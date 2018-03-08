24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:4512:4315:5818:3319:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. نساء جرادة يحتجن بـ8 مارس وسط استعدادات لأربعينية "الشهيد" (5.00)

  2. تساقطات الأمطار تبعث الآمال في جهة سوس ماسة (5.00)

  3. العلمي وإنجازات رونو (5.00)

  4. لاعبُون في الحِراك! (5.00)

  5. حنان لشهب .. "ملكة" تعتلي عرش العمل الجمعوي ضواحي وزان‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إيقاف أجنبي حاول تمرير كوكايين من مطار البيضاء

إيقاف أجنبي حاول تمرير كوكايين من مطار البيضاء

إيقاف أجنبي حاول تمرير كوكايين من مطار البيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 08 مارس 2018 - 20:20

أوقفت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي في النواصر، ضواحي الدار البيضاء، مواطنا غانيا ضبطت بحوزته 4 كيلوغرامات و100 غرام من مسحوق الكوكايين.

الكمية المحجوزة، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، ضبطت في حقيبة للظهر كانت بحوزة المواطن الغاني أثناء وصوله إلى المغرب اليوم الخميس، على متن الرحلة القادمة من ساوباولو بالبرازيل.

وقد جرى الاحتفاظ بالمعني بالأمر، البالغ من العمر 41 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - فرحات الخميس 08 مارس 2018 - 21:15
اللهم احمي بلدنا من هؤلاء المخربين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.