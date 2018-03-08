حادث مروري ينهي حياة امرأة وسط مدينة برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

لقيت امرأة مصرعها بعدما دهستها شاحنة من الحجم الكبير بشارع محمد الخامس وسط مدينة برشيد.

الضحية لم يتم التعرّف على هويتها بمكان الحادث، وقد أصيبت بجروح بليغة فارقت على إثرها الحياة.

النيابة العامة أمرت بإجراء تشريح طبي للجثة، استكمالا لسير التحقيق القضائي المدقق في النازلة.