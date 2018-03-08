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إيقاف أجنبي حاول تمرير كوكايين من مطار البيضاء
الخميس 08 مارس 2018 - 20:20
أوقفت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي في النواصر، ضواحي الدار البيضاء، مواطنا غانيا ضبطت بحوزته 4 كيلوغرامات و100 غرام من مسحوق الكوكايين.
الكمية المحجوزة، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، ضبطت في حقيبة للظهر كانت بحوزة المواطن الغاني أثناء وصوله إلى المغرب اليوم الخميس، على متن الرحلة القادمة من ساوباولو بالبرازيل.
وقد جرى الاحتفاظ بالمعني بالأمر، البالغ من العمر 41 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.
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