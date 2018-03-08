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قتيل و4 جرحى في حادث سير ضواحي مكناس

قتيل و4 جرحى في حادث سير ضواحي مكناس
رشيد الكويرتي
الخميس 08 مارس 2018 - 22:00

لقي سائق سيارة خفيفة مصرعه في حادثة سير وقعت، مساء اليوم الخميس، بعين أم السلطان ضواحي مدينة مكناس، فيما أصيب أربعة من مرافقيه، رجل وثلاث نساء، بجروح متفاوتة الخطورة.

وبينما تم نقل الهالك إلى قسم الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، بينما أدخل المصابون إلى قسم المستعجلات في المستشفى نفسه لتلقي العلاجات الضرورية.

وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن السيارة المذكورة هوت من فوق قنطرة، بمنعرج خطير، على الطريق الوطنية الرابطة بين مكناس والخميسات.

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