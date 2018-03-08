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الرئيسية | حوادث | آيت ملول .. جرائم بيدوفيلية تضع خمسينيا في السجن

آيت ملول .. جرائم بيدوفيلية تضع خمسينيا في السجن

آيت ملول .. جرائم بيدوفيلية تضع خمسينيا في السجن
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 08 مارس 2018 - 22:05

وُضع شخص في الخمسينيات من العمر، اليوم الخميس، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي آيت ملول، بتهمة هتك عرض خمس طفلات، بعدما ضُبط من طرف عناصر الدرك الملكي لأولاد برحيل، ضواحي تارودانت، متلبسا بأفعاله الإجرامية.

وفي تفاصيل الواقعة، أورد جامع بوجا، رئيس "جمعية نحمي ولدي" المؤازرة لأسر الطفلات، أنه بعد شكوك أعضاء إحدى الجمعيات بأولاد برحيل في تصرفات الموقوف، جرى رصد تحركاته لمدة أسبوع، وتم التأكد أنه يُغرر بالطفلات ويقودهن إلى إحدى المنازل المهجورة ويهتك عرضهن.

وأضاف ضمن تصريح لهسبريس أن أعضاء الجمعية عمدوا، في إطار جمع كل القرائن حول الواقعة، إلى توثيق تلك الأفعال بواسطة أشرطة فيديو، انطلاقا من منزل مجاور، وتقديمها إلى الضابطة القضائية، التي انتقلت إلى المكان وأوقفت الفاعل متلبسا مع إحدى الطفلات.

واستنكر الفاعل الجمعوي في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال ما وصفه بـ"الجريمة النكراء في حق الطفولة"، موردا أن أعمار المعتدى عليهن تتراوح ما بين 3 و6 سنوات، معتبرا ذلك "استغلالا للطفلات في أبشع صوره"، داعيا الأسر والهيئات المعنية بالطفولة إلى تحسيس وتوعية الأطفال لتفادي تعرضهم لمثل هذه الممارسات المرفوضة.

وأبرز المتحدث نفسه أن "غرفة الجنايات باستئنافية أكادير أمرت باعتقال الموقوف بشكل مباشر لوجود أدلة دامغة وقرائن ثابتة حول الأفعال المنسوبة إليه".

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