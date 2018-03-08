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كُتّاب وآراء
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انفجار عجلة سيارة يقتل 3 أشخاص بإقليم ميدلت
الخميس 08 مارس 2018 - 23:19
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم ، اليوم الخميس، في حادثة سير وقعت بالقرب من دوار "بوكما" بجماعة "أمرسيد" التابعة لإقليم ميدلت.
وذكرت مصادر من عمالة إقليم ميدالت أن الحادث، الذي وقع بعد انقلاب سيارة خفيفة بسبب انفجار إحدى عجلاتها، أدى الى إصابة شخصين آخرين بجروح.
ووفق المعطيات نفسها فقد تم نقل جثامين الضحايا الى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بميدالت، فيما جرى توجيه الجرحى الى مستشفى المدينة لتلقي العلاجات الضرورية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - blal الجمعة 09 مارس 2018 - 00:01
وذكرت مصادر من عمالة إقليم ميدالت أن الحادث، الذي وقع بعد انقلاب سيارة خفيفة بسبب انفجار إحدى عجلاتها، أدى الى إصابة شخصين آخرين بجروح.
اذا فمن المسؤول ?العجلة ام الطريق ?العجلة تلقي باللوم على الطريق المتهالك والطريق يدافع عن نفسه ويلقي بالتهمة على العجلة التي تاكلت بسبب ملازمتها له.
اذا فمن المسؤول ?العجلة ام الطريق ?العجلة تلقي باللوم على الطريق المتهالك والطريق يدافع عن نفسه ويلقي بالتهمة على العجلة التي تاكلت بسبب ملازمتها له.
2 - زهير بومية الجمعة 09 مارس 2018 - 00:49
هاد اقليم ميدلت واكل الدق غير الله احفظ مع الله استر لمن نشكيو مكاينش ادن الشكوى لله
3 - berbers le vrais الجمعة 09 مارس 2018 - 05:33
Allah irhamhoum meskin. ..
Au Maroc ya rien qui va comme il faut...
1 ya des bonne routes
2 les véhicules ya pas de contrôle technique qui valables Juste les gens roule comme ça Car avec un billier de Banque tu peu avoir le contrôle technique VALABLE au sinon avec toujours le Billier de Banque tu peu toujours utiliser quand ya un contrôle et......et Mes chèr citoyens qui sont les victimes ....et en plus de ça ya aucune assurance qui protégés les décès au les blessé grave....VRAIMENT YA RIEN DE BIEN AU MAROC
Au Maroc ya rien qui va comme il faut...
1 ya des bonne routes
2 les véhicules ya pas de contrôle technique qui valables Juste les gens roule comme ça Car avec un billier de Banque tu peu avoir le contrôle technique VALABLE au sinon avec toujours le Billier de Banque tu peu toujours utiliser quand ya un contrôle et......et Mes chèr citoyens qui sont les victimes ....et en plus de ça ya aucune assurance qui protégés les décès au les blessé grave....VRAIMENT YA RIEN DE BIEN AU MAROC
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