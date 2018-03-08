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الرئيسية | حوادث | الاستغلال الجنسي لقاصرات يورط سويسريا بالرباط

الاستغلال الجنسي لقاصرات يورط سويسريا بالرباط

الاستغلال الجنسي لقاصرات يورط سويسريا بالرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 08 مارس 2018 - 16:05

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الخميس، مواطنا من جنسية سويسرية، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي للقاصرات.

وكانت السلطات القضائية السويسرية أصدرت أمرا دوليا بإلقاء القبض في مواجهة المعني بالأمر، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم استغلال جنسي لقاصرات في بلده الأصلي؛ "وهو الأمر القضائي الذي تم تعميمه على الصعيد الدولي من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، قبل أن تتمكن مصالح الشرطة القضائية المغربية من توقيفه بمدينة الرباط"، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البت في مسطرة تسليمه لسلطات بلاده باعتبارها الجهة الطالبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - حنكة الافرنج الخميس 08 مارس 2018 - 16:31
يجب الحكم عليه هنا في المغرب اولا والزج به في عكاشة ليذوق حلاوة العدس والخبز اليابس و تعذيبه تصوروا العكس مغربي قام هذا الفعل الشنيع في سويسرا او فرنسا مثلا لقامت الدنيا و سجنوه وشكون داها فيه ولكن عروبتنا البءيسة والرخيصة حالت دون دلك امام العام لاننا عرب دمنا رخيص لاننا جعلنا حب الدنيا اكتر من حب الله ...انشري يا هسبريس
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34
2 - الحسين الخميس 08 مارس 2018 - 16:37
انا لا فهم لماذا الدولة المغربية لا تفرض التأشيرات على المتجنسين الاوروبين والخليجين؟ فكل من هب ودب ياتي الى المغرب باوساخه وامراضه الجنسية وينشر ه بين بناتنا وينصرف.
بحجة تشجيع السياحة والعملة الصعبة.
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73
3 - exRIGO الخميس 08 مارس 2018 - 16:41
اما حان الوقت للضزب بيد من حديد على مغتصبي فتياتنا و اطفالنا و التشديد في العقوبات علي مثل هذا السويسري الذي بلاده لا تفوت فرصة في جلدنا و معارضتنا في صحرائنا فاليؤدي هو الثمن على فعله و تصرفات بلاده
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17
4 - rachid الخميس 08 مارس 2018 - 16:54
C'est sure il a abusé des mineures dans ce pays le Maroc. les autorités doivent approfondir les recherches pour trouver les victimes et le poursuivre en justice marocain avant de le livrer aux autorités suisse. Il doit être une leçon à ceux qui viennent seulement pour le tourisme sexuel.
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8
5 - tobna الخميس 08 مارس 2018 - 16:57
أصحاب التعاليق الثلاتة لم تفهموا جيدا المقال فذلك السويسري إرتكب ذالك الفعل في بلده الأصلي (سويسرا ) وقد ألقت الشرطة المغربية القبض عليه بعد إصدار بلده مذكرة بحت في حقه
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53
6 - mhammed الخميس 08 مارس 2018 - 17:01
هذه الأشياء معروفة قاصرات و قاصرين و الكل داير الطم!!!! الله يحفضنا من شر التربية وما خلق!
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-2
7 - ami الخميس 08 مارس 2018 - 17:08
La bonne question c'est: pourquoi ce criminel a choisi exactement le Maroc pour se cacher de la justice? …
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15
8 - مواطن الخميس 08 مارس 2018 - 17:19
الجناية واضحة والمجرم بين يدي الدولة الغربية اليس لدينا محاكم بالمغرب؟ اولا يجب محاكمته امام المغاربة وبحضور سفير سويسرا ونشر صورته عبر الاخبار للعالم حتى يتعرف الجميع على ما اقترفه هذا المجرم وبعد مرور فترة السجن يتم ترحيله لبلده الاصلي. وان حدث العكس وتم تسليمه قبل محاكمته دون تعويض الضحايا سيتم اطاقه فور وصوله لبده بالحجة العروفة مشاكل نفسية عوض مكابت جنسية ويتم عرضه على مصحة نفسية والحكم لكم انشري يا هسبريس من فضلك.
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-14
9 - المصطفى الخميس 08 مارس 2018 - 17:22
السلام عليكم،شكرا للتعليق الأول الافرنج و التعليق التاني بارك الله فيكم انا أعيش فرنسا والله لو لمسنا امرأة ولو بي عود أسنان لسكنا السجن. والمتل هو لمجرد ومادا وقع له ......ش هسبريس
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5
10 - كمال الخميس 08 مارس 2018 - 17:39
الجنايات ارتكبت في سويسرا، ولم تثبت حتى الآن أي تهمة ضد الرجل في المغرب. والبتالي حسب القانون سيتم تسليمه إلى بلاده لكي تحاكمه بعد ان يقوم القظاء المغربي بالموافقة على تسليمه. مجرد إجراء برتوكولي. مواطن سويسري تبحث عنه السلطات السويسرية، الأمر واضح. والسلام
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15
11 - NOUMRI الخميس 08 مارس 2018 - 18:32
يجب وضعه في السجن و إخبار السجناء بجريمته عندها سيرى النجوم في عز النهار بعد إغتصابه. طفلات من بلده الأصلي جاء ليكمل البقية هنا
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0
12 - مغربي الخميس 08 مارس 2018 - 20:47
يبدو ان المعلقين الثلاثة الأوائل لم يقرؤوا المقال بل اكتفوا فقط بالعنوان
المعتقل ارتكب جرائمه ببلاده التي نشرت امرا دوليا بالقبض عليه
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