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كُتّاب وآراء
مواجهات ومشادات بين محامين في محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين
مثل اليوم الخميس الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم" المغربية، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وممارسة السلطة على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية وأخريات، أمام القاضي فارح بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
واكتظت القاعة رقم 7 بالعشرات من المحامين الذين أعربوا عن رغبتهم في الترافع في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، إذ سجل 14 محاميا نيابتهم عن توفيق بوعشربن.
وطالب النقيب محمد زيان، دفاع الصحافي بوعشرين، بضرورة "الاستماع إلى الدفوعات قبل فتح الملف والنظر فيه، وقبل المناداة على أي ضحية أو شهود"؛ فيما رفض المحامي جواد بنجلون التويمي ذلك، قبل أن يتطور الأمر إلى مشادات وتدافع بالأيدي بينهما، ليقرر القاضي رفع الجلسة.
وثارت ثائرة النقيب زيان، وتبادل الدفع بالأيدي مع التويمي أمام الحضور، ما وتر الوضع، واضطر القاضي إلى مغادرة القاعة، معلنا رفع الجلسة.
وعرفت المحكمة كما عاينت ذلك هسبريس حضور كل من عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وسمير شوقي، مدير نشر جريدة "ليزيكو"، وحنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وآمنة ماء العينين، البرلمانية عن "حزب المصباح"، وقياديين آخرين وفعاليات حقوقية.
وعرفت المحكمة كذلك حضورا مكثفا للمحامين، الذين قدموا نيابتهم في هذا الملف، سواء دفاعا عن الصحافي توفيق بوعشرين، أو دفاعا عن الصحافيات والسيدات اللواتي تقدمن بشكاية ضد مدير "أخبار اليوم".
واهتز الوسط الإعلامي، أواخر شهر فبراير الماضي، على وقع اعتقال مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، توفيق بوعشرين، من داخل مقرها، من طرف عناصر الفرقة الوطنية؛ وذلك بعد اتهامه بالاتجار بالبشر.
وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه، والمضمنة في محضر الشرطة القضائية، بإحالة الصحافي الموقوف على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".
وأشار بلاغ الوكيل العام الوكيل العام للملك إلى أن المتابعة تأتي من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (56)
ــ إصلاح أنظمة إدارة شركات ومؤسسات القطاع العام، وترسيخ أسس الإدارة الرشيدة فيها..
ــ ترشيد الإنفاق الحكومي، ومنع هدر المال العام، من خلال المراجعة المالية العلمية الجادة للإنفاق الحكومي، في مختلف القطاعات.
مرحبا بالشعب المغربي في فضاء الاعلام المضل والمزيف والخاطىء في المستقبل لن تعرفوا الحقيقة ومذا يجري وراء الكوليس قبلتم بمحكومة مزيفة بدون معارضة والآن انه الاعلام ستصدقون مالا يمكن تصديقه سيبقى في الساحة سوى اْبواق المخزن لكم الله
واش كضحكو علينا زعما .شنو باليكم دابا حنا الشعب مكلخين مكنفهمو والو .ونتوما طلقو السيد المساخيط .سمعو سمعو مزيان توفيق بوعشرين متهم بجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب . مسخوط هاد القضاء عندنا واعر بزآآآاف فتلفيق التهم .ههههههههههههههههههههه
هناك قنون جديد يخص المرأة سنرى مدا فعالية هدا القنون مع شخص له نفود إن لم يطبق هدا القنون فلن يطبق مستقبلا يجب وضع النقاط فوق الحروف من البداية .
(متجيش وتقولي حرية الصحافة "هده فوق رأسي ") ولاكن الخطأ البشري وارد في كل المجالات .
اخلاقيا , يبيع البلاد غير على الزهووو
اذا تبث ان هناك فيديو مع عرضه على الخبراء في الميدان
فاني اطالب بانزال عليه اشد العقوبات
اش هذا التفسخ الالخلاقي بنادي يزني و تسميه مناضل؟؟؟؟
لا يهمني الاصطفاف الاديولوجي بقدر ما يهمني فضح مهربي المال العام اي كانت مكانته السياسية،والزج به في السجن بالطبع من اعلى هرم الى اسفله وخصوصا الاعلى، لذلك مهما فعل شخص في محيط محدود ،لا يهمني،بل ما يفعل شخص باموال شعب ودولة.
انشري هسبريس
لان دفاع الصحافي بوعشرين التمس حضور المشتكيات
اين المشكل ادا حضرن
على القاضي ان يستمع للطرفين
(حورية)اماالباقي من المعلقين هنايدخلون
ويخرجون في الموضوع.ولازلت أستغرب
من الذين يقولون اتركوا العدالة لتقول
كلمتها أين هي هذه العدالة التي
تتبجحون بها.لقد أعطي لبوعشرين
الغطاء والكتب وقاموا بأزالتها عنه
وطلب محاميه الفسحة ومنعوه
الفصول والقوانين والأحكام الجائرة
والتهم الملفقة جاهزة لدى الأذى
المخزني لكل مستقل وحر ومناظل
لأجل طلب بحقوقه وحريته وكذلك
حقوق الآخريت النيابة الشرطة
الدرك المؤسسات السجنية
في المغرب باطل في باطل
محام زيان رجل نقي يدافع بشدة
ويخلق له المخزن متاعب كثيرة
والسلام
و الله لا يرحمون صغيرا و لا كبيرا , وكم من قضية نابوا فيها فأصبحوا مع الورثة في تقسيم العقار , و كم من مطلقة تقاسموا معها المتعة , و كم من مصاب بعاهة مستديمة أخذوا منه نصف الإيراد .
هؤلاء هم سبب انحطاط العدالة , معضمهم يدخل الهيئة و عليه ديون و بعد سنة أو اثنتين يصبح لديه ثروة بسبب التهرب الضريبي و نهب أموال الموكلين .
أتمنى أن يخضعوا للتصريح بالممتلكات و الرقابة على الكسب غير المشروع من قبل النيابة العامة فقد استفحل أمرهم .
و ما عليكم سوى القيام باستطلاع للرأي لدى المواطنين لمعرفة حقيقة ما أقول .
علاش ماتحاكموا من امتدت اياديهم لأملاك الدولة وبنوا بها الفيلات والعمارات ؟
علاش ما تحاكموا من يأخذون فيلاتهم للدعارة والجنس والاتجار في الكوكايين ؟
علاش ما تحاكموا من يحترفون القةادة والوساطة في البغاء لبناتنا للخليجيين ؟
علاش ما تحاكموا المنتخبين الذين سرقوا اموال الدولة ؟
علاش ما تحاكموا من يترأسون العصابات الاجرامية المنظمة لترويج الكوكايين منهم البرلمانييون والمسؤلون ورجال الأعمال ؟
علاش ما تحاكموا من اعتدوا على شواطئ البحار بالمغرب لبناء الفيلات والشالهات ؟
علاش ما تحاكموا من سرقوا صناديق الضمان الاجتماعي والمقاصة ؟
علاش ما تحاكموا من يمارسون الشذوذ الجنسي على شبابنا واطفالنا بالفيلات الفاخرة ؟
علاش ما تحاكموا من يتسلمون الرشاوي بالملايين في القضايا ؟
علاش ما تحاكموا مهربي المال العام للخارج ؟
لكن من جهة اخرى جميعا نعلم جيدا كيف ان بعض عديمي الضمير عندنا من المكبوثين ممن يستغلون سلطتهم الإدارية والوظيفية ويتحرشون بالموظفات والعاملات اللواتي يوجدن تحت سلطة اولاءك الوحوش الآدمية..
الدولة
وما ادراك ما خدام الدولة
فعلا يستحقون مل امتيازاتهم
وهم جديرون بها : باستحقاق وهم الذين يشتغلون في الخفاء ، لالهاء
المكلخين بتفاهات حتى ينسو الريف وجرادة ودكالة و مصراتة
متاهة
هن اللواتي ذهبن عنده حيث يوجد و ليس العكس..
و في الاخير اقول: ايعقل بعد اول شكاية إن كانت أن توضع وسائل التجسس و الكاميرات من أجل التربص بشخص متهم لتصييده متلبسا بتحرش جنسي او ما إلى ذلك. من أجل الإطاحة به أليس هذا من أجل تضخيم واقعة يراد بها ما يراد و انا و انتم تعلمون أن هناك من يفتح الفيلات و الفنادق و الرياضات الخ.. من أجل البغاء و الفساد و الليالي الحمراء الجماعية.
و انا متفق مع التعليق الذي يقول اما كان بالأحرى تسخير هذا الجهد من أجل القضايا الوطنية الكبرى الإطاحة باعداء الوطن في الخارج او الداخل. . هؤلاء اللذين يهربون الأموال إلى خارج البلاد و يستوردون البضائع الفاسدة اوللئك المافيات في تجارة المخدرات و الجنس الخ..
الكل يتساءل أليس هناك أشياء أخرى او اناس آخرون هم من يريدون الإطاحة بالرجل .
اني مغربي و مواطن أحب وطني و اخاف عليك يا وطني من اناس لا يعلمون و لا يفقهون أن أخطائهم قد تتسب في خسارة كبرى
ماهذا القضاء وماهؤلاء الناس ومن هؤلاء السياسيون الذين يتركون مكاتبهم لخدمة الصالح العام وينزلون الى قاعات المحاكم لمضيعة الوقت
الاتجار بالبشر؛ تهمة موجودة ايضا في الدول الغربية ومعناها الضغط على المرأة لحملها على اقامة علاقة مع شخص أخر، وقد يكون بالتخويف (المافيات في الغرب) او بالابتزاز بصور خليعة مثلا او بالتهديد بالطرد من العمل الى غير دلك من وساءل الضغط
كسروا الاقلام فهل تكسيرها@@ يمنع ان تنفش صتنفشصخرا
قطعوا الايدي فهل تقطيعها@@يمنع الاعين ان تنظر شنشز
الحرية ظريبتها الايمان بها والاستماتة من اجلها.
اقرء لم اجدافضل من قول الشاعر في وصف قمع الكتابة والتعبير حيث قال:
كسروا الاقلام فهل تكسيرها@@ يمنع الايدي ان تنقش صخرا
قطعوا الايدي فهل تقطيعها@@ يمنع الايدي ان تنظر ششزرا
سفينة ضخمة تحمل الفوسفاط صودرت بجنوب افريقيا...هناك احداث تصنع بحبكة لاشغال الناس عن القضايا الهامة...السياحة يا ولدي ما محلها من الاعراب