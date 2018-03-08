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الرئيسية | حوادث | إعادة تمثيل فاجعة اغتصاب وقتل قاصر بآيت إيمور

إعادة تمثيل فاجعة اغتصاب وقتل قاصر بآيت إيمور

إعادة تمثيل فاجعة اغتصاب وقتل قاصر بآيت إيمور
هسبريس من مراكش
الخميس 08 مارس 2018 - 21:05

أعادت عناصر الدرك الملكي بمركز أكفاي، التابعة للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، اليوم الخميس، تمثيل فصول جريمة اغتصاب وقتل التلميذة إسمهان التي كانت تتابع دراستها بالمستوى السادس من التعليم الابتدائي بفرعية البرجة التابعة لمجموعة مدارس ابن الونان، تحت إشراف النيابة العامة، بعد اعتقال الجاني صباح أمس الأربعاء والاستماع إليه في محاضر قانونية من قبل المحققين.

وقد اُقتيد الجاني، الذي يبلغ من العمر حوالي 19 سنة، إلى مسرح الجريمة تحت حراسة أمنية مشددة، من أجل إعادة تمثيل جريمته الشنعاء، التي تابعها سكان دوار البرجة الذين ظلوا يرمون باللعنة على الجاني بعدما عاينوه وهو يمثل جريمته بدم بارد وابتسامة لم تفارق محياه.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الجاني، الذي قضى عقوبة حبسية داخل أسوار السجن المحلي لوداية بعد مؤاخذته من أجل الاعتداء الجنسي على فتاة أخرى، قرر الانتقام من والدة الضحية إسمهان بعد أيام من مغادرته أسوار السجن، حيث لم يتوانَ في اغتصاب وقتل فلذة كبده بطريقة بشعة بعد خروجها من المدرسة، مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت مصالح الدرك الملكي بمركز أكفاي تمكنت، في ظرف وجيز، من فك لغز الجريمة التي ارتكبت مساء الثلاثاء بدوار البرجة التابع لجماعة أيت إيمور ضواحي مراكش، حيث تأتى إيقاف الفاعل الرئيسي مباشرة بعد ارتكابه للفعل، ليتم اقتياده إلى مخفر الدرك لإخضاعه لإجراءات التحقيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - فرحات الخميس 08 مارس 2018 - 21:13
نمادج من هؤلاء المجرمين ضد الإنسانية نتمنى لهم أقصى العقوبات مع التنفيذ المعجل ذون رحمة غريزة حيوانية
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28
2 - Ahmed de Rabat الخميس 08 مارس 2018 - 21:17
الإعدام انشاء الله و اذا اكثر من الإعدام يحكمو عليه بيه..و نوضو الجمعيات الحقوقية قولو خاصو يتمتع بجميع حقوقه و ديرو مسيرة حيث انتم الذين خليتو هاد المغرب عايش في غابة و كثرت الجريمة ..كونو شرعيين في هاد المساءل ..الله يهديكم
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41
3 - mohajir الخميس 08 مارس 2018 - 21:20
la peine de mort ,la peine de mort, la peine de mort... à ce genre de criminels.
Mes condoléances à la famille de la victime
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19
4 - معلق الخميس 08 مارس 2018 - 21:20
" فإن الجاني، الذي قضى عقوبة حبسية داخل أسوار السجن المحلي لوداية بعد مؤاخذته من أجل الاعتداء الجنسي على فتاة أخرى، قرر الانتقام من والدة الضحية إسمهان بعد أيام من مغادرته أسوار السجن، حيث لم يتوانَ في اغتصاب وقتل فلذة كبده بطريقة بشعة بعد خروجها من المدرسة، مساء يوم الثلاثاء الماضي"

المرجو معاقبة من أطلق سراحه و أعطاه فرصة الانتقام دون حماية الشهود في القضية السابقة من هذا الجرثومة الذي سيعيش من الآن فصاعدا بالمال العمومي في السجون بدل التعفن وسط حبال المشنقة، مرة أخرى تحية خاصة لمن ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام و من هذا المنبر أدعوكم إلى القيام بزيارة جماعية إلى هذا المخلوق و إهدائه الورود لما صنعه في طفلة بريئة...
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24
5 - abdel الخميس 08 مارس 2018 - 21:26
الاعدام لهادا الوحش هادا رايي و لكم. واسع. النظر
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22
6 - بنوتة الخميس 08 مارس 2018 - 21:30
اعادة تمثيل الجريمة بابتسامة و فرح لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل تعلمون انه سبق له ان سجن بتهمة الاغتصاب و لمدة سنتين فقط ؟
هذه المرة القتل و الاغتصاب سيسجن كم سنة و يخرج بعفو ملكي و يعيد نفس الكرة
تعازي الحارة لأسرة الضحية الثالثة
و الله يفرجها على ضحية الاغتصاب لانهم كلهم كتعقدو و منهم الي كمشي للدعارة ...
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21
7 - kamal الخميس 08 مارس 2018 - 21:31
C est le résultat des condamnation légères et sommaire des violeurs
Je prie pour le papa et la maman
laa 7awla wa la 9owata illa Bi Allah
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10
8 - rachiiid الخميس 08 مارس 2018 - 21:31
يا اهل القضاء نترجاكم ان تعيدوا قصاصكم تجاه المجرمييين.ارجوا منكم ان تحترموا كرامتنا.لقد سال المنكر في البلاد.اين غيرتكم ،انثم من قتل البراءة انثم من يجب ان يحاكموا.حكم هذه الجريمة اقسم بالله ان ادناها هو الاعدام ولتذهب تلك الجمعيات للجحيم ان كانت سترد على ذالك.شكرا هسبريس
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14
9 - المنطقي الخميس 08 مارس 2018 - 21:45
لحد الساعة لم أعرف الفائدة من إعادة تمثيل الجريمة. ...الأهم أن تحولا دون وقوعها من الأصل ....إعادة تمتيل الجريمة هي إعادة المأساة. .إعادة الحزن لدويها. ...أتمنى أن يكون القضاء صارم وان يصدر بحق هدا الذئب البشري الإعدام لكي يكون عبرة الوحوش وقطاع الطرق بالمغرب
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8
10 - hicham الخميس 08 مارس 2018 - 21:57
و ابتسامة اللتي لم تفارق محياه
الاجساد البشرية تغطي وحوش بيننا
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2
11 - مهاجر الخميس 08 مارس 2018 - 21:59
يا للعجب العجاب يتم كشف وجوه الدركيين وإخفاء وجه اللصوص و الشمكارة و المشرملين يجب كشف وجوه هؤلاء المشرملين والمنحلين أخلاقيا حتى يتمكن الناس من معرفتهم على حقيقتهم بل عندما يتم الكشف عن وجهه قد يقوم ناس آخرين بالتعرف عليه و التبليغ عنه وتنسب له جرائم أخرى كانت معلقة
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4
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