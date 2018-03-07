24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:4612:4315:5818:3219:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. "مجلس جطو" يفضح كبار مؤسسات عمومية تسببوا في "أعطاب مالية" (5.00)

  2. العلمي: حصيلة عمل "رونو" ومورّديها فاقت كل التوقعات بالمملكة (5.00)

  3. الوداد يبدأ الدفاع عن لقبه الإفريقي بفوز في البيضاء (5.00)

  4. "تازة الممر والمستقر..." (5.00)

  5. بيضاويون يطالبون دار الخدمات باسترجاع أموال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن طنجة يوقف متورطا في ترويج المخدرات

أمن طنجة يوقف متورطا في ترويج المخدرات

أمن طنجة يوقف متورطا في ترويج المخدرات
هسبريس من طنجة
الأربعاء 07 مارس 2018 - 14:05

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

التحريات الأولية أوضحت أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل قضايا المخدرات، وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز 7.402 قرص من مخدر الإكستازي وريفوتريل، و475 غراما من الكوكايين، و3 كيلوغرامات من الشيرا، و9 سكاكين من أحجام مختلفة، وستة 6 موازين كهربائية؛ علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار بالمخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - السلام عليكم الأربعاء 07 مارس 2018 - 14:53
لا حول ولا قوة الا بالله. له عدة سوابق ومبحوث عنه هذا يرجى من المحكمة تطبيق حكم الإعدام في حقه لأنه وجد في حوزتة مخدرات صلبة وكمياءية ضارة للمواطن والاقتصاد ويساعد الأعداء على تخريب عقول الشباب.والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - قونوفو الأربعاء 07 مارس 2018 - 15:53
تحية لرجال الامن مثل هاد الاشخالص هوما اللي خرجو على الشباب باش كثر التشرميل فالمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - اسبانيا الأربعاء 07 مارس 2018 - 16:27
هذا هو كل ما حجز ؟ لعل مروجوا المخدرات يبيعون سلعتهم عبر الإنترنت لأن ليس هناك ضمن المحجوزات اي مبالغ مالية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - عبدالسلام الأربعاء 07 مارس 2018 - 17:16
شكرا.لرجالات.ونساء.الامن.على.مجهوداتهم
المالحض.هو.انه.حينما.يتم.القبض.على.احدا.
المروجين.يجدون.عنده.السواطير.والموديات.
والسكاكين.هدا.لان.نيته.القتل.اوقتل.او
يساعد.في.القتل.ولهدا.يجب.من.العدالة.
انزال.اقصى.العقوبات.وان.يكون.الاعدام.
لان.هدفهم.اعدام.الناس.اما.بسكاكينهم.
واما.بخدرتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - الصراحة على عين ميكا الأربعاء 07 مارس 2018 - 17:31
السؤال المكرر من اين جاءت هذه المواد؟ ومن له المصلحة من اغراق البلاد بالمخدرات؟ اليس هذا نوع من الارهاب؟ في الصين كل من تاجر بهذه المواد مصيره الاعدام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.