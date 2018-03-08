24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:4512:4315:5818:3319:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. "مجلس جطو" يفضح كبار مؤسسات عمومية تسببوا في "أعطاب مالية" (5.00)

  2. العلمي: حصيلة عمل "رونو" ومورّديها فاقت كل التوقعات بالمملكة (5.00)

  3. الوداد يبدأ الدفاع عن لقبه الإفريقي بفوز في البيضاء (5.00)

  4. حنان لشهب .. "ملكة" تعتلي عرش العمل الجمعوي ضواحي وزان‎ (5.00)

  5. من سنوات الرصاص إلى سنوات الخصاص (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حادث مروري ينهي حياة امرأة وسط مدينة برشيد

حادث مروري ينهي حياة امرأة وسط مدينة برشيد

حادث مروري ينهي حياة امرأة وسط مدينة برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 08 مارس 2018 - 01:35

لقيت امرأة مصرعها بعدما دهستها شاحنة من الحجم الكبير بشارع محمد الخامس وسط مدينة برشيد.

الضحية لم يتم التعرّف على هويتها بمكان الحادث، وقد أصيبت بجروح بليغة فارقت على إثرها الحياة.

النيابة العامة أمرت بإجراء تشريح طبي للجثة، استكمالا لسير التحقيق القضائي المدقق في النازلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.