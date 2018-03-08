انفجار عجلة سيارة يقتل 3 أشخاص بإقليم ميدلت

هسبريس ـ و.م.ع

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم ، اليوم الخميس، في حادثة سير وقعت بالقرب من دوار "بوكما" بجماعة "أمرسيد" التابعة لإقليم ميدلت.

وذكرت مصادر من عمالة إقليم ميدالت أن الحادث، الذي وقع بعد انقلاب سيارة خفيفة بسبب انفجار إحدى عجلاتها، أدى الى إصابة شخصين آخرين بجروح.

ووفق المعطيات نفسها فقد تم نقل جثامين الضحايا الى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بميدالت، فيما جرى توجيه الجرحى الى مستشفى المدينة لتلقي العلاجات الضرورية.