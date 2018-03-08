24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:4512:4315:5818:3319:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟ عدد المشاركين : 19057
أرشيف الاستطلاعات

  1. "مجلس جطو" يفضح كبار مؤسسات عمومية تسببوا في "أعطاب مالية" (5.00)

  2. العلمي: حصيلة عمل "رونو" ومورّديها فاقت كل التوقعات بالمملكة (5.00)

  3. الوداد يبدأ الدفاع عن لقبه الإفريقي بفوز في البيضاء (5.00)

  4. حنان لشهب .. "ملكة" تعتلي عرش العمل الجمعوي ضواحي وزان‎ (5.00)

  5. من سنوات الرصاص إلى سنوات الخصاص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شبهة الانتحار تحيط بوفاة تلميذة في أوطاط الحاج

شبهة الانتحار تحيط بوفاة تلميذة في أوطاط الحاج

شبهة الانتحار تحيط بوفاة تلميذة في أوطاط الحاج
رشيد الكويرتي
الخميس 08 مارس 2018 - 07:18

نقلت جثة تلميذة، تبلغ من العمر حوالي 15 سنة، إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، بعد العثور عليها مشنوقة بحبل داخل منزل أسرتها، الكائن بحي الزيتون ببلدية أوطاط الحاج في إقليم بولمان.

وحسب مصادر هسبريس فإن القاصر، التي كانت تتابع دراستها في لثانوية الإعدادية محمد السادس، فتح في مفارقتها الحياة تحقيق قضائي على أيدي دركيين، بغية الوقوف على ملابسات ما جرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.