الاستغلال الجنسي لقاصرات يورط سويسريا بالرباط

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الخميس، مواطنا من جنسية سويسرية، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي للقاصرات.

وكانت السلطات القضائية السويسرية أصدرت أمرا دوليا بإلقاء القبض في مواجهة المعني بالأمر، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم استغلال جنسي لقاصرات في بلده الأصلي؛ "وهو الأمر القضائي الذي تم تعميمه على الصعيد الدولي من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، قبل أن تتمكن مصالح الشرطة القضائية المغربية من توقيفه بمدينة الرباط"، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البت في مسطرة تسليمه لسلطات بلاده باعتبارها الجهة الطالبة.