية" وتمويلات شعو تخيمان على محاكمة معتقلي الريف
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 07 مارس 2018 - 01:00

شهدت جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، عرض مكالمة هاتفية تتضمن عبارات جنسية جرت بين المتهمين حسين الإدريسي ومحمد فاضل.

ومثل المتهمان معا أمام القاضي علي الطرشي، وجرى عرض مكالمة هاتفية جمعت بينهما تصل مدتها إلى سبع دقائق و20 ثانية، تحدثا فيها بطريقة ساخرة تضمنت عبارات خلفت ردودا متباينة داخل القاعة.

القاضي علي الطرشي الذي تحفظ في البداية على عرض الحوار الثنائي عبر الهاتف لما فيه من إخلال بالحياء العام قبل أن يلح أحد المعتقلين على عرضه بشكل علني، وهو الأمر الذي لم يعارضه ممثل النيابة العامة، دعا أحد المترجمين من اللغة الأمازيغية إلى العربية إلى ترجمة المكالمة الهاتفية، على اعتبار أنها تحيل على "المشاركة في مؤامرة".

ويظهر من خلال المكالمة الهاتفية بين المعتقلين المذكورين أن أحدهما تقمص دور فتاة، بينما الشخص الآخر يخاطبه "شهيتيني فيك"، ليرد المعتقل/الفتاة وهو يضحك ساخرا بصوت نسائي "داكشي زوين عندي غادي يعجبك".

وخلفت الترجمة من اللغة الأمازيغية إلى العربية، من جديد، غليانا واسعا، لاسيما وأن المكالمة الهاتفية تمت باللهجة الريفية؛ إذ عبّر أفراد عائلات معتقلي حراك الريف، وكذا دفاعهم الذي يتوفر على الترجمة، عن سخريتهم مما ذهب إليه المترجم لبعض ما جاء في الاتصال الهاتفي، وطلبت المحامية خديجة الروكاني من المحكمة توفير وسيلة أخرى للترجمة تيسر معرفة مضامين المحادثات التي تعرضها.

ولم تخل هذه المكالمة الهاتفية بين المعتقلين المذكورين من مصطلحات نابية كشف من خلالها هؤلاء عن المواصفات التي يعشقها أحدهم خلال الممارسة الجنسية.

وتضمنت المكالمة الهاتفية التي جرى الاستماع إليها وعرضها اسم سعيد شعو، بارون المخدرات المتواجد بهولندا؛ إذ تحدث أحدهما عن وعد قدمه المبحوث عنه بالدعم المادي لحراك الريف، قبل أن يرد على استفسار النيابة العامة بكون ما جرى في المكالمة غير حقيقي وكان على سبيل المزاح فقط.

وعرفت الجلسة التماس النيابة العامة استدعاء شرطي للإدلاء بإفادته، باعتباره تعرض لعنف عبر رشقه بالحجارة من طرف المعتقل عمر بولحراس، وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة.

وقرر القاضي علي الطرشي تأجيل النظر في الملف ومواصلة الاستماع إلى المعتقلين إلى غاية يوم الجمعة تاسع مارس، الذي يصادف الذكرى السابعة للخطاب الذي كان قد ألقاه الملك محمد السادس إبان احتجاجات حركة 20 فبراير سنة 2011.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - فاتي الأربعاء 07 مارس 2018 - 01:24
ياك انتوما كلكم امازيغ و لغتكم وحدة الامازيغية كيفاش مكتفهموش بعضكم ؟
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-71
2 - ابوهاجوج الجاهلي الأربعاء 07 مارس 2018 - 01:36
وهل الكلمات النابية والجنسية هاتفيا تشكل خطرا على احد?
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118
3 - محى العياشي الأربعاء 07 مارس 2018 - 01:46
الدعم المادي لحراك الريف الذي يتزعمه الزفزافي ومن معه من طرف المدعو شعو تبين من المكلمة الهاتفية للمعتقل الذي أجاب أنه كان مزاحا . مزاحا مثل رفع شراويط وشعارات دخيلة عن الوطن . المغاربة تبين لهم بالواضح والمرموز ان الأفعال الإجرامية كانت منظمة ومفرطة. وكان اللوجيستيك موجود . وجيش مواقع التواصل العميل يبالغ في ارسال الصور والفيديوهات إلى العالم .وباختصار كان الانفصال هو الهدف. ولولا يقظة رجال القوات العمومية الوقع ما لا تحمد عقباه . نطالب بإنزال العقاب في حق المتورطين الذين عاتوا فسادا في البلاد .
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-46
4 - طنجاوي الأربعاء 07 مارس 2018 - 01:56
وهل استعمال كلمات نابية ومفردات جنسية، يدخل في إطار الحجج والبراهين ضد حراك الريف؟ههههه تبارك الله على المحاكمة و القضاء، مسرحية ديال قشبال وزروال
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95
5 - Ahmed الأربعاء 07 مارس 2018 - 01:56
لأن أصبح كل شيء واضح وضوح الشمس من يفتح فمه و يريد التكلم عن خيرات البلد و ثروات الوطن و من يستغلون ذلك مصيره كهؤلاء ، نسمع زلزال زلزال بعد ذلك يكون اما شرطي أو الجماعات أو بعض وزراء وردي كان يقول الحقيقة و حصاد الدي وقف في وجه المدارس الخاصة و تحدث عن واقع المدارس الحكومية اما من صنع البلوكات الحكومي و فضيحة الأضاحي و فصيحة مساعدا الفلاحين الكبار اصحاب ملايين بدل الفلاحين المحتاجين لم نسمع نظرت عتاب حوله أو تنحية من منصبه والمشكلة الكبير هو فقط معين و ليس منتخبه من طرف الشعب بكل صراحة لم أسمع يوما في دولة القانون و ملكي مع كل احترامي الملك يعين من يريد و ماذا تبقى لشعب يصفق هناك فرق كبير بين الدول الديموقراطية الحقيقية و الدول الديموقمعية
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89
6 - الزمر الأربعاء 07 مارس 2018 - 02:35
هناك أشخاص كثيرين لهم تقافة وحيدة وهي الكلام في المواضيع الجنس( نفخهم مليئ ) ، و ممارسة الجنس بشكل يومي يساعد في تقليل نسبة البطالة عند البعض ولو موقة، ولافيه رمنسية ولا تحزنون ، أما الكلام في موضوع الجنس انه لا يشكل خطرا على أحد، بطبع لا احد المرأة ليسة أحد ( بنتك، أمك، اختك ،زوجتك ) التحرش الخفي .
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-47
7 - البرنس الأربعاء 07 مارس 2018 - 02:47
شيء عادي جدا .. أغلب الشبان يمزحون بينهم بتلك العبارات .. كفاكم ضحكا على الذقون
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85
8 - YOUSERSSIF الأربعاء 07 مارس 2018 - 04:03
اطلقو سراح المختطفين وباراكا من الكذوب وتشويه الناس
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2
9 - المؤامرة !! الأربعاء 07 مارس 2018 - 04:43
الشيء الذي لم يفطن إليه البعض هو أن المحادثات ( الجنسية) هي لغة سرية مشفرة.. تحتاج إلى جهابذة التحليل المخابراتي لفك طلاسمها..و ترجمتها إلى لغة مفهومة.. فالمكالمات ( الجنسية) ما هي إلا تغطية على ما هو أخطر.. مثلا التحرش يعني دعوة للتدخل الخارجي.و.و.و و الأعضاء التناسلية ترمز إلى الأسلحة كالصواريخ و الدبابات.. و الفتاة ترمز إلى القنبلة.. و هكذا.. إذن هذه مؤامرة لزعزعة أمن و استقرار الوطن.. ما هذه المهزلة..
ما هذا التخبط العشوائي..و الله إني أخشى على الأجيال القادمة أكثر.. فالمستقبل يبدو لي أكثر حلكة و بؤسا من الحاضر..
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11
10 - حراكي الأربعاء 07 مارس 2018 - 05:29
الكلام النابي والتقشاب الفاحش هواية المغاربة جمعاء من أقصى الوطن إلى أدناه.
فإذا كانت هذه الوقائع صحيحة فإنه من المضحك حقا أن تتمسك بها المحكمة، بداعي ماذا أصلا؟
لا أستبعد أن يتم اتهام شخص ما من المعتقلين مستقبلا بالمؤامرة على البلد بمجرد كونه يروي قصة مؤامرة غير محددة على الهاتف لصديق ما
فضحتونا في عهد استقلال النيابة العامة والقضاء
لا أمل.
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3
11 - ben allal الأربعاء 07 مارس 2018 - 05:39
ريف المملكة المغربية لا يساوم , رغم انف من يحاولون وضعه فوق زورق وقدفه نحو الامواج العاتية , لا عاش ولا كان من يفصل شبرا واحدا عن وطننا الحبيب
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3
12 - عبده/ الرباط الأربعاء 07 مارس 2018 - 06:00
المهم في المكالمة الهاتفية ليس ما دار فيها من احاديث جنسية.... بل الأهم فيها هو ورود ذكر البرلماني السابق شعو الفار من العدالة المغربية و ما كان يقدمه من دعم للمحتجين بالحسيمة .... ان قضاتنا ليسوا اغبياء ليتخذوا من مكالمة جنسية حجة على المتهمين.... لقد خبت الان جذوة الاحتجاجات بالحسيمة و هذا دليل على ان الموقوفين حاليا هم من كانوا وقودا لها و ان هدفها لم يكن اجتماعيا بل اكبر من ذلك و ما حمل راية غير الراية المغربية و صور زعيم ريفي سابق أوصى الا يدفن بالمغرب الا دليل من دلائل تصب في محاولة لزعزعة الامن في المنطقة
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3
13 - هنيبال الأربعاء 07 مارس 2018 - 06:09
لآ آحد من العياشه يتحدث هنا عن أمينة حيدر التي قذفت بجواز سفرها في وجه شرطة الحدود في مطار العيون عندما دخلت في مشادات كلامية معهم. والآن تغادر أرض الوطن وتعود إليه بكل حرية بعدما أن تشارك في مؤتمرات البولزاريو في الخارج. ومنزلها في العيون أصبح محاجا للوفود الأجنبية المناهضة لوحدتنا الترابية. والسلام
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6
14 - said Amazigh الأربعاء 07 مارس 2018 - 06:16
العبارات الجنسية مستشرية في جتمع مغربي
يعيش وسط محتمع مغزو تقافيا بالاعلام الاجنبي والغربي وفي نفس الشي يدعي اسلامي اي متناقض اضفالى دالك دكترة العنوسة وهجرة النساء للزواج بالاجءين العرب وكل من هب ودب، وكترة الدكور في المغرب بدون قدرة على الزواج اي معدومة النشاط فرض عليها الكبت الجنسي او المعصية.

المهم متى نرى مسؤول قي الدولة يحاسب على قضايا الفساد من غير الصحفيين والمتضاهرين.

وكيفية علاج المرض هل سيكون بالاستءصال ام تدريجي مع وجود اكتشاف علاج مع الوقت
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1
15 - المغربي الأربعاء 07 مارس 2018 - 06:29
الى التعليق رقم 1.
اللغة الامازيغية شيئ واللهجات الامازيغية شيئ اخر...حتى العربية لغة .لكن لهجاتها لا يكاد يفهم ريفي يمني مع عروبي مغربي....اقرأ ثم انتقد
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1
16 - الامازيغي الأربعاء 07 مارس 2018 - 06:39
وًما دخل كلمات جنسية في حراكً الريف؟ ما هذا القضاء. أطلقوا سراحهم و بركا من شوها راكوم ضحكتوا فينا العالم. سيروا شدوا شفرا. دانيال كالفان يسلم على القضاء المخربي النزيه.
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2
17 - السوسي الأربعاء 07 مارس 2018 - 07:02
ياشيخ فاتي
يأك احنا كلنا عرب وانا أتحدث باسمي وباسم العرب فلماذا لا نفهم مايقوله المصري أو الشامي أو الخليجي ؟؟؟
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2
18 - الهاشمي الأربعاء 07 مارس 2018 - 07:19
بالنسبة للكلمات الجنسية أظن أنها عادية بين الشبان في إطار المزاح بينهما....أما بالنسبة لقول أحدهم أن تاجر المخدرات المسمى شعو أراد أو يريد تمويل الحراك فيجب البحث في هذه القضية و لا يمكن لأي أحد أن يسمي هذا كذلك مزاح...و بالنسبة لصاحب التعليق الأول نعم نحن امازيغ و لغتنا واحدة مع تعدد اللكنات كما في اللغات الأخرى و حتى العربية.
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1
19 - Zwito الأربعاء 07 مارس 2018 - 07:41
توما ترجموها ليهم بالفيليبينية ،راه الترجمة باينة أولا كيفهموا غير ما بغاو.. متى تنتهي تلك المهزلة؟
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20 - خالد الأربعاء 07 مارس 2018 - 07:50
إن كانوا شواذ داك أمر يخصهم لكن الدعم المادى من السفاح شعو هو الانفلات بعينه يجب الحكم عليهم بأشد العقاب خونة .كما يجب الحزم مع الحكومة الهولندية من أجل جلب داك الإمعة
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-1
21 - أحلام الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:02
أنا عندي أسئلة
هل هذه المكالمة التي تتضمن عبارات ساخنة كما تدعون هل تشكل خطرا على الدولة
ثانيا ؛لماذا التجسس على الحياة الخاصة للناس
ثالثا ؛النيابة العامة عندما فشلت في أن تجد أدلة مادية تدين المختطفين لجأت إلى الأساليب البالية المتخلفة للنيل من سمعتهم عن طريق الإستماع إلى مكالمات مفبركة
رابعا ؛ أنا أريد أن أسألك سعادة القاضي وأنت وزميلك ممثل النيابة العامة ،ألا تمارسون الجنس مع البنات ؟ وحتى عندما كنتم طلبة في معهد القضاء ألم تكن لديكم صديقات تمارسن معهن الجنس والكلام الجنسي والإيحاأت الجنسية .
ومن منا نحن معشر الرجال والنساء لا يتوفر على صور جنسية في جوال ومحادثات مع حبيبته عن الجنس وما إلى ذلك .
لا تضحكو على الشعب نحن نعرف أن جهاز القضاء فاسد ومرتشي ومتحكم فيه .فلا تنشرو حياة الناس الخاصة ومكالماتهم لأنها لم تهدد أحد
هناك رؤوس كبيرة جدا في البلد فاسدة يجب عليكم اعتقالهم ونشر غسيلهم ومحاكمتهم عوض نشر محتوى مكالمة بين صديقين
لو تم فحص جوال هذا القاضي ومعه وكيل الملك ستجده مليء بالأفلام الإباحية والصور الجنسية أكثر بكثير من هذه المكالمة التي تم نشرها
هسبريس عافاكم نشرو رأيي
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2
22 - شعشاع الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:50
نحن كنا نمزح...يعني القسم الذي كنتم ترددونه بانكم لكم قضية شعب الريف..كان مزاح؟؟؟؟؟ بيك بيك على مناضلين..
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