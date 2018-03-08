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الرئيسية | حوادث | مواجهات ومشادات بين محامين في محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين

مواجهات ومشادات بين محامين في محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين

مواجهات ومشادات بين محامين في محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين
هسبريس- عبد الإله شبل
الخميس 08 مارس 2018 - 11:00

مثل اليوم الخميس الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم" المغربية، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وممارسة السلطة على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية وأخريات، أمام القاضي فارح بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

واكتظت القاعة رقم 7 بالعشرات من المحامين الذين أعربوا عن رغبتهم في الترافع في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، إذ سجل 14 محاميا نيابتهم عن توفيق بوعشربن.

وطالب النقيب محمد زيان، دفاع الصحافي بوعشرين، بضرورة "الاستماع إلى الدفوعات قبل فتح الملف والنظر فيه، وقبل المناداة على أي ضحية أو شهود"؛ فيما رفض المحامي جواد بنجلون التويمي ذلك، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادات وتدافع بالأيدي بينهما، ليقرر القاضي رفع الجلسة.

وثارت ثائرة النقيب زيان، وتبادل الدفع بالأيدي مع التويمي أمام الحضور، ما وتر الوضع، واضطر القاضي إلى مغادرة القاعة، معلنا رفع الجلسة.

وعرفت المحكمة كما عاينت ذلك هسبريس حضور كل من عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وسمير شوقي، مدير نشر جريدة "ليزيكو"، وحنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وآمنة ماء العينين، البرلمانية عن "حزب المصباح"، وقياديين آخرين وفعاليات حقوقية.

وعرفت المحكمة كذلك حضورا مكثفا للمحامين، الذين قدموا نيابتهم في هذا الملف، سواء دفاعا عن الصحافي توفيق بوعشرين، أو دفاعا عن الصحافيات والسيدات اللواتي تقدمن بشكاية ضد مدير "أخبار اليوم".

واهتز الوسط الإعلامي، أواخر شهر فبراير الماضي، على وقع اعتقال مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، توفيق بوعشرين، من داخل مقرها، من طرف عناصر الفرقة الوطنية؛ وذلك بعد اتهامه بالاتجار بالبشر.

وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه، والمضمنة في محضر الشرطة القضائية، بإحالة الصحافي الموقوف على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".

وأشار بلاغ الوكيل العام الوكيل العام للملك إلى أن المتابعة تأتي من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - khaled الخميس 08 مارس 2018 - 11:10
Encore Hamiddine qui vient soutenir son ami. Cet ami qu’il lui toujours rendu services dans son journal. La présence de Hamiddine au tribunal ne pas faire oublier à l’opinion publique marocaine l’affaire de l’assassinat de Ait Ljid.
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-119
2 - أبو مهدي الخميس 08 مارس 2018 - 11:12
قد نتفق او نختلف حول القضية ولكن نعتبرها امتحانا آخر لنزاهة قضائنا واستقلاليته بعيدا عن التأثيرات ...
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229
3 - العباس الخميس 08 مارس 2018 - 11:13
ــ الإسراع في الإصلاح الإداري والاقتصادي والضريبي والإعلامي والقضائي.

ــ إصلاح أنظمة إدارة شركات ومؤسسات القطاع العام، وترسيخ أسس الإدارة الرشيدة فيها..

ــ ترشيد الإنفاق الحكومي، ومنع هدر المال العام، من خلال المراجعة المالية العلمية الجادة للإنفاق الحكومي، في مختلف القطاعات.
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54
4 - عابد الخميس 08 مارس 2018 - 11:17
القضية باينة ... استعمال هفوات الاشخاص الموضوعين تحت المراقبة من اجل الايقاع بهم في الوقت المناسب . او تجنيدهم لخدمة اهداف معينة ...و سابقا استعملت ضد معارضين سياسيين ...اثناء سنوات الر صاص .والمطلوب استعمال هاته التقنيات ضد اعداء الوحدة الترابية الذين يتقدمون في حربهم ضدنا في المحكمة الاوربية و ليس ضد الاشخاص العاديين . و لو عمموا هاته التقنيات لاوقعوا ب 70 في الماىة من الناس ... و التجسس على اعراض الناس يلغي التهم من الاسا س
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134
5 - اليازغي الامازيغي الخميس 08 مارس 2018 - 11:17
ا ن دل على شيئ فهو انعدام الضمير وقلة المهنية والهبوط الى الحضيض عند هياة المحامين ببلادنا الدين عند قلة حيلهم القانونية كايقلبوها سياسة ويزيدوا ينفخوا فيها لتعويم واغراق الحقيقة...كيف للمواطن بهده الصورة التي اصبحت عند عدد من المحامين نمطية يختزلون فيها مواقف لا تبث بصلة لصفة المحامي المحترم المتعارف علها بالدول الراقية كيف للمواطن ان يعرف الحقيقة ?
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81
6 - Bern الخميس 08 مارس 2018 - 11:18
بِسْم الله الرحمن الرحيم
مرحبا بالشعب المغربي في فضاء الاعلام المضل والمزيف والخاطىء في المستقبل لن تعرفوا الحقيقة ومذا يجري وراء الكوليس قبلتم بمحكومة مزيفة بدون معارضة والآن انه الاعلام ستصدقون مالا يمكن تصديقه سيبقى في الساحة سوى اْبواق المخزن لكم الله
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63
7 - said الخميس 08 مارس 2018 - 11:19
aucune personne ne doit etre au dessus de la loi,et il faut laisser la justice faire son travail avant de partire a lancer des accusations et des denonciations de complots steriles a droite et a gauche...sans aucun respect ni pour les victimes ni pour l'accusè que des gens avec des grandes gueules qui l'ouvrent sans aucun controle ni intelligence
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29
8 - سعيد صادق الخميس 08 مارس 2018 - 11:23
محاكمة بوعشرين تهديد صريح للاقلام الحرة و الاصوات التي تصدح بالحقيقة في هذا البلد لذلك وجب الوقوف ضد هذا المخطط الذي يتمادى في نخر خيرات البلد و لا يريد حسيبا و لا رقيبا .
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-20
9 - portarieu الخميس 08 مارس 2018 - 11:23
ا طلقوا سراح الرجل يا تجار الحرية كفى المغاربة مسرحياتكم الثقيلة في عصر العولمة وحقوق حتى الحجر كفانا قضاء لايفتح ملفات الفساد الحقيقية فمن الريف واسطورة الانفصال الى التحرش كفانا حتى الغرب عاق بيكوم عار ثم عار على مغرب يلمع صورته في الورق وييقتل القلم الحر في الخفاء
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20
10 - العامريات الخميس 08 مارس 2018 - 11:24
وتبادل الدفع بالأيدي مع التويمي أمام الحضور، ما وتر الوضع، واضطر القاضي إلى مغادرة القاعة، معلنا رفع الجلسة.وهادو دابا محاميين تنتظر منهم بأن يدافعوا عنك دائما شعارنا العنف ولاشيء غير العنف إذا كان المحامون يتشابكون بالأيدي وهم يدافعون عن حقوق الناس فماذا نقول عن المواطن العادي
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71
11 - فلاح الخميس 08 مارس 2018 - 11:24
بوزيان يريد ان عرف اولا فحوى الشكاوي اولا ثم امكانية المساومة.
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-17
12 - أزغوذ الخميس 08 مارس 2018 - 11:25
مع الأسف من يجب أن يحاكموا أمام الشعب و بنفس الطريقة هم أحرار طلقاء رغم أنهم ارتكبوا جرائم ضد الشعب و هم كثر والشعب كله يعرف .مع العلم أننا لسنا ضد محاكمة كل من يخالف القانون في هده البلاد غير أننا نتأسف عندما نرى التناقض حتى في الأحكام .لست مع بوعشرين و لا مع بوأٍبعين لكني كمواطن أتمنى أن يكون العدل في بلادنا كما هو في بلدان أخرى متقدمة كفرنسا .عدل وقضاء بكل ما في الكلمة من معنى .وليس قضاء يتحرك بالهواتف الذكية بدواعي الانتقام .لمدا لم يحاكموا الدين ثبت في حقهم الغش في مهمتهم مثل الوزراء المعفون مؤخرا و قبلهم آخرين بينهم أوزين ؟ بينما قضاؤنا يبحث عن أناس بفضحون الفساد و ينصب لهم فخاخ ليسقطهم في الشباك بعدة طرق كالتجسس عليهم من خلال هواتفهم و حتى في مكاتبهم الخاصة .كل ما نتمنى أن تنتهي فصول مثل هده المحاكم و نرى حكما عادلا يرتاح له كل المغاربة بدون استثناء حتى نطمأن أننا في بلاد الحق والقانون .
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39
13 - اخاطو ع الخميس 08 مارس 2018 - 11:29
من وجهة نظري ان بوعشرين ساعد خصومه باالاسقاط به، من خلال افعاله وتصرفاته الامحسوبة. اما مسالة التحرش أو الاغتصاب فلا محل لها من الاعراب ومسألة الجنس بالتراضي فهي واقع ويعيشه اغلب المسؤولين وان كان بالتراضي.
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32
14 - rachid الخميس 08 مارس 2018 - 11:31
باركا علينا من السينما لا فقضية الريفي او بو... هل تفعل المحكمة هده الاجرءات مع المواطن العادي او الموظف....اعتقال+جلسة او جلستين صافي الحكم سالا الفيلم .هدا يدل على ان المواطن في المغرب درجات...
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20
15 - عبدو الخميس 08 مارس 2018 - 11:32
ربما مسألة 14 محاميا مقصودة لزرع البلبلة ، كل واحد يلغي بلغاه
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27
16 - Hamido الخميس 08 مارس 2018 - 11:38
القضية مطبوخة بشكل جيد.وهي إشارة واضحة لكل من تجرأ على فضح الفساد.واقول لهؤلاء النسوة اننا مغاربة ونعرف بعضنا جيدا.فالتحرش يبدأ بإشارات وإحاءات بسيطة.وهنا يتوجب على المرأة تلقين المعتدي درسا.أما التعلل بفقدان الشغل والموت جوعا فهذا كلام كادب.قد نصدق النساء في معبر مليلية وسبتة أو في أعالي الجبال أنهن قد تعرضن للاستغلال بسبب الحاجة أما أن تجد امرأة تلبس احسن الثياب وآخر صيحة في التلفون ...فهذا امر مكشوف
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69
17 - ابو الاميرتين الخميس 08 مارس 2018 - 11:39
ارى ان هدا الحدت مقصود لاتارة الفوضى قبل الاستماع للمتهم فالنقيب زيان معروف بخصاله الحميدة و جرأته، كان من المفروض على رئيس الجلسة تلطيف الاجواء وإعادة الهدوء للجلسة عوض رفعها.
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9
18 - عبده/ الرباط الخميس 08 مارس 2018 - 11:40
اعتقد ان الدفاع يكون بالمرافعات و الإدلاء بالحجج و ليس بالتشابك بالأيادي ... فهناك محام عن السيد بوعشرين عصبي المزاج عليه ان يضبط نفسه فلن يفيده الصياح و كثرة الانتقادات في شيء
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24
19 - basim الخميس 08 مارس 2018 - 11:41
عدت لاأصدق ببراءته،ولأن الحب حب والجريمة هي جريمة مهما يكن فاعلها،ولأنه ظهرت مستجدات قاطعة في القضية المؤثّرة(persuasif) كنا خائفين من كون الصحافة والكلمة الحرة هي المستهدفة لكن ظهر أن الأرجح هو الجريمة البشعة المتكررة في حق كثير من المواطنات المغلوبات في لحظات وأماكن متفرقة في الزمن متفقة في المكان،ولانخفي تذمرنا الفائق من رؤية الصحافي المجلجل هكذا في وضع أسيف حزين ذليل،فارحموا عزيز قوم ذل ولو من باب سرية المحاكمة،ويبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته،أما النقيب زيان فهو شخصية كبيرة وبطولية في إطار الدفاع الحقوقي ومثيرة في إطارالدفع اليدوي،وهو أول من قدم استقالته كوزير لحقوق الإنسان سنة 1996احتجاجا على أمورلم تعجبه وكانت تصريحاته دوما صيحة صريح بلا خوف ولاوجل فيما يراه حقّاً
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4
20 - يحيي الخميس 08 مارس 2018 - 11:43
اعتقد ان نصرة المظاوم واجبة ولكن الاحظ ان البعض يدافعون فعلا عن المظلوم احيان واحيانا اخرى يحاولون الدفاع عن الظالم او المشكوك في ظلمه بتصريحات واقوال لا تليق بشخصياتهم.مادام العدالة لم تقل كلمتها فالاحرى بهؤلاء التريت في الادلاء بتصريحاتهم
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13
21 - هشام كولميمة الخميس 08 مارس 2018 - 11:45
يجب ترك القضاء حتى يقول كلمته...فما فائدة التدافع بين المحامين؟أعتقد أنها مزايدات لن تنفع وطننا نحو التطور خصوصا في مجال العدالة.اما بالنسبة للحضور الذي قيل عنه أنه وازن،بالنسبة لي فهي مزايدات سياسوية وصولية الهدف منها مكاسب سياسية لن تنفع الشعب المغربي في شيء.
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7
22 - تاوناتي الخميس 08 مارس 2018 - 11:50
هده فرصة بعض المحاميين الباحثين عن الشهرة.سيحاول بعضهم استغلال الفرصة لإلقاء مرافعات سياسية بعيدة عن القضية التي هي شخص استغل منصبه لابتزاز نساء من اجل ممارسة الجنس.واذا استمر بوعشرين في طريقة دفاعه والحذيث غن المؤامرة ,و استهدافه من اجل اراءه السياسية سيغرق ,لانه جزء من هذه اللعبة السياسية ويؤدي دوره فيها على احسن مايرام,وهذا مادفعه الى الاحساس بالقوة والسلطة وبانه لن يحاسب على افعاله.
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18
23 - حورية الخميس 08 مارس 2018 - 11:52
القضاء المغربي والعدالة في بلدنا مشات بعيد تبرك الله ..أحسن جهاز قضائي فالعالم ....العالم سيتعلم من القضاء المغربي النزيه الشفاف العادل .
واش كضحكو علينا زعما .شنو باليكم دابا حنا الشعب مكلخين مكنفهمو والو .ونتوما طلقو السيد المساخيط .سمعو سمعو مزيان توفيق بوعشرين متهم بجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب . مسخوط هاد القضاء عندنا واعر بزآآآاف فتلفيق التهم .ههههههههههههههههههههه
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4
24 - زهير الخميس 08 مارس 2018 - 11:52
أريد أن أعرف .. هل بو خمسين فوق القانون .. القانون للجميع .. لا أحد فوق القانون.
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13
25 - Molahid الخميس 08 مارس 2018 - 11:53
comme vous le voiyez il ya l'acuse' et de l'autre cote la victime est chaquin d'eux a le droit d'une justice juste et honnete jusqu'a maintenant personne n'a le droit de prejuger n'aporte quoi seul la justice et les arguments sur et net presenter par les avocats est j'ai une simple observation concernant mohamed ziyan cet personne est un malheur pour bouaachrine
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4
26 - عبد الحق الخميس 08 مارس 2018 - 11:57
القضية محسومة وهي بين أيدي من دبر وخطط ودفع لايستطيع القاضي فعل شيء
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13
27 - محام الخميس 08 مارس 2018 - 11:58
لماذا لم يتم محاكمة بنكيران ومن معه من البيجيديين الذين اغتصبوا حقوق معطلات محضر 20 يوليوز . ملف محضر 20 يوليوز ينبغي أن يفتح تحقيق حوله لأنه يجسد أبشع أنواع الإغتصاب والظلم في حق فئة من المعطلات والمعطلين . دولة الحق والقانون تقتضي فتح تحقيق فيما اقترفه بنكيران والبيجيديون من جرم في حق ضحايا محضر 20 يوليوز الذين توفي حتى اليوم 5 منهم حسرة على ما تعرضوا له والباقون ما يزالون يكتوون بنار الحسرة في الوقت الذي قام فيه المدعو بنكيران بتوظيف ابنته . أليس هذا منتهى الظلم ؟ لكن مادامت أدعية الضحايا مرفوعة على الظالمين البيجيديين فسيحاسبهم الله هم وأهليهم المستفيدينمن ظلمهم.
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6
28 - محمد الخميس 08 مارس 2018 - 12:01
القضية مطبوخة لا تنتظروا شيئا لان حكم المال هو سائد ،انتظروا لطف الله ،كيد النساء عظيم ،دموع التماسيح سلاحهم سؤال هل الزنى و لواط لا يجد هل بوعشرين غبي الى هذا الحد ينتقد سقور الدولة ويعمل اشياء تورطه ،لماذا يحاكم يوم الذي يقال عنه عيد ابليس عفوا عيد المرأة فطبخ موجود كما يطبخ الخرفان في المؤتمرات
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9
29 - تيتيز الخميس 08 مارس 2018 - 12:08
القضية فيها أن انا بغيت الموبد البوعشراوي والنيني
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-2
30 - السلام عليكم ورحمة الله الخميس 08 مارس 2018 - 12:12
بوعشرين مشا فيها مسكين بقا تابع الباجدا تا خرجو عليه
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12
31 - ابو ادم الخميس 08 مارس 2018 - 12:17
وجدت قلبي يحترق عندما رأيت هذه المسرحية الهزلية ، فعوض ان نجد الحلول الانية لمشاكلنا من بطالة والاتنمية نشغل الشعب بكرات خاوية الوفاض لا تصيب الهدف المتوخاة. فالشعب يريد خبزا كافيا لا خبزا حافيا . فرجاء أيها المسؤولون عن القضاء والعدل بدل ان توقفوا وتعتقلوا من يهرب الأموال الى الخارج ويسرق المال العام تعتقلوا السلط الرابعة التي بدونها لا نتنفس هواءا نقيا. ( واصبر وما صبرك الا بالله ....).
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8
32 - متتبع الخميس 08 مارس 2018 - 12:23
استعمال الهفوات في الوقت المناسب ضدك هذا لايعني انك بريء منها
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21
33 - ياامة ضحكت من جهلها الامم الخميس 08 مارس 2018 - 12:23
Les peuples luttent pour le développement et la prospérité de leurs pays et les marocains se chamaillent pour des affaires de Q .
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6
34 - الزمر الخميس 08 مارس 2018 - 12:27
الغريب في الأمر أن هناك فريق كامل من المحامين يريدون الدفاع على هدا المتهم وهدا جيد. وفي المقابل الطرف الآخر اامشتكي و غالبا المرأة هي تحت الصباط وتختار في أغلب الأحيان الصمت حفاظا على سمعتها وسمعت عائلتها إما الله غلب ، هل هناك من محامي له الجرأة ان يدافع عن هائلاء هتى يعطيهم الإحساس انهم ليسو وحدهم.
هناك قنون جديد يخص المرأة سنرى مدا فعالية هدا القنون مع شخص له نفود إن لم يطبق هدا القنون فلن يطبق مستقبلا يجب وضع النقاط فوق الحروف من البداية .
(متجيش وتقولي حرية الصحافة "هده فوق رأسي ") ولاكن الخطأ البشري وارد في كل المجالات .
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8
35 - المعطي الخميس 08 مارس 2018 - 12:28
اذا كانوا الفيديوهات الجنسية , فهل تعتبرون السيد بوعشرين شخص نزيه ؟؟
اخلاقيا , يبيع البلاد غير على الزهووو
اذا تبث ان هناك فيديو مع عرضه على الخبراء في الميدان
فاني اطالب بانزال عليه اشد العقوبات
اش هذا التفسخ الالخلاقي بنادي يزني و تسميه مناضل؟؟؟؟
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18
36 - Ziad driss الخميس 08 مارس 2018 - 12:28
ما يثير في هذه القضية هو موقف حزب العدالة الذي وقف بشكل مطلق الى جانب المتهم الذي تحول منذ خمس سنوات اواكثر الى ما يشبه الناطق رسمي باسم هذا الحزب.فلم يراع في النازلة الامناصرة اخيهم لا الحق او العدالة..
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13
37 - محاكمة سياسية الخميس 08 مارس 2018 - 12:29
محامي بوعشريين ينتمون للبيجيدي،ومحاميي الصف الثاني ينتمون الى الاشتراكي،الذي انضم الى المخزن ونسي نضالاته.
لا يهمني الاصطفاف الاديولوجي بقدر ما يهمني فضح مهربي المال العام اي كانت مكانته السياسية،والزج به في السجن بالطبع من اعلى هرم الى اسفله وخصوصا الاعلى، لذلك مهما فعل شخص في محيط محدود ،لا يهمني،بل ما يفعل شخص باموال شعب ودولة.
انشري هسبريس
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6
38 - لمدا هده المواجهة الخميس 08 مارس 2018 - 12:46
لمادا وقع النزاع

لان دفاع الصحافي بوعشرين التمس حضور المشتكيات

اين المشكل ادا حضرن

على القاضي ان يستمع للطرفين
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7
39 - عنثرة الفيزازية الخميس 08 مارس 2018 - 12:47
القول الأصوب هو الذي يوجدعند المعلقة
(حورية)اماالباقي من المعلقين هنايدخلون
ويخرجون في الموضوع.ولازلت أستغرب
من الذين يقولون اتركوا العدالة لتقول
كلمتها أين هي هذه العدالة التي
تتبجحون بها.لقد أعطي لبوعشرين
الغطاء والكتب وقاموا بأزالتها عنه
وطلب محاميه الفسحة ومنعوه
الفصول والقوانين والأحكام الجائرة
والتهم الملفقة جاهزة لدى الأذى
المخزني لكل مستقل وحر ومناظل
لأجل طلب بحقوقه وحريته وكذلك
حقوق الآخريت النيابة الشرطة
الدرك المؤسسات السجنية
في المغرب باطل في باطل
محام زيان رجل نقي يدافع بشدة
ويخلق له المخزن متاعب كثيرة
والسلام
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4
40 - منار اجداد الخميس 08 مارس 2018 - 12:49
أين كن المشتكيات من قبل حتى هما مساهمين فداك التحرش الجنسي إلى كأن صحيح كرامة الإنسان هي الأولى او نحن نرد اللوم للرجل ونغض على الطرف الاخر ونختلق الاعذار
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6
41 - منير التولالي الخميس 08 مارس 2018 - 12:52
لو كان الأمر يتعلق بأجير مطرود أو أرملة مسكينة لما تقدم أحد للنيابة عنها , لكن عندما يتعلق الأمر بالصحافة و الشهرة تراهم كالغربان في ساحة المعركة ..معضم هؤلاء لا يسجلون نيابتهم إلا لأخذ الصور و تقديم ندوات صحفية تساعدهم على الشهرة و الإنتشار , ليتمكنوا بعد ذلك من سلخ جلود موكليهم أحياء .
و الله لا يرحمون صغيرا و لا كبيرا , وكم من قضية نابوا فيها فأصبحوا مع الورثة في تقسيم العقار , و كم من مطلقة تقاسموا معها المتعة , و كم من مصاب بعاهة مستديمة أخذوا منه نصف الإيراد .
هؤلاء هم سبب انحطاط العدالة , معضمهم يدخل الهيئة و عليه ديون و بعد سنة أو اثنتين يصبح لديه ثروة بسبب التهرب الضريبي و نهب أموال الموكلين .
أتمنى أن يخضعوا للتصريح بالممتلكات و الرقابة على الكسب غير المشروع من قبل النيابة العامة فقد استفحل أمرهم .
و ما عليكم سوى القيام باستطلاع للرأي لدى المواطنين لمعرفة حقيقة ما أقول .
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16
42 - مغربي الخميس 08 مارس 2018 - 12:52
هذه القضية سقطت وطفت اخبارها على الرأي العام الوطني بل حتى الدولي علاش ماتحاكموا من سرق اموال المغاربة ؟
علاش ماتحاكموا من امتدت اياديهم لأملاك الدولة وبنوا بها الفيلات والعمارات ؟
علاش ما تحاكموا من يأخذون فيلاتهم للدعارة والجنس والاتجار في الكوكايين ؟
علاش ما تحاكموا من يحترفون القةادة والوساطة في البغاء لبناتنا للخليجيين ؟
علاش ما تحاكموا المنتخبين الذين سرقوا اموال الدولة ؟
علاش ما تحاكموا من يترأسون العصابات الاجرامية المنظمة لترويج الكوكايين منهم البرلمانييون والمسؤلون ورجال الأعمال ؟
علاش ما تحاكموا من اعتدوا على شواطئ البحار بالمغرب لبناء الفيلات والشالهات ؟
علاش ما تحاكموا من سرقوا صناديق الضمان الاجتماعي والمقاصة ؟
علاش ما تحاكموا من يمارسون الشذوذ الجنسي على شبابنا واطفالنا بالفيلات الفاخرة ؟
علاش ما تحاكموا من يتسلمون الرشاوي بالملايين في القضايا ؟
علاش ما تحاكموا مهربي المال العام للخارج ؟
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9
43 - ملاحظ مغربي الخميس 08 مارس 2018 - 13:34
المنطق يقول لا احد له له الحق ان يبرىء ذلك الصحافي او يدينه ، فالقضاء وحده هو الدي له الصلاحيات لدلك..
لكن من جهة اخرى جميعا نعلم جيدا كيف ان بعض عديمي الضمير عندنا من المكبوثين ممن يستغلون سلطتهم الإدارية والوظيفية ويتحرشون بالموظفات والعاملات اللواتي يوجدن تحت سلطة اولاءك الوحوش الآدمية..
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5
44 - متاهة الخميس 08 مارس 2018 - 13:58
خدام

الدولة

وما ادراك ما خدام الدولة

فعلا يستحقون مل امتيازاتهم

وهم جديرون بها : باستحقاق وهم الذين يشتغلون في الخفاء ، لالهاء
المكلخين بتفاهات حتى ينسو الريف وجرادة ودكالة و مصراتة


متاهة
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45 - hassia الخميس 08 مارس 2018 - 13:59
المشكل يبقى فى لفيديات.أعرف مغربيات عندما يسكرو يعطوها لشطيح ورديح عريانات,ويعملون العجب من أفلام لبورنو ويتصورون على خاطرهم.الخطاء فى نشر لفيديهات أوالتهديد بنشرها
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46 - Ahmed الخميس 08 مارس 2018 - 14:00
أليس المغاربة على قدر من الذكاء لـ التحليل ــــ هل من خلال الفيديوهات أو الأقراص المدمجة المسجلة يمكن أن نُدين المواطنين والعام يعلم قبل الخاص سهولة فبركتها !!! قد لا أجد تشخيصا لهده القضية أفضل من القصة المعروفة (أكلت يوم أكل الثور الأبيض)
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47 - abdou الخميس 08 مارس 2018 - 14:58
الاتجار بالبشر؛ ما هذا الهراء أكان بوعشرين يبيع و يشتري في الرقيق؟ ام هؤلاء النسوة لسن أحرار . الاتجار يعني انها عملية بيع و شراء فيجب ايضا القبض على الباعة و مصادرة البضاعة لأجل التحقيق اذا يجب ايضا القبض على هؤلاء النساء اللواتي بعن اجسادهن فهن لسن بقاصرات او معتوهات..هن راشدات عاقلات واعيات..فإذا ما كان هناك حقا من أفعال جنسية بينهن و المتهم فيجب القبض على الجميع بتهمة الفساد و فقط. اما أن يقلن أنهن تعرضن للاستغلال فهن اللواتي قبلت بالمعاملة و كذلك يجب متابعتهن قضائيا فالقانون لا يجب أن يحمي المغفلين.
هن اللواتي ذهبن عنده حيث يوجد و ليس العكس..
و في الاخير اقول: ايعقل بعد اول شكاية إن كانت أن توضع وسائل التجسس و الكاميرات من أجل التربص بشخص متهم لتصييده متلبسا بتحرش جنسي او ما إلى ذلك. من أجل الإطاحة به أليس هذا من أجل تضخيم واقعة يراد بها ما يراد و انا و انتم تعلمون أن هناك من يفتح الفيلات و الفنادق و الرياضات الخ.. من أجل البغاء و الفساد و الليالي الحمراء الجماعية.
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48 - abdou الخميس 08 مارس 2018 - 14:59
تابع..
و انا متفق مع التعليق الذي يقول اما كان بالأحرى تسخير هذا الجهد من أجل القضايا الوطنية الكبرى الإطاحة باعداء الوطن في الخارج او الداخل. . هؤلاء اللذين يهربون الأموال إلى خارج البلاد و يستوردون البضائع الفاسدة اوللئك المافيات في تجارة المخدرات و الجنس الخ..
الكل يتساءل أليس هناك أشياء أخرى او اناس آخرون هم من يريدون الإطاحة بالرجل .
اني مغربي و مواطن أحب وطني و اخاف عليك يا وطني من اناس لا يعلمون و لا يفقهون أن أخطائهم قد تتسب في خسارة كبرى
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49 - باحث عن الحقيقة الخميس 08 مارس 2018 - 15:09
أتساءل لماذا هذا الانزال الكبير لرجال السياسة والتشريع والاعلام لقاعة المحكمة ، اليس في هذا الحضور تأثيرا على القضاء واستقلالية القضاء ؟ لا يمكنك ان ترى هذا المنظر في دولة اوروبية اطلاقا ، القضاء يشتغل فعلا في نزاهة واستقلالية . نحن ينزل نصف الحكومة وثلثا البرلمانيين والمستشارين وتصف المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات الحقوقية وكل محاميي البلاد للترافع عن الوجه المشهور لاجل الترافع فقط وليس لاجل اظهار الحق . ثم بعد هذا كل هؤلاء وعلى رأسهم المحامي زيان يبدأون في توجيه اصابع الاتهام للقضاة ولوكلاء النيابة العامة بل ولا يسلم من تهمهم وشيطنتهم حتى زملاؤهم الذين يترافعون عن الضحايا ويعتبرون انفسهم وموكلهم هم على الحق وغيرهم ضال ظالم
ماهذا القضاء وماهؤلاء الناس ومن هؤلاء السياسيون الذين يتركون مكاتبهم لخدمة الصالح العام وينزلون الى قاعات المحاكم لمضيعة الوقت
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50 - BASIM الخميس 08 مارس 2018 - 16:04
لقد أثبتت هذه المحنة المريرة أن لامكان للمبادئ في قاموس بعض سياسيينا من اليمين واليسار لما يتعلق الأمر بالأمور الشخصية والعلاقاتية،وفي هذه الهههههه المبكية نتفهم اليسار ولانتفهم اليمين،بالله عليك ياالسيدة فلانة ويافلان ماذا تفعلان هناك أم أن صاحبكم مادار والو ولو الدلائل والحجج والفيديوهات موجودة نفترض أن أحد أقاربكم كانت هي ضحية ماذا أنتم فاعلون،أظنكما يافلانة وفلانة قد وضعتماX على مبادئكما ومصداقيتكما ومساركما ورصيدكما النضالي وحرفتكما السياسية،ووالله حتى أمس كنتم بالقمة بنظر الكثير الآن سقوطكم مدوي ومرحبا وإليكم يا الجيش المجيش بديسليك.
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51 - Soussi الخميس 08 مارس 2018 - 16:24
47 - abdou
الاتجار بالبشر؛ تهمة موجودة ايضا في الدول الغربية ومعناها الضغط على المرأة لحملها على اقامة علاقة مع شخص أخر، وقد يكون بالتخويف (المافيات في الغرب) او بالابتزاز بصور خليعة مثلا او بالتهديد بالطرد من العمل الى غير دلك من وساءل الضغط
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52 - Redouan mouden r الخميس 08 مارس 2018 - 17:10
اتمنى من قضاءنا ان يكون نزيها و لا ينفذ تعليمات جهات تريد اسكات الخطاب الاخر مثلما يفعل القضاء المصري في عهد الانقلابي السيسي
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53 - Marocain الخميس 08 مارس 2018 - 18:41
لم اج افضل ما كتبه اح الشعراء الذي فيه قمع حرية الكتابة والتعبير بفوله:
كسروا الاقلام فهل تكسيرها@@ يمنع ان تنفش صتنفشصخرا
قطعوا الايدي فهل تقطيعها@@يمنع الاعين ان تنظر شنشز
الحرية ظريبتها الايمان بها والاستماتة من اجلها.
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54 - Marocain الخميس 08 مارس 2018 - 19:20
معذرة للقراء الكرام.تعليقي53 غير مفهوم نظرا لا ختلاط الحروف فيه.
اقرء لم اجدافضل من قول الشاعر في وصف قمع الكتابة والتعبير حيث قال:
كسروا الاقلام فهل تكسيرها@@ يمنع الايدي ان تنقش صخرا
قطعوا الايدي فهل تقطيعها@@ يمنع الايدي ان تنظر ششزرا
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55 - رشدون حمادي الخميس 08 مارس 2018 - 19:41
هكدا يجب التنسيق بين الجميع للدفاع على المضلومين واﻻ انطبق عليكم وعلينا المثل القائل اكلت يوم وكل الثور الابيض اعني الكل بجب ان يتمترس وراء الحق رغم الاختﻻفات بيننا ﻻن الخطير والاخطر على الجميع ليس بعضنا بل العفاريت والتماسيح ﻻ تعرف الرحمة وﻻ تعزل بين لحم الثور الابيض وﻻ لحم الثور الاسود
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56 - لوسيور الخميس 08 مارس 2018 - 20:56
هناك اشخاص من يقف ضدهم يحرق..فقد احرق حميد المهداوي..والان جيء ب بوعشرين وزج به في السجن و اصابه مس من حيث لايشعر...من وضع العصا لبنكيران في العجلة حتى لا يشكل حكومة...
سفينة ضخمة تحمل الفوسفاط صودرت بجنوب افريقيا...هناك احداث تصنع بحبكة لاشغال الناس عن القضايا الهامة...السياحة يا ولدي ما محلها من الاعراب
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