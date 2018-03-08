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الرئيسية | حوادث | اختناق 45 شخصا في حريق بمصحة في تطوان‎

اختناق 45 شخصا في حريق بمصحة في تطوان‎

اختناق 45 شخصا في حريق بمصحة في تطوان‎
أيوب صدور
الخميس 08 مارس 2018 - 15:00

استقبل مستشفى سانية الرمل الإقليمي بتطوان 45 حالة اختناق وإغماء، بينها حالة حرجة، بسبب أدخنة سامة ناتجة عن اندلاع حريق في النظام الكهربائي الخاص بوحدة التشخيص بأجهزة الأشعة السينية بمصحة خاصة بالمدينة ذاتها، دون تسجل أي خسائر في الأرواح إلى حدود الساعة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن حريقا شب بمصحة الريف المتواجدة بشارع الجيش الملكي بمدينة تطوان، فاضطر العاملون إلى تكسير النوافذ الزجاجية للبناية في محاولة لإخراج الأدخنة السامة التي تسربت إلى غرف المرضى.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن الحريق استنفر السلطات المحلية بمختلف تلويناتها، في حين عملت عناصر الإطفاء على إخماد ألسنة اللهب؛ بينما عملت سيارات الإسعاف على نقل المرضى تباعا إلى المشفى الجهوي للتعاطي مع الحالات وتقديم الإسعافات الأولية للضحايا.

سعيد العباري، طبيب مختص في التخدير والإنعاش، قال في اتصال بهسبريس إن حالة استنفار قصوى شهدها المرفق الصحي عقب توافد حالات متتالية لمرضى ومرتفقي مصحة خاصة، وصل عددهم 45، لافتا الانتباه إلى توجيه سيدة حبلى إلى مشفى المضيق من أجل تمكينها من أوكسجين عالي الضغط.

وأكد المتحدث ذاته في تصريحه لهسبريس وجود حالة حرجة بقاعات الإنعاش استدعى وضعها الصحي إخضاعها لتنفس اصطناعي وتخدير كلي، في انتظار تفاعلها مع العلاج، مؤكدا أن الوضع الصحي لباقي الحالات لا يدعو للقلق، ومشيرا إلى إمكانية مغادرتهم المشفى اليوم.

من جانبه قال أحمد القايدي، الكاتب المحلي للنقابة المستقلة للأطباء بتطوان، إن الحادث تزامن ويوم إضراب، وأضاف أنه اعتبارا للواجب المهني وصحة المواطن فإن الأطباء لبوا نداء الاستغاثة الذي تم إطلاقه لتقديم الإسعافات والعلاج لضحايا حريق مصحة الريف.

وأكد القايدي، في تصريح لهسبريس، أن الأمر لا يتعلق بتعليق الإضراب أو رفعه، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب المحلي للنقابة المستقلة مستمرون في إضرابهم وشكلهم النضالي، ولن يتوانوا في تقديم المساعدة لمثل هذه الحالات، وكلما اقتضى الأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - يونس السلفي الخميس 08 مارس 2018 - 15:11
المصحات الخاصة عندنا في المغرب لا يهمها إلا الإغتناء السريع و لا شئ غير ذلك ولو بحثنا بجد لوجدنا تجاوزات جسيمة في جلها.
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54
2 - مواطنة الخميس 08 مارس 2018 - 15:15
مكان تواجد اجهزة الاشعة السينية في المصحة يفتقر لجميع شروط الامن و السلامة
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42
3 - امغار ناريف الخميس 08 مارس 2018 - 15:16
الحمد لله لم يكن هناك وفيات اللهم يسر ولا تعسر قضاء الله وقدره اللهم انا لا نسالك رد القضاء ونسالك اللطف فيه يالطيف يالطيف
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35
4 - الواضحي الخميس 08 مارس 2018 - 15:18
تحية طيبة لرجال إلا طفاء عاى شجاعتهم و مخاطر تهم لإنقاذ أفراد الشعب.
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26
5 - abd Elbast الخميس 08 مارس 2018 - 15:43
أللهم ألطف بعبادك يا الله أللهم اجعل هذا البلد آمنا واجعل كيد أعدائه في نحورهم. أميييييييييين
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11
6 - كتكوت الخميس 08 مارس 2018 - 15:57
أغلبية المرضى لي كانو فمصحة الريف الخاصة ما كان بيهم والو، كانو كايخلصو هاكاك، خير دليل أنه تم تسريحهم من سانية الرمل بعد إسعافهم من آثار الإختناق.
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14
7 - Monir الخميس 08 مارس 2018 - 16:19
مصحة الريف بتطوان رائدة في قطاع الصحة بالمدينة و لها صمعة طيبة عند سكان المدينة و مديرها البروفسور الركراكي طبيب متمرس و ذو اخلاق عالية نتمنى الشفاء العاجل للمصابين
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-35
8 - منير الخميس 08 مارس 2018 - 16:21
الحق يقال أن جانب الصيانة للمعدات الكهربائية و الالكترونية غائب غيابا تاما في جل مرافق تلك المصحة ، وليس عندهم أي تصميم أو خطة للطوارئ في حال الكوارث، وطبعا الهم الأكبر لهذه المصحات هو رقم المعاملات النقدية ليس إلا. المرجو من الدولة أن تفرض على المصحات اتباع المواصفات والمقاييس الكفيلة بخدمة المرتفقين دونما تعريض حيواتهم للخطر
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16
9 - amazigh الخميس 08 مارس 2018 - 16:30
Salem alikom bon rétablissement pour les passions. ...
Beh c'est Normal travail darabes toujours des problèmes Car ya beaucoup de triché....
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1
10 - الفرشة الخميس 08 مارس 2018 - 16:54
إلى المعلق Mounir أباراكا من الكذوب ...مكاين لا سمعة و لا صومعة طيبة كانوا غير الكزارة و السماسرية تما الله لا يوصل شي واحد عندهم و الدليل على عدم أهتمامهم بصحة و سلامة المرضى ما وقع.
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22
11 - أشرف الخميس 08 مارس 2018 - 17:36
أقطن على مقربة من المصحة،سمعنا صوت صفارات الإنذار و لم نعرف مصدرها اعتبارا من الساعة 5و45د،وظلت متواصلة لغاية 9 صباحا دون أن يحرك أحد ساكنا،لا وجود لتجهيزات إطفاء الحرائق،لا وجود لدرج الإغاثة.
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18
12 - تطواني حر الخميس 08 مارس 2018 - 18:01
كان صباحا مروعا لا يمكن نسيانه ... تحية لرجال الإطفاء والشعب الذي كان حاضرا لتقديم المساعدة الحمد لله على سلامة العاملين بالمصحة والمرضى والأطفال حديثي الولادة . الله أكبر
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7
13 - Soufian lhichou الخميس 08 مارس 2018 - 20:37
الحمد لله أن الأمور خرجت على مايرام الحمد لله على سلامة جل المرضى
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2
14 - marocain الخميس 08 مارس 2018 - 20:41
كان الله في عون مرتفقي المصحات الخاصة .لقد زرت مريضا من عائلتي العام الماضي في مصحة خاصة معروفة في وسط طنجة .فتعجبت من عدة أشياء : غرف ضيقة. مع سقف واطء .....وبالتالي نقص في هواء التنفس...الى حد الاختناق .....احسسنا به نحن الأصحاء. .....فما بالك بالمرضى.....! فخمنت أن البناية في الأصل لم تكن معدة لتكون مصحة.....وتأكدت عندما ألقيت نظرة من الخارج.......إنما الطريف هو الاعلانات والتنبيهات المعلقة على الجدران التي تلاقيك حيثما اتجهت مذكرة بدفع المصاريف .....!هناك دعوت الله تعالى أن يجنبني الوصول إلى أيدي اولاءك الجزارين .....!
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