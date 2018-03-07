أمن طنجة يوقف متورطا في ترويج المخدرات

هسبريس من طنجة

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

التحريات الأولية أوضحت أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل قضايا المخدرات، وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز 7.402 قرص من مخدر الإكستازي وريفوتريل، و475 غراما من الكوكايين، و3 كيلوغرامات من الشيرا، و9 سكاكين من أحجام مختلفة، وستة 6 موازين كهربائية؛ علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار بالمخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.