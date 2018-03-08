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الرئيسية | حوادث | تحديد جلسة لمحاكمة مروّعي فضاءات ليلية مراكشية

تحديد جلسة لمحاكمة مروّعي فضاءات ليلية مراكشية

تحديد جلسة لمحاكمة مروّعي فضاءات ليلية مراكشية
هسبريس من مراكش
الخميس 08 مارس 2018 - 08:15

قرّرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحديد تاريخ الـ14 من مارس الجاري للشروع في محاكمة أفراد عصابة، مكونة من ثمانية أشخاص، روّعت ملاهٍ ليلية توجد بحي جيليز باستعمال الأسلحة البيضاء.

وحسب مصادر هسبريس فإن هذه القضية يتابع فيها، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة، ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، جرى الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية، وخمسة أشخاص في حالة سراح، بعد الإفراج عنهم مقابل كفالة مالية لكل واحد منهم.

وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش أوقفت ثمانية أشخاص ضمن عصابة روّعت ملاهٍ ليلية توجد بحي جيليز، باستعمال الأسلحة البيضاء، ليتم اقتيادهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وجرى الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل عرض قضيتهم على العدالة.

وخلّف الهجوم على حانة وملهى ليلي حالة من الاستنفار في مختلف الأجهزة الأمنية بولاية أمن مراكش، التي التحقت بمكان الهجوم، قبل أن تتمكن من إيقاف ثمانية أفراد من العصابة المسلحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - منتصر الخميس 08 مارس 2018 - 08:32
مساكين كانوا في جلسة ذكر متخشعينن فروعوهم
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2 - آه يا بلادي الخميس 08 مارس 2018 - 08:38
بلاد الإسلام يظافعون عن الحرام و الرخص و الإنحطاط لبلاد مشات تخربت
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3 - hicham الخميس 08 مارس 2018 - 08:48
وخمسة أشخاص في حالة سراح، بعد الإفراج عنهم مقابل كفالة مالية لكل واحد منهم.
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4 - علي الخميس 08 مارس 2018 - 09:06
وزوينة هذه، هل أصبحت اليوم أماكن الفسق وأوكار الدعارة تلقب بالفضاءات الليلية هههههههه
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