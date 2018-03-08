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كُتّاب وآراء
تحديد جلسة لمحاكمة مروّعي فضاءات ليلية مراكشية
قرّرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحديد تاريخ الـ14 من مارس الجاري للشروع في محاكمة أفراد عصابة، مكونة من ثمانية أشخاص، روّعت ملاهٍ ليلية توجد بحي جيليز باستعمال الأسلحة البيضاء.
وحسب مصادر هسبريس فإن هذه القضية يتابع فيها، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة، ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، جرى الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية، وخمسة أشخاص في حالة سراح، بعد الإفراج عنهم مقابل كفالة مالية لكل واحد منهم.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش أوقفت ثمانية أشخاص ضمن عصابة روّعت ملاهٍ ليلية توجد بحي جيليز، باستعمال الأسلحة البيضاء، ليتم اقتيادهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وجرى الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل عرض قضيتهم على العدالة.
وخلّف الهجوم على حانة وملهى ليلي حالة من الاستنفار في مختلف الأجهزة الأمنية بولاية أمن مراكش، التي التحقت بمكان الهجوم، قبل أن تتمكن من إيقاف ثمانية أفراد من العصابة المسلحة.