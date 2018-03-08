"الشيشة" تغلق مقهى بجوار مدرسة في أكادير

هسبريس من أكادير

أشرفت عناصر فرقة الأماكن العمومية التابعة المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن أكادير، بتنسيق مع السلطات المحلية، على تنفيذ قرار عاملي يقضي بالإغلاق المؤقت لمقهى تقع بجوار مؤسسة تعليمية إعدادية ومسجد بـ"المدينة الجديدة" بأكادير، تنشط في تقديم خدمات تدخين الشيشة.

وحسب مصدر أمني فإن هذا القرار يعد إجراء تنبيهيا إلى مسيري المحل قصد ملاءمة نوع النشاط المزاول به لرخصة الاستغلال المسلّمة من الجهات المختصة، على خلفية المخالفات المتعددة التي جرى تحريرها في حق مسيري هذا المحل وتقديمهما أمام النيابة العامة، بعد سلسلة من المداهمات التي طالته منذ اليوم الأول لافتتاحه، والتي أسفرت عن حجز عدد من قارورات النرجيلة ومستلزماتها.