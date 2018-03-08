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كُتّاب وآراء
بوعشرين يشكو "تزوير المحاضر" .. ودعوى جديدة تفجر المحاكمة
شهدت أطوار قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية "أخبار اليوم"، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر وممارسة السلطة على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية وأخريات، توترا كبيرا بين دفاع الصحافي ودفاع المشتكيات، من جهة، وبين دفاع المتهم والنيابة العامة من جهة ثانية.
واضطر رئيس الجلسة القاضي فارح إلى رفعها ثلاث مرات، قبل أن يعود ليطلب من دفاع بوعشرين، ودفاع المشتكيات، الالتزام بالهدوء وضبط النفس والتعامل بلباقة من أجل الوصول إلى الحقيقة.
وكشف النقيب زيان، الذي ينوب عن مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، أن المستخدمة بالشركة التي يديرها بوعشرين "ع.ب" تقدمت بشكاية ضد ضابط شرطة ممتاز بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ فيما تقدم الصحافي بشكاية تزوير في محرر رسمي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط.
وفي وقت طالب القاضي باستدعاء المصرحات المشتكيات، اللواتي كن في قاعة مجاورة، انتفض النقيب زيان قائلا: "لقد أغلقوا الأبواب على المصرحات، وهذا لم يقم به هتلر ولا حزب البعث"، ليغادر القاعة وهو غاضب ويصرخ احتجاجا على الأمر، قبل أن يهاجم محاميين محسوبين على حزب الاتحاد الاشتراكي، يترافعون لصالح المشتكيات، قائلا: "حياتكم كلها وأنتم تنافقون المغاربة".
واعتبر زيان أن إقدام المستخدمة على الطعن في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "يجعلنا نفتخر بها في هذا اليوم العالمي للمرأة".
وعرج النقيب زيان على قضية تقديم "و.م"، التي سبق لها الاشتغال بالجريدة، شكاية ضد مديرها، إذ قال: "هناك من يسير الفرقة الوطنية، لأن "و.م" لا وجود لاسمها في الملف، وهذا يؤكد أن من سجل النيابة عنها يعرف ما سيأتي".
غير أن الدفاع رد بالقول: "لم تتصل بنا أي جهة..أنوب عن هذه المواطنة المغربية، ويجب على من يساوم على الضحية أن يتريث في قوله، والمحاكمة العادلة لا يمكن أن تكون إلا إذا منح للضحية حق إسماع صوتها".
النيابة العامة ردت على دفاع بوعشرين، بعد تأكيده على الطعن في محرر رسمي للوكيل العام، موردة: "من حقنا أن نرتب الجزاء القانوني عن تصريحات المحامين، أما ما يتعلق بالتشكيك في المحاضر فوثيقة الطعن لا صلة لها بالملف المعروض أمام المحكمة".
وتابع الوكيل العام: "من حقكم التقدم بشكايات الزور، لكن عليكم تحمل مسؤوليتكم، ولن نسمح لأي شخص أن يطعن في النيابة العامة واستقلاليتها ونزاهتها"، مضيفا: "يجب إثبات الزور، والنيابة العامة مستعدة للمحاسبة، وهي خصم شريف تدافع عن المجتمع والأمن الاقتصادي والحقوقي والقضائي".
القاضي تدخل خلال مشادات بين زيان والنيابة العامة قائلا: "هذا حوار لا علاقة له بحق الدفاع، ونأسف لما آل إليه الوضع".
وقرر القاضي إرجاء البت في ملتمس تقدم به النقيب عبد اللطيف بوعشرين، متعلق باستدعاء الشهود حين الاستماع إلى المتهم الصحافي توفيق بوعشرين، وهو الأمر الذي رفضه النقيب، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى حرمان موكله من الشهود، لأنهم قد يكونون حاضرين بالجلسة خلال الاستماع إليه.
من جهته، التمس المحامي بنجلون التويمي، دفاع المشتكيات، "تأخير الملف حتى نستطيع الإجابة عن أي سؤال يتعلق بالواقعة، وذلك لكوننا لم نطلع بعد على الملف".
وطالب المحامي مولاي محمد العلوي، دفاع الصحافي، بمحاكمة عادلة، معتبرا أن بوعشرين "حرم من حقه في السجن، وتأخير الملف سيعمق معاناته"، داعيا إلى مناقشة القضية لأن الملف جاهز بالنسبة للدفاع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (67)
قضية بوعشرين، تضمنت كل هذه الأمور ، حتى أن المشتكيات/الضحيات، تقدمن بشكاياتهن في ثلاث أيام تقريبا، مع أن منهن من يزعمن أنه قد تم الاعتداء عليهن في 2015 و 2016..ولكم أن تسألوا لماذا لم يقدمن الشكايات وقتها، مثلا.
و يبدوا ان الدفاع يتهرب من صلب الموضوع والاتهام الموجه الى بوعشرين و يركز فقط على الشكليات ...
مما يعطي انطباع ان التهم الموجه اليه واقع لامفر منه .
ولا هذا يجب عن دفاع بوعشرين ان يكف عن المراوغة و التماطل و ادعاء اشياء لا صحة لها للهروب .
لنا ثقة في القضاء خصوصا أن هناك تسجيلات.
آخر الطرق المبتكرة هي التجسس و البحت عن مشتكين لمن يراد له أن يقع
بالله عليكم؟ لو كان مواطنا بسيطا متهم بجرائم الإغتصاب.. هل كان سيحظى بكل هده العناية الدي يحظى بها هذا الشخص المسمى بوعشرين؟
هل كانت ستمنح له الدولة سجنا خاص من فئة 5 نجوم ومحاكمة اكثر من عادلة يحضرها عشرات المحامين... علما أنه متهم بجريمة الإغتصاب ويكفي أن العديد من الفتيات والنساء رفعوا شكوى ضده ؟
اعتقد ان هذا المسمى بوعشرين المتهم بجرائم الإغتصاب، ليس فوق القانون..
علما أننا جميعا نعلم ما يفعل بعض عديمي الأخلاق والأصل وهم كثر في مجتمعنا للأسف الشديد ،خصوصا الأشخاص الذين يستغلون سلطتهم الإدارية ويفرغون مكبوثاتهم المرضية في الفتيات والنساء الذين يوجدن تحت سلطتهم، ولا يفرقون بين العازبة والمتزوجة، يكفي أن تكون جميلة أو تثيرهم جنسيا..
الجمال
والجاه
والمال
والسلطة
والقلم
والتسلط
كلها لا تدوم
وإن يوما للظالم قريب
ومهما تفنن بعض المحامين في التهرب من الحقيقة أو إخفئها
فهي واضحة وضوح الشمس
ومن تكالب على مظلوم فلينظر في اي جنب في الله يكون مصرعه
الى هيئة الدفاع التي تدافع عن هذا الصحافي ( المتهم ) من المحامين الاجلاء ، اطلبوا من ( موكلكم ) ان يعترف لكم بكل الحقيقة !! بحلف يمين امام الله ورسوله ، حلفوه ان يكون صادقا !! فان كان فعلا قام بهذه الافعال المتهم بها من تحرش بالنساء والاتجار بالبشر !! فأشرف لكم ان تنسحبوا من هيئة الدفاع هذه صونا لامانتكم وسمعتكم واحترام المغاربة لكم .
عرّفنا كتاب الله ان لا احد معصوم من الذنب والخطيئة الا أشرف الخلق رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام .
والله يغفر الذنب ويقبل التوبة .....فكيف لا يتقبلها الناس في حق من اذنب !! الاخلاق الاسلامية تمنع ان ننظر الى المذنبين نظرة دونية او ان نقيم عليهم ( الجلد ) الدائم !!
لهذا استغرب لما المذنب او المخطئ يجد صعوبة في الاعتراف بذنبه !! فالمسالة عادية جدا .
فالاعتراف بالذنب سيد التوبة .....ولا احد معصوم.
السلام
جاو دفعة وحدة وقالو هاد الشسد بوعشرين ......
على فين كانوا
لو كانت مشتكية واحدة فهدا امر
ام ان تاتي موجة من المشتكيات دفعة واحدة فهدا يضع علامة استفهام
ولمادا 8 مارس بالضبط
كثيرة هي الاسئلة
واتا لا من هدا الجانب ولا داك
ربما تاخد العدالة منحنى ايجابي
وربما تاخد منحنى سلبي
المغرب
تصفية الحسابات تكون على اوراق
المهم نتمنى ان بتقدم المغرب انطلاقا من العدالة
ولا نامل ان بتاخر المغرب على مستوى العدالة
يا عمر عدلت فنمت
والله اعلم
لو كانت إحدى هاته الصحفيات اللواتي اغتصبهن هذا المتهم أختك أو زوجتك أو ابنتك، هل كنت ستدافع عليه؟ أتحدى كل من يدافع على هذا المتهم أن يقول نعم سأدافع عليه حتى ولو اغتصب إحدى قريباته؟؟
في كيبيك تم جر عدد من الشخصيات الى المحاكم منهم ممثلون و مقدموا برامج و حتى سياسين تم انتقلت الى اوروبا وها هي اليوم بالمغرب و لا ندرى من ورائها ومن يحرك خيوطها وما المقصود منها
ا
في ما يتعلق ببوعشرين هو نفسه غير اخلاقي و غير مهني 100% يريد ان يلعب بمشاعر النساء و يقول الحق على غيره فاليحارب الفساد و يبدأ بنفسه اولا
انا شخصيا لما سمعت ابى النساء المشتكيات منهن من اعترف باغتصابه لهن و منهن من اكتفينا بمحاولة اغتصابهن لم اعد يهمني هو ولا مقالاته و لو كانت من (القرآن)
ان امثال هدا الشخص يستحق العقاب ادا كانت الادلة موجودة فعلا
المغرب يفيض ببوعشرين وبوخمسين وبوستين وبو الاف واحيي فرقة الامن الوطني في الطريقة الاكثر من هوليودية لمحاصرة مقر عمل بوعشرين وتقديم بوعشرين الي العدالة لتقول كلمتها ولولا تلك الطريقة المحترفة لرجال الامن المغاربة الاحرار الغيورين علي بني جلدتهن لكان بوعشرين هرب من مقر عمله الي وجهة غير معلومة.
شكرا والف شكر وتحية خالصة من القلب الي رجال الامن الوطني الذين حاصروا مقر عمل الصحافي بوعشرين للقبض عليه حيا وتقديمه الي العدالة لتقول كلمتها
وكم في المغرب من المضحكات # ولكنه ضحك كالبكاء
في حين ان القضاء وحده من يستطيع الادانة او التبرئة...
ونحن حاايا في مرحلة يجب فيها التزام ااصمت انطلاقا...قاعدة ان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته....وحفاظا ايضا على حقوق المشتكيات اللواتي قد يكن عاى صواب وقد يثبت عكس ذلك.....
الناس تطعن في نزاهة القضاء...والمحاكمة لم تبدأ بعد.....ويتحدثون عن الرشوة والفساد في الجهاز القضائي دون دليل.....وان تمت متابعتهم على ذلك......فماذا سيكون موقفهم......والله يبدو اننا لا نستحق بعد هذا الهامش من حرية التعبير.....ويجب اصدار قوانين تمنع مناقشة قضايا فضائية ما لم تصدر فيها احكام نهائية......
Tous mes respects aux femmes Marocaines qui sont : ma mère, ma femme, ma sœur, ma fille.....