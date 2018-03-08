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الرئيسية | حوادث | بوعشرين يشكو "تزوير المحاضر" .. ودعوى جديدة تفجر المحاكمة

بوعشرين يشكو "تزوير المحاضر" .. ودعوى جديدة تفجر المحاكمة

بوعشرين يشكو "تزوير المحاضر" .. ودعوى جديدة تفجر المحاكمة
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 08 مارس 2018 - 14:00

شهدت أطوار قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم"، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وممارسة السلطة على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية وأخريات، توترا كبيرا بين دفاع الصحافي ودفاع المشتكيات، من جهة، وبين دفاع المتهم والنيابة العامة من جهة ثانية.

واضطر رئيس الجلسة القاضي فارح إلى رفعها ثلاث مرات، قبل أن يعود ليطلب من دفاع بوعشرين، ودفاع المشتكيات، الالتزام بالهدوء وضبط النفس والتعامل بلباقة من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وكشف النقيب زيان، الذي ينوب عن مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، أن المستخدمة بالشركة التي يديرها بوعشرين "ع.ب" تقدمت بشكاية ضد ضابط شرطة ممتاز بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ فيما تقدم الصحافي بشكاية تزوير في محرر رسمي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط.

وفي وقت طالب القاضي باستدعاء المصرحات المشتكيات، اللواتي كن في قاعة مجاورة، انتفض النقيب زيان قائلا: "لقد أغلقوا الأبواب على المصرحات، وهذا لم يقم به هتلر ولا حزب البعث"، ليغادر القاعة وهو غاضب ويصرخ احتجاجا على الأمر، قبل أن يهاجم محاميين محسوبين على حزب الاتحاد الاشتراكي، يترافعون لصالح المشتكيات، قائلا: "حياتكم كلها وأنتم تنافقون المغاربة".

واعتبر زيان أن إقدام المستخدمة على الطعن في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "يجعلنا نفتخر بها في هذا اليوم العالمي للمرأة".

وعرج النقيب زيان على قضية تقديم "و.م"، التي سبق لها الاشتغال بالجريدة، شكاية ضد مديرها، إذ قال: "هناك من يسير الفرقة الوطنية، لأن "و.م" لا وجود لاسمها في الملف، وهذا يؤكد أن من سجل النيابة عنها يعرف ما سيأتي".

غير أن الدفاع رد بالقول: "لم تتصل بنا أي جهة..أنوب عن هذه المواطنة المغربية، ويجب على من يساوم على الضحية أن يتريث في قوله، والمحاكمة العادلة لا يمكن أن تكون إلا إذا منح للضحية حق إسماع صوتها".

النيابة العامة ردت على دفاع بوعشرين، بعد تأكيده على الطعن في محرر رسمي للوكيل العام، موردة: "من حقنا أن نرتب الجزاء القانوني عن تصريحات المحامين، أما ما يتعلق بالتشكيك في المحاضر فوثيقة الطعن لا صلة لها بالملف المعروض أمام المحكمة".

وتابع الوكيل العام: "من حقكم التقدم بشكايات الزور، لكن عليكم تحمل مسؤوليتكم، ولن نسمح لأي شخص أن يطعن في النيابة العامة واستقلاليتها ونزاهتها"، مضيفا: "يجب إثبات الزور، والنيابة العامة مستعدة للمحاسبة، وهي خصم شريف تدافع عن المجتمع والأمن الاقتصادي والحقوقي والقضائي".

القاضي تدخل خلال مشادات بين زيان والنيابة العامة قائلا: "هذا حوار لا علاقة له بحق الدفاع، ونأسف لما آل إليه الوضع".

وقرر القاضي إرجاء البت في ملتمس تقدم به النقيب عبد اللطيف بوعشرين، متعلق باستدعاء الشهود حين الاستماع إلى المتهم الصحافي توفيق بوعشرين، وهو الأمر الذي رفضه النقيب، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى حرمان موكله من الشهود، لأنهم قد يكونون حاضرين بالجلسة خلال الاستماع إليه.

من جهته، التمس المحامي بنجلون التويمي، دفاع المشتكيات، "تأخير الملف حتى نستطيع الإجابة عن أي سؤال يتعلق بالواقعة، وذلك لكوننا لم نطلع بعد على الملف".

وطالب المحامي مولاي محمد العلوي، دفاع الصحافي، بمحاكمة عادلة، معتبرا أن بوعشرين "حرم من حقه في السجن، وتأخير الملف سيعمق معاناته"، داعيا إلى مناقشة القضية لأن الملف جاهز بالنسبة للدفاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (67)

1 - شمالي الخميس 08 مارس 2018 - 14:10
محاكمة للصحفي بوعشرين بهذه الطريقة وصمة عار في جبين الدولة المغربية.. هكذا يدفع أصحاب المواقف الجريئة تجاه أخنوش والدولة العميقة ثمن جرأتهم.. كل التضامن مع الصحفي توفيق بوعشرين
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655
2 - عبدو الخميس 08 مارس 2018 - 14:13
انه سوق عكاض وليس محكمة وهذا الضوضاء يعكس الحالة التي ترتاب الحقل العدلي في المغرب هناك فقدان الثقة بين الجهاز النيابي واداة المحامات والسبب فيذالك اكيد هي الرشوة التي تنخر الجهاز
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462
3 - مغربي حر الخميس 08 مارس 2018 - 14:13
ما يحدث للصحافي الوطني الحر توفيق بوعشرين شبيه بلقطة في مسرحية حسي مسي قال فيها احد الممثلين وامشيوا صبغوه ولصقوه ردا على محاولة نسبة وليد غير شرعي اليه لان هذا الوليد ابيض اللون وهو ليس كذلك .
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248
4 - تساؤلات مشروعة الخميس 08 مارس 2018 - 14:20
بالنسبة إلى تزوير المحاضر، فدائما نسمع عن هذه النقطة، لأنهم يريدون أن يحاكموا الأشخاص وفق ما يحلو لهم لا وفق ما يتمثل من وقائع وحيثيات ملموسة!! هذا من جهة، من جهة أخرى الكل يعرف أن هذه القضية مطبوخة جيدا،رغم أن لا أحد فوق الاشتباه..لكن، حق لنا أن نتساءل، لماذا يتم التجسس على أشخاص بعينهم، من خلال زرع كاميرات، ما وراء الجدران والأبواب المغلقة، بغية تصيد هفواتهم..وكذا "تسخير" جميلات بغية الإيقاع بهم واستدراجهم..؟!
قضية بوعشرين، تضمنت كل هذه الأمور ، حتى أن المشتكيات/الضحيات، تقدمن بشكاياتهن في ثلاث أيام تقريبا، مع أن منهن من يزعمن أنه قد تم الاعتداء عليهن في 2015 و 2016..ولكم أن تسألوا لماذا لم يقدمن الشكايات وقتها، مثلا.
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376
5 - ايت الراصد:المهاجر الخميس 08 مارس 2018 - 14:20
هذا ماقلناه مرارا وتكرارا اننا نعيش في دولة الاستبداد والإفساد يمكن ان يكون الصحفي قد قام بشئ داخل اطار التراضي ولكن لان هناك كاميرات ثبتها الامن السري فمن خلالها تم تضخيم القضية بل يتم الضغط على المصرحات ويتم تزوير المحاضر باسمهن للايقاع ببوعشرين في المصيدة المخزنية؟! وكل ذلك من اجل الانتقام من قلم مزعج لسياسة التحكم ومتعاطف مع ابن كيران ضد المسمى اخنوش ..وهنا يتم التذكير بإلزام العثماني كذلك المتعاطفين مع ابن كيران عدم التصريح باي شئ خارج اذن الأمانة... باختصار انها الردة على الردة الكائنة منذ سنوات والان اصبح التأسيس لمجتمع القبضة الأمنية الذي لايمكن حتى التعبير فيه بحرية ؟!وكل حر سواء كان محتجا او متظاهرا لابد ان يتم تلفيق الاتهامات له في اطار دولة قانون القوة الذي من خلاله أعلنا احتضار العدالة بالمغرب مع الاسف الشديد ...
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289
6 - khaald الخميس 08 مارس 2018 - 14:20
يجب التريث في هاته التهم الخطيرة الموجه ضد الصحافي المعتقل مع اخد الشكاوى بعين الاعتبار فنحن في زمن لا نعلم الظالم من المظلوم. و ان تبتث التهم في حقه فهذا الاخير يدكرنا شيءا ما في الكوميسير( ح تابت) في بداية التسعينيات الذي وجب عليه الإعدام وهو على ما نظن اخر حكم بالإعدام صدر..المهم هو التحقيق الدقيق مع المشتكيات والسلام
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30
7 - الحق الخميس 08 مارس 2018 - 14:21
الدفاع لا يناقش صلب الموضوع هل فعلا بوعشرين اعتدا على المدعيات او انه مجرد اتهام .
و يبدوا ان الدفاع يتهرب من صلب الموضوع والاتهام الموجه الى بوعشرين و يركز فقط على الشكليات ...
مما يعطي انطباع ان التهم الموجه اليه واقع لامفر منه .
ولا هذا يجب عن دفاع بوعشرين ان يكف عن المراوغة و التماطل و ادعاء اشياء لا صحة لها للهروب .
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-73
8 - panzer الخميس 08 مارس 2018 - 14:22
زيان راك غادي تخرج على السيد. انت محامي فاشل حياتك كلها فاشلة فلا تفشل القضية
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54
9 - moh الخميس 08 مارس 2018 - 14:22
الغريب ان الزنا يعتبر من الكبائر في الاسلام ولكن الدول الاروبية العلمانية هي التى تتشدد في عقابه في حين ان هناك البعض عندنا يعتبره كلاشيئ
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24
10 - السلام عليكم الخميس 08 مارس 2018 - 14:23
بوعشرين لن يخرج من هذه القضية سالما لأن القضية لبساه كما يقول المصريون وستدخل قضيته في جلسات التأجيل لشهور حتى ينسى دفاعه الاهم ويبدأ في المطالبة بالسراح المؤقت وهذا ما سترفضه المحكمة بحجة خطورة افعاله حتى يكره حياته.ان بوعشرين يدفع ثمن مواقفه التي لم تعجب البعض ودفاعه عن بعض الاطراف المنبوذة فورط نفسه أو ورطوه. والله اعلم
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176
11 - Touza الخميس 08 مارس 2018 - 14:32
هذه مسرحية لالهاء المغاربة عن الاحتقان الذي تعيشه البلاد حذار من الانفجار
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97
12 - لحسن الخميس 08 مارس 2018 - 14:34
يجب تحري الحقيقة و انصاف الضحايا و تجنب المواقف المتسرعة ..بوعشرين البشر قد لا يكون هو بوعشرين الصحفي المعروف..الافعال ربما ثابثة في حقه لوجود تسجيلات..بوعشرين ليس باية حال ملاكا منزها..البشر خطاء و لكل شهواته و نزواته و عقده النفسية مهما صغر او علا شأنه..لننتظر كلمة القضاء بلا فهامة زايدة....حتى لا نظلم احدا.
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-1
13 - Ahmed الخميس 08 مارس 2018 - 14:35
ان كان هدا الصحافي مدنب فاليتحمل مسؤوليته والعدالة هي التي تحدد من المدنب و من البريء.
لنا ثقة في القضاء خصوصا أن هناك تسجيلات.
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-70
14 - م ن الخميس 08 مارس 2018 - 14:35
البينتو على المدعي واليمين على من انكر. القانون لايرحم المغفلين ليدار ذنب يستهل العقوبة اليست هاده المقولة حق
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-60
15 - محمد الخميس 08 مارس 2018 - 14:35
أعتقد أن أمامنا سنوات ضوئية لاصلاح عيوبنا ، هذا صحفي متهم بالزنى و الاغتصاب و التحرش وو....مع استغلال سلطته في حق زميلاته وهي كلها أمور مشينة و معيبة و مع ذالك نجده مؤازرا من برلماني هو نفسه تحوم حوله شبهة ارتكاب جريمة قتل . الحاصول الخلاصة متهم بالقتل يؤازر متهم بالزنى و الاغتصاب و الكل يضغط على القضاء بطريقته و الكل يدعي البراءة و الطهارة . أنا شخصيا مفاهم والو فهذ الروينة ، و الله يكون فعون القاضي المكلف بالقضية.
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-65
16 - basim الخميس 08 مارس 2018 - 14:40
ويلي يا ويلي على روينة وفضيحة بالزغارت،لماذا بوعشرين تكرفص على نفسه وعلى البنات بهذ البجاحة والبلاهة والعفونة،ولماذا هو بعد فعلاته لايجرؤا أن يكون صادقا مع نفسه شجاعا ويتحمّل مسؤولية جرائمه الموثّقة،موقفه هذا سيزيد من سقوطه وسقوط أناس يساندونه ظالما ومظلوما وإلى عهد قريب كنا نحسبهم قمما في الأخلاق وإذا بهم لما يتعلق الأمر بالمصلحة والمعرفة يركلون الحق جانبا بكل عنف لأجل الذات والنفس والأنا،متناسين القرآن الكريم الذي يقول الحق ويهدي السبيل قوله تعالى لايجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى،أم أن الخطاب الجبان الهلامي بدون جرأةعن الأشباح والتماسيح والآن المؤامرة هو القول واللازمة ولاشيء آخر على الإطلاق،صراحة الرجولة قالت كلمة الوداع وتحية للأستاذ الأشمّ الكنبوري الذي سبق وأشار لهذا المعنى،والمحامين الجهابذة ينصحون دوما موكليهم بالإعتراف إذا كانت القرائن ثابتة لأجل الحقيقة والإعتذار للضحايا والأخلاق أما نحن فباك صاحبي ولو كان ماكان.
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-67
17 - مستشار الخميس 08 مارس 2018 - 14:41
علي من يضحكون هدا استهزاء بدكاء المواطن المغربي مسرحية وفيلم محبوك من مدة في شخص هدا الصحفي يستهدف الراي الحر وضمير المغربي الحر تحت شعار دولة تدعي حقوق الانسان وحرية الصحافة صدق بن كبران يبدو ان تماسيح وعفاريت بدات تتحرك
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53
18 - العفوي قدور الخميس 08 مارس 2018 - 14:42
وما دخل حزب البعث في دفاعكم...مستوى متدني افكار بالية سقطت بالتقادم. ..كان اجدر لك يازيان ان تتكلم عن ديكتاتوريات الغرب الاستحماري عوض التحجج بالاحجيات. .طلعو النيفو شوية.
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-37
19 - Wislani الخميس 08 مارس 2018 - 14:43
ان كانت الفيديوهات 50 صحيحة ..فلا داعي لحجب اشعة الشمس بالغربال رغم ضيق عيونه ...
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-29
20 - مغرب اليوم الخميس 08 مارس 2018 - 14:50
ولن نسمح لأي شخص أن يطعن في النيابة العامة واستقلاليتها ونزاهتها"، مضيفا: "يجب إثبات الزور، والنيابة العامة مستعدة للمحاسبة، وهي خصم شريف تدافع عن المجتمع والأمن الاقتصادي والحقوقي والقضائي".ههههههههههههه
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49
21 - مغربي الخميس 08 مارس 2018 - 14:51
حنا مع الحق.....لي دار الذنب يستاهل العقوبة
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29
22 - aymane الخميس 08 مارس 2018 - 14:52
بالنسبة لمحاضرالضابطة القضائية لا يعتد بها في الجنايات و تؤخذ على سبيل الاستئناس فقط و القاضي يحكم وفقا لقناعته بخصوص المشتبه فيه
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36
23 - Khalid 222 الخميس 08 مارس 2018 - 14:53
من المفروض أن يحاكم المعني بالأمر وهو في حالة سراح وبدون هذه الشوشرة الإعلامية لأن القبض عليه بتلك الطريقة وتضخيم القضية لن يزيد حزب بنكيران إلا ربح نقط إضافية. فكلما بدأ يفقد شعبيته، تتاح له الفرصة للعودة من جديد وبقوة ونفس كبير، وهذا نوع من الاخطاء التي ترتكبها السلطات الإدارية بالمغرب.
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-15
24 - هاشم الخميس 08 مارس 2018 - 14:58
إنتهى عهد دس المخدرات في جيوب من أريد الإيقاع بهم
آخر الطرق المبتكرة هي التجسس و البحت عن مشتكين لمن يراد له أن يقع
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34
25 - محمد السني الخميس 08 مارس 2018 - 15:01
في قضية بوعشرين, يبدو اننا في المغرب (المخابرات طبعا) تلامذة نجباء لامنا فرنسا. الا ترون تشابها وتوافقا في حالة بوعشرين وقضية طارق ومضان , في كل يوم تلفيق حالة جديدة.??
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39
26 - بوعيون الخميس 08 مارس 2018 - 15:07
ما زالت بعد التعاليق تقف بجانب المغتصب وضد الضحايا واغلبيتهم من البيجيدي اي اناس لهم حقد دفين على اخنوش ناسين ان الذي خرب البلاد ودمرها واغرقها بالديون والمشاكل هو بن كيران وليس اخنوش
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-40
27 - ايت السجعي الخميس 08 مارس 2018 - 15:15
نطلب من الاخوة المعلقين التريث حتى تظهر الحقيقة فلا يجب مناصرة المشتكي ولا المشتكى به فكلهم من قبيلة الصحافة لذلك فخير موقف يمكن اتخاذه هو الانتظار اما القول أن السيد بوعشرين ازعج الدولة فنصبت له كمينا فهذا مستبعد لان الدولة اكبر من ان يزعزعها قلم ولو كان من الذهب مصنوعا.
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2
28 - Hamido الخميس 08 مارس 2018 - 15:17
نحن من اعتقلنا اخواننا في الريف .نحن من اعتقلنا بو20 .نحن من اعتقلنا المواطنين الأحرار نعم نحن بصمتنا وعدم اكثراتنا بما يحصل لو كانوا يمدحون المخزن ما حصل لهم دلك.لكنهم اختاروا الطريق الوعرة .للأجيال القادمة والتاريخ .فالرجال يبقوا رجالا أما الخونة في مزبلة التاريخ.لا يمكن بتاتا أن يخطئ المرء وهو يعلم أن المخزن يتربص به .الرجل ميسور ويمكن أن يجد امرأة من أجل المغامرة وبالتراضي.لايمكن بتاتا أن يضحي بمستقبله المهني بهذه الطريقة .المسألة ليست بهذه البساطة انها تصفية الحسابات مع واحد من القلائل الدين تجرؤوا على المخزن
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32
29 - ابو نهب الخميس 08 مارس 2018 - 15:18
ما هذا القضاء. والله أصبح قضاءنا ضحكة ونكتة في العالم. عندما تتدخل السياسة في القضاء تحوله إلى مزبلة وتترك المجال لامثال زيدان خوليف، بوق العسكر الجزاءري، يضحك في فرانس 24 حتى تظهر كل أسنانه المعفونة والمبعثرة والمسوسة. كفى من الرجوع بنا إلى الوراء إلى لا ندري ما هي كارثة. كفى باسم مناضلي وشهداء المصالحة و الإنصاف...كفى كفى...
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27
30 - wood à vous الخميس 08 مارس 2018 - 15:20
و سيقرر ووود أن الأمر من مخططات و مؤامرات المخزن...ربما حتى الصحافيات تم استدراجهن من قبل المخزن حتى توظيفهن في مكاتب الصحافة لدى بوعشرين و من ثم الإطاحة ببوعشرين.....!!!!!!! نلتمس من السيد وود ان يتحلى الصدق و لو لمرة واحدة في عمره.
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-8
31 - karim الخميس 08 مارس 2018 - 15:25
محاكمة بوعشرين النيابة تقول بأنها تتوفر على فيديوهات وأشرطة لبوعشرين فلما كل هذه الضوضاء اليوم بالمحكمة
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8
32 - Ziad driss الخميس 08 مارس 2018 - 15:28
رفعت مغربية بالامس شكاية صد رمضان بفرنسا.فهل يجل ان نسانده فقط لانه داعية اسلامي..او لانح حفيد البنا؟ العدالة اسمى من بوعشرين ومن طارق رمضان..ومن يقرا و ما يكتب عن السيد زيان اليوم في قاعة المحكمة يشعر ان القضية ليست كما يقال مفبركة....
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-11
33 - ali الخميس 08 مارس 2018 - 15:28
عار على جبين الدولة ان تضيع وقتها وتسنزف طاقاتها في هكذا قضايا . الجميع مقتنع بالفبركة متى كان هم الدولة محاربة ممارسة الجنس والفساد بصفة عامة فلا نجدها جدية الا عندما تريد تصفية حساباتها .
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21
34 - امازيغ سوسي الخميس 08 مارس 2018 - 15:35
تعقيب فقط لكل هؤلاء المتضامنين مع بوعشرين . هل سيكون هدا رايكم لو كانت كل تلك الفيديوهات التي عرضتها المحكمة لاخواتكم او بناتكم او امهاتكم ؟ اتعجب كيف يسمح معلق لنفسه ان يقول "صحفي شريف " بعد كل تلك الفيديوهات .
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-11
35 - hassia الخميس 08 مارس 2018 - 15:36
هؤلاء الصحافيات لسن بقاصرات ولا أمياة,هل كان هناك عنف بحجج أو مارسو الجنس مع بوعشرين أو آخرين بخاطرهم أو خوفا على منصبهم كيتشراو
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5
36 - الاتجار بالبشر الخميس 08 مارس 2018 - 15:45
عرفنا بعض المشتكيات في ملفات التحرش أو الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب لكننا لم نتعرف على المشتكيات ولا على عددهن في ملف الاتجار بالبشر ثم هل الضحايا نساء أو رجال أو أطفال... هذا مجرد سؤال
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17
37 - KHATARI الخميس 08 مارس 2018 - 15:58
السلام عليكم يا سادة هذه مسرحية سبق ان عرضت على انضاركم وببطولة شخص اخر الا وهو نيني والتكرار يفيد الحمار
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13
38 - عدي Alemania الخميس 08 مارس 2018 - 15:59
العدالة في المغرب غير موجودة .فقط عدالة لي أصحاب النفود . الرشوة 90% موجودة في جميع المجالات حتى في القضاء غير نزيه .وهنا نرا نواب في هده المحاكمات ما دورهم .؟دورهم هو عدم ترك أناس يريدون نشر مواضيع تهمهم في نهب أموال الشعب وبيع ثرواث المغرب فقط لكي يستفدو منها أصحاب نوفود وشعب ليهمهم وضعيتهم ولا معاناتهم .فكيف تريدون أن يكون القضاء نزيه . المغرب في شفة الهوية
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16
39 - Casaoui الخميس 08 مارس 2018 - 16:05
كذاب ومليون ألف كذاب من يقول أن المغاربة سواسية أمام القانون..

بالله عليكم؟ لو كان مواطنا بسيطا متهم بجرائم الإغتصاب.. هل كان سيحظى بكل هده العناية الدي يحظى بها هذا الشخص المسمى بوعشرين؟
هل كانت ستمنح له الدولة سجنا خاص من فئة 5 نجوم ومحاكمة اكثر من عادلة يحضرها عشرات المحامين... علما أنه متهم بجريمة الإغتصاب ويكفي أن العديد من الفتيات والنساء رفعوا شكوى ضده ؟

اعتقد ان هذا المسمى بوعشرين المتهم بجرائم الإغتصاب، ليس فوق القانون..
علما أننا جميعا نعلم ما يفعل بعض عديمي الأخلاق والأصل وهم كثر في مجتمعنا للأسف الشديد ،خصوصا الأشخاص الذين يستغلون سلطتهم الإدارية ويفرغون مكبوثاتهم المرضية في الفتيات والنساء الذين يوجدن تحت سلطتهم، ولا يفرقون بين العازبة والمتزوجة، يكفي أن تكون جميلة أو تثيرهم جنسيا..
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-9
40 - الملياني المعروفي الخميس 08 مارس 2018 - 16:08
باختصار:
الجمال
والجاه
والمال
والسلطة
والقلم
والتسلط
كلها لا تدوم
وإن يوما للظالم قريب
ومهما تفنن بعض المحامين في التهرب من الحقيقة أو إخفئها
فهي واضحة وضوح الشمس
ومن تكالب على مظلوم فلينظر في اي جنب في الله يكون مصرعه
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9
41 - zatabouzi الخميس 08 مارس 2018 - 16:09
يجب الاستماع للجميع...من أجل تبصر الحقيقة....والعدل للجميع
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10
42 - Sarah Be الخميس 08 مارس 2018 - 16:10
شر البليه ما يضحك.كلنا ضد التحرش لكن اسإلة كثيره تظل مطروحة في هاته القضية.لا يعقل ان كل هاته النسوة الصحفيات كن مجبرات لهذه الدرجة حتى ترضخن لابتزازات هذا الشخص ويمارسن الجنس بالغصب!!!بعد خروجكن من مكتبه لماذا لم تقصد اية واحدة منكن اقرب مركز شرطة حتى تبلغن عن الاغتصاب؟ منطقيا هاذا ما سوف تفعله اي امراة تعرضت للاغتصاب.لماذا تماديتن في افعالكن؟ اذا كانت الممارسة وقعت بالفعل فكلاكما مذنبان الاول اشباع رغباته في مقابل تحقيق مطامحكم.المضحك في المحاضر استغلال وضعية هاته النسوة وحاجتهم للشغل...ههههه هل يعقل!!!هل هن قاصرات...
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17
43 - القضاء يختبر الخميس 08 مارس 2018 - 16:23
حسب تقديري المتواضع هناك اشياء يلفها الغموض وينظر لها المواطن بنوع من الريبة , للاشارة فانا لا اتهم جهة ما او اقف مع اخرى فمثلا لو كان يتم اعتقال اي شخص في مثل هذه النازلة (شكاية تحرش) لما دخل الشك الى المواطن ,على سبيل المثال مدير قناة 2M لهذا اجد ان القضاء المغربي يمتحن امام القضاء الدولي. ارى انه لدينا ملك شاب يتمتع بمصداقية عالمية لدلك اتمنى من قلبي ان يكون القضاء في مستوى هذا الملك وتكون جميع المؤسسات المغربية كذلك, الله الوطن الملك
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-10
44 - و محمد الخميس 08 مارس 2018 - 16:35
هده دعاوي المشتكيات و عددهم قليل ادا اخدنا بعين الاعتبار دعاوي طبقة من الشعب تتشفى فيه وانا واحد منهم لانه وكما قال الاستاذ الهيني كان يصوب، مدفعية قلمه لكل الاحرار والشرفاء ممن يعارضون او يختلفون مع تيار الاسلام السياسي المتطرف الدي ابتلينا به في هدا البلد.منذ تسلطهم على السلطة وهم يستاترون بكل شيء.قسموا البلد لاتباعهم على اساس انهم ملائكة ومعارضيهم على انهم شياطين .انها الديكتاتورية كونهم لا يؤمنون بالديمقراطية التي خلقت للكفار
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-6
45 - DJAMEL الخميس 08 مارس 2018 - 16:39
DANS CE BAS MONDE CES HISTOIRES DE VIOLS SONT DEVENUS ACTUELLEMNT A LA MODE ... BIEN SUR SANS PREUVE ...
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2
46 - وديعه الخميس 08 مارس 2018 - 16:44
نصيحة :

الى هيئة الدفاع التي تدافع عن هذا الصحافي ( المتهم ) من المحامين الاجلاء ، اطلبوا من ( موكلكم ) ان يعترف لكم بكل الحقيقة !! بحلف يمين امام الله ورسوله ، حلفوه ان يكون صادقا !! فان كان فعلا قام بهذه الافعال المتهم بها من تحرش بالنساء والاتجار بالبشر !! فأشرف لكم ان تنسحبوا من هيئة الدفاع هذه صونا لامانتكم وسمعتكم واحترام المغاربة لكم .

عرّفنا كتاب الله ان لا احد معصوم من الذنب والخطيئة الا أشرف الخلق رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام .

والله يغفر الذنب ويقبل التوبة .....فكيف لا يتقبلها الناس في حق من اذنب !! الاخلاق الاسلامية تمنع ان ننظر الى المذنبين نظرة دونية او ان نقيم عليهم ( الجلد ) الدائم !!

لهذا استغرب لما المذنب او المخطئ يجد صعوبة في الاعتراف بذنبه !! فالمسالة عادية جدا .

فالاعتراف بالذنب سيد التوبة .....ولا احد معصوم.

السلام
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-8
47 - hamza الخميس 08 مارس 2018 - 16:48
لو ان الجرائم غير موتقة بالصوت والصورة لكان من الصعب متابعة هدا الصحفي بالنظر الى كل هده الضجة و الاستغلال السياسي التى رافقت الحدت
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-2
48 - محمد الخميس 08 مارس 2018 - 16:50
هل فهلا من يسمح ببث مسلسلات العهر عبر الاعلام العمومي يهتم بمحاربة الفساد الجنسي بهذا الحزم . القضية فيها انتقام واضح . على النيابة العامة التحقيق حول من صور الفيديوهات ....
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0
49 - الميزان الخميس 08 مارس 2018 - 16:50
على فين كانوا هاد المشتكيات
جاو دفعة وحدة وقالو هاد الشسد بوعشرين ......
على فين كانوا
لو كانت مشتكية واحدة فهدا امر
ام ان تاتي موجة من المشتكيات دفعة واحدة فهدا يضع علامة استفهام
ولمادا 8 مارس بالضبط
كثيرة هي الاسئلة
واتا لا من هدا الجانب ولا داك
ربما تاخد العدالة منحنى ايجابي
وربما تاخد منحنى سلبي
المغرب
تصفية الحسابات تكون على اوراق

المهم نتمنى ان بتقدم المغرب انطلاقا من العدالة
ولا نامل ان بتاخر المغرب على مستوى العدالة

يا عمر عدلت فنمت

والله اعلم
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-1
50 - مواطن الخميس 08 مارس 2018 - 16:59
الحق يعلو ولايعلى عليه و الحقيقة ستظهر مهما طال الزمن أو قصر فلا داعي للتسرع في إصدار الأحكام المتسرعةالمبنية على ردود الأفعال التي تكون دائما مجانبة للمنطق والصواب فالله حرم الضلم على نفسه وجعله محرما بين عباده.والمتهم بريء حتى تثبت إدانته والمتهم ليس بمعصوم ولا بمحصن حتى لا تتم متابعته باي تهمة. الشعوب التي تحترم نفسها لا تجعل من أي مواطن قديسا فاسراءيل التي ننعتها بأبشع الأوصاف فقضاؤها يتابع رئيس وزرائها الذي يضرب عرض الحائط القانون الدولي ويتحدى العالم .
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5
51 - اكلت يوم الخميس 08 مارس 2018 - 17:08
اكلت يوم كما اكل الثور الابيض،منذ متى والعدالة مستقلة عن المخزن، العربون يبدأ من بعد هدوء الربيع العربي، تهم جاهزة للاخوة في الريف، والصحفيين الذي بلغون الخبر كما هو،وفي كل مناطق المغرب الذين يفضحون المفسدين الصغار اما الحيتان الكبيرة فهي لا تشبع ابدا،ومعذرة للملكة الحيوانية لانها عندما تشبع تكف عن الافتراس.
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-4
52 - ملاحظ مغربي الخميس 08 مارس 2018 - 17:10
لاحظوا جيدا بعض مداويخ بنكيران اصبحوا يدافعون حتى على من هم متهمين بجرائم الإغتصاب، فقط لكونه هذا المتهم هو الوحيد الدي يدافع على شيخهم في صحيفته! متناسين تلك الأخلاق والمبادئ التي يدعي حزبهم أنه يدافع عليها..والله صدق بالفعل من سماكم بالمتأسلمين..وتجار دين؟

لو كانت إحدى هاته الصحفيات اللواتي اغتصبهن هذا المتهم أختك أو زوجتك أو ابنتك، هل كنت ستدافع عليه؟ أتحدى كل من يدافع على هذا المتهم أن يقول نعم سأدافع عليه حتى ولو اغتصب إحدى قريباته؟؟
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4
53 - موحا مونتريال الخميس 08 مارس 2018 - 17:31
ظاهرة اتهام المشاهير بالتحرش الجنسي عرفت اوجها في الاونة الاخيرة
في كيبيك تم جر عدد من الشخصيات الى المحاكم منهم ممثلون و مقدموا برامج و حتى سياسين تم انتقلت الى اوروبا وها هي اليوم بالمغرب و لا ندرى من ورائها ومن يحرك خيوطها وما المقصود منها


ا
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54 - Ahmed الخميس 08 مارس 2018 - 17:32
مسرحية تم إخراجها بطريقة رديئة جدا.. ستجعلنا نبدوا أمام العالم بلدا من المزورين المدلسين المتخلفين الجهلاء.. المستوى طاح بزااف .
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-5
55 - محمد بلحسن الخميس 08 مارس 2018 - 17:35
أعجبني تصريح السيد الوكيل العام حين قال: "النيابة العامة مستعدة للمحاسبة، وهي خصم شريف تدافع عن المجتمع والأمن الاقتصادي والحقوقي والقضائي". ما أجملها عبارة قرأتها هذا اليوم الخميس 08 مارس 2018 و هو اليوم العالمي للمرأة الأم و الزوجة و الأخت و العمة و الخالة و البنت و الزميلة و الصديقة و الفنانة و الأستاذة و الطباخة و المظلومة و المغتصبة
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1
56 - وطني الخميس 08 مارس 2018 - 18:07
الصراحة مرة، نعم في المغرب محاكمات تصفية حسابات فعلا، ولكنهم يبننها على وتائق واضحة و صحيحة و مفبركة، ينصبون لمن ارادوا الفخخ في خروقاته الحقيقية ولو كانت تافهة او ضعيفة المهم لديهم هو الرضوخ لهم.
في ما يتعلق ببوعشرين هو نفسه غير اخلاقي و غير مهني 100% يريد ان يلعب بمشاعر النساء و يقول الحق على غيره فاليحارب الفساد و يبدأ بنفسه اولا
انا شخصيا لما سمعت ابى النساء المشتكيات منهن من اعترف باغتصابه لهن و منهن من اكتفينا بمحاولة اغتصابهن لم اعد يهمني هو ولا مقالاته و لو كانت من (القرآن)
ان امثال هدا الشخص يستحق العقاب ادا كانت الادلة موجودة فعلا
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-6
57 - بوتقموت الخميس 08 مارس 2018 - 18:18
اذا كانت الادلة ب50 قرصا مصورا حقيقيا فاقول لسي بودرهم عندك الزهر اخر اعدام في المغرب ناله الحاج تابت وانت ستنال الموبد. ولكن شخصيا اعتقد ان القضية فيها ضرب الاقلام الحرة.
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0
58 - Marroqui desde afuera الخميس 08 مارس 2018 - 18:31
بعض المعلقين لا زالوا ينتقدون الطريقة التي تم بها القبض علي بوعشرين ولا زالوا ينتقدون المخزن وكان رجال المخزن ليسوا مغاربة ودخلوا الي المغرب من بلد اخر وشكلوا عصابة سموها المخزن للانتقام من المغاربة...وبااااااااااااااااااز.
المغرب يفيض ببوعشرين وبوخمسين وبوستين وبو الاف واحيي فرقة الامن الوطني في الطريقة الاكثر من هوليودية لمحاصرة مقر عمل بوعشرين وتقديم بوعشرين الي العدالة لتقول كلمتها ولولا تلك الطريقة المحترفة لرجال الامن المغاربة الاحرار الغيورين علي بني جلدتهن لكان بوعشرين هرب من مقر عمله الي وجهة غير معلومة.

شكرا والف شكر وتحية خالصة من القلب الي رجال الامن الوطني الذين حاصروا مقر عمل الصحافي بوعشرين للقبض عليه حيا وتقديمه الي العدالة لتقول كلمتها
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2
59 - MEKOUAR.B الخميس 08 مارس 2018 - 19:21
لا بأس .كل هذه وغيرها من الاحداث ستكون بمثابة الهوامش على المتن. ايها الناس اجلوا النظر في مشاكلكم الحقيقية وهيا الى حلقة جديدة من حلقات الفرجة والتسلية .....
وكم في المغرب من المضحكات # ولكنه ضحك كالبكاء
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2
60 - البيضاوي الخميس 08 مارس 2018 - 19:52
كلشي بالمقلوب دفاع المتهم جاهز أما دفاع الضحايا فغير جاهز رغم وجود الفيديوهات و العكس هو المنطقي في مثل هذه القضايا و الأعجوبة الغريبة هي وضع شكأية باسم صحفية (ما فراسها والو) ضد بوعشرين من طرف الشرطة !!! هل يعرف من يهمهم الأمر أن هذا جاري به العمل مع المواطنين ...بنادم مايعرف حتى يطيح ليه الباطل واش من ثقة غادي تبقى بين المواطنين و البوليس ؟؟
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-3
61 - مراد الخميس 08 مارس 2018 - 19:58
اعداء المغرب يعرفون أن بعض الموظفين في العدالة يمكن شراءهم لانهم منافقون وليسوا مثل العدالة الشرفاء التي اخدت الحق كما فعلت مع الشيخ فزازي فلدالك احدروا من المنافقون يريدون اشعال الفتنة ولكن الله والمغاربة لكم بالمرصاد
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-2
62 - Hamido الخميس 08 مارس 2018 - 20:01
شكرا اخي لولا أمثال الدين ناضلو من أجل الوطن لكان المغرب مثل كوريا الشمالية من ناحية الحريات .والان جاء الزمن الدي يمدح فيه الجلاد.مهما اختلفت مع الرجل .يجب أن تعترف انه كان دائما يفضح المفسدين .والدين يدافعون عن المرأة .يجب أن يعلموا أنها استغلت لتصفية الحسابات وهدا أكبر احتقار لها
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0
63 - حكيمة الخميس 08 مارس 2018 - 20:46
واش هاذ النساء للي تحرش بهم بوعشرين .واغتصبهم. ما قاموهش ودافعوا على نفسهم وزيدون حتى ✋ يد ما كتسفق لوحدها . بالنسبة الاغتصابهم اذا كان صحيح . يكون بالتراضي مع النساء لانهم ليسوا قاصرات ...هذا الحدث مرت عليه مدة طويلة.. كانوا على الاقل يقدموا شكاية في ساعته باش تكون خبرة .ويبان الحق... الشكاية جاءت متأخرة .لا يمكن ان يصدقها احد...ربما الرجل بريئ والله اعلم .
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64 - حسن التادلي الخميس 08 مارس 2018 - 21:02
اغلب التعليقات تصر على ان القضية مؤامرة مخزنية كونية...وربما امبريالية رجعية .... امريكية ...صهيونية.....
في حين ان القضاء وحده من يستطيع الادانة او التبرئة...
ونحن حاايا في مرحلة يجب فيها التزام ااصمت انطلاقا...قاعدة ان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته....وحفاظا ايضا على حقوق المشتكيات اللواتي قد يكن عاى صواب وقد يثبت عكس ذلك.....
الناس تطعن في نزاهة القضاء...والمحاكمة لم تبدأ بعد.....ويتحدثون عن الرشوة والفساد في الجهاز القضائي دون دليل.....وان تمت متابعتهم على ذلك......فماذا سيكون موقفهم......والله يبدو اننا لا نستحق بعد هذا الهامش من حرية التعبير.....ويجب اصدار قوانين تمنع مناقشة قضايا فضائية ما لم تصدر فيها احكام نهائية......
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65 - حكيمة الخميس 08 مارس 2018 - 21:06
((الى basim .)) المتهم بريئ حتى تثبت إدانته ..علاش ما تقولش العكس فنظرك النساء مازال قاصرات غادي يعتدي عليهم ...راهم عيالات كبار وبعقلهم عندهم القوة باش يدافعوا على نفسهم وزيدون حتى يد ✋ ماكتسفق بوحدها يعني بالتراضي وبخاطرهم ...اذا كان هاشي صحيح لماذا لم يقدموا شكاية في وقتها . و في نفس الوقت؟ مرت اعوام عاد قدموا شكاية ...حتى فات الوقت القصة فيها ( إن )......المهم كلشي غادي يبان في الاخير.
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66 - Abdellah_Electron_Libre الخميس 08 مارس 2018 - 21:23
Personnellement, je trouve que ce qu’ il a fait ce Monsieur est extrêmement grave. Aussi, je qualifie les actes de barbaries qu’il a commis contre ces femmes, d’insultes aux valeurs morales de notre société, d’insultes aux vrais valeurs de journalisme qui sont l’intégrité et l’honnêteté qu’il prétendait défendre. Malheureusement, ce Monsieur, nous a montré qu’il est qu’un manipulateur, un hypocrite. C’est à dire tout ce qu’il écrit est en contradiction avec ce qu’il fait dans la réalité. Il n’a aucun respect pour les femmes Marocaines. Il a profité de sa notoriété pour exploiter la vulnérabilité de ces pauvres femmes. Personnellement, je suis très solidaire avec ces femmes victimes de ce Monstre. Finalement, je ne suis pas d’accord avec les gens qu’ils vont qualifier ces gestes comme un complot d’état.
Tous mes respects aux femmes Marocaines qui sont : ma mère, ma femme, ma sœur, ma fille.....
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67 - مغربي .مغربي الخميس 08 مارس 2018 - 21:52
و بغيت نفهم ا عباد الله علاش فين ما كاينة شي مصيبة كحلة في هاد البلاد كتوحلوها في اخنوش ؟؟؟ غير فهموني ...واش هاد اخنوش هو للي كاين في هاد البلاد ؟؟ ام ان شي حاجة اخرى تدور في رؤوس بعض الحاقدين عليه باش يورطوه في مشكلة ما ؟؟؟؟ اتقوا الله في انفسكم ...فالساحة كلها مليئة بالشلاهبية و الحلايقية و الخونة ..غيرو البوصلة اتجاه دوك الناس شوية و لا عندكم الغرض في اخنوش تحيدوه من الطريق باش يخلى ليكم الجو ارباعة التجار في الدين .؟؟؟؟..اخنوش رجل متزن متخلق لا يعير اهتماما لامثالكم ...السب و الشتم و تلفيق التهم الرخيصة لم تثنيه عن العمل لمصلحة الوطن بتفاني دون التفكير في فلس من اموال الشعب لانه مستغني عن ذلك ...اما قضية السمك و المغرب الاخضر, لماذا لم يستطيع بنكيران الرئيس المعزول من الحكومة محاربة اباطرة تجار السمك في اعالي البحار ..فليعطينا توضيح ..الان بانت قضية بوعشرين بوق المصباح و تلفقون التهمة لاخنوش ...؟؟؟ بعدا لكم
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