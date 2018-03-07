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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يوقف قاتلا مفترضا في أيت إيمور

الدرك الملكي يوقف قاتلا مفترضا في أيت إيمور

الدرك الملكي يوقف قاتلا مفترضا في أيت إيمور
هسبريس من مراكش
الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:10

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بجماعة أيت إيمور، ضواحي مراكش شابا يبلغ من العمر حوالي 19 سنة، يشتبه في تورطه في جريمة قتل راحت ضحيتها تلميذة في ربيعها الثاني عشر، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل تقديمه إلى العدالة.

الدرك الملكي تمكن، اليوم الأربعاء، من فك لغز الجريمة التي ارتكبت مساء أمس الثلاثاء بدوار البرجة، وضبطت المشتبه فيه الرئيس، ليتم اقتياده إلى مخفر الدرك لإخضاعه إلى مجريات التحقيق.

التلميذة الضحية، التي كانت تتابع دراستها بالمستوى السادس قيد حياتها، عثر على جثتها وعليها آثار الضرب. بينما الضنين من ذوي السوابق القضائية، قضى سنتين وراء القضبان بعد إدانته بالاغتصاب.

وأوضحت مصادر هسبريس أن القتل جاء بسبب المقاومة التي أبدتها الضحية خلال ممارسة الجنس عليها، ثم لاذ مقترف الجريمة بالفرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - حبيبكم الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:22
حسبنا الله ونعم الوكيييل نطالب باقصى العقوبات ليكون عبرة لغيره وتعازينا لاسرة الفتات اللهم ارزقهم الصبر
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40
2 - مواطن حائر الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:40
المغرب اصبح وكرا لجرائم الا غتصاب والقتل فهده العمليات تتكرر بكثرة في ايامنا هده وكاننا نعيش السيبة والانفلات المني يجب على السلطات المسؤول ان تضرب بيد من حديد على رؤوس الجناة بدون رحمة لان سمعة المملكة المغربية اصبحت في الحضيض بسبب هدا الجرام والسطو المسلح على الا بناك اصبح المواطنون في خوف رهيب وكانهم يعيشون في الغاب القوي يفتك بالضعيف اينكم ايها المسؤولون البرلمانيون الدين تسعون الى الحيازة على الغنيمة وتقتسمونها مع المستشارين والحكومة متناسين هموم المواطنين المتضررين من الجرائم المزدوجة
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24
3 - اسمــــــــاعيل الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:40
"الضنين من ذوي السوابق القضائية، قضى سنتين وراء القضبان بعد إدانته بالاغتصاب" وهل في نظركم سنتين كافيتيين لإعادة تأهيله؟.. النتيجة أمام أعينكم.. جريمة الإغتصاب مع العود + جريمة القتل. لا للعفو على مرتكبي جرم الإغتصاب و الحكم بأقسى العقوبات مع النفي + الأعمال الشاقة
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47
4 - نتيجة التساهل مع المغتصبين.. الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:41
يجب إنزال أقصى و أشد العقوبات بمرتكبي الإغتصاب.. كيف لهذا المغتصب/ القاتل أن يقضي سنتين فقط ثم يطلق سراحه بكل بساطة يصول و يجول.. ليحصد المزيد من الضحايا.. و ماخفي أعظم.. و النتيجة: إغتصاب و قتل.. فتاة في عمر الزهور.. ما هذا الإستهتار بسلامة و أمن و حياة المواطنين.. نطالب بتشديد العقوبات على أمثال هذه الحثالة من المجتمع و للإشارة هم لا يخافون من إرتكاب أفعالهم لأنهم يعرفون أن العقاب خفيف و ربما لن يتابع أبدا و سينجو بفعلته..
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24
5 - khaald الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:51
والله العظيم لو طبق الإعدام على مجرم واحد من هؤلاء المجرمين لانقرضوا جميعا..الاعدام نطالب بالإعدام دون شفقة ولا رحمة لهذا الكلب مغتصب وقاتل الطفولة
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38
6 - أبو خليل الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:54
إذا ثبتت في حقه الجريمة : الإعدام ، وإذا اعترض مناهضو هذه العقوبة فعليهم التكفل بتكاليفه بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة والمنع من العفو وتخفيض العقوبة.
رحم الله الفقيدة وألهم ذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون
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20
7 - بنت المملكة الأربعاء 07 مارس 2018 - 19:56
ها لي كنهضرو عليه فايت مشدود على الاغتصاب وضرب عامين وخرج صدق قاتل والعدل ديال الويل فبلاد لويل واش بغيتو نرجعو لقانون القصاص و الواحد يشد حقو بيدو الإعدام الإعدام الإعدام وا عباد الله لبلاد مشات بسبب العفو وتساهل معا المجرمين
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25
8 - عبد الوهاب الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:28
لم يعد المجرمون يهابون الإعتقال يجب إعادة النظر في إنزال أقصى درجات العقوبات (مدة طويلة +النفي+التشهير بالشوارع
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12
9 - omaima الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:38
ان بعض الظن اثم الا كان هو الفاعل نطالب بأقصى عقوبة انها مرة ثانية و الله أعلم الاعدام الاعدام الله يصبر ولديها ان لله وان اليه لراجعون
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10
10 - قانون المشنقة الأربعاء 07 مارس 2018 - 20:51
الإعدام لا شيئ غير الإعدام هو القانون الرادع والوحيد الذي يمكنه القضاء على هذه الظاهرة التي أخدت تتكاثر بين المساليين لماعندهم علاش احشموا .
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11
11 - نصر الأربعاء 07 مارس 2018 - 21:46
بالله عليكم كان قدإتهم بالإغتصاب وحكم بسنتين .هل في نظركم كافية لردع هذا المجرم .طبعا لا وهادي النتيجة الإ غتصاب والقتل ..المرجو من القضاء أن يحكم هذه المرة بما أنزل الله .النفس بالنفس ولا شيئ غير ذلك .قتل .يقتل.
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6
12 - rachiiid الأربعاء 07 مارس 2018 - 22:01
اللهم هذا منكر.ما هذه المصيبة في قضاءنا.المجرم اقترف الجرم وحكم بسنتين ثم خرج وقتل فتات ١٢ عام بعد اغتصابها لا حول ولا قوة الا بالله.دمعت عيني لهذا المنكر.عار على الدولة ما توفره للابرياء من اجرام ،حتى المجرم في السجن افضل له من الحرية كونه في مؤوى الكل متوفر[email protected]#& .انشر هسبريس
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