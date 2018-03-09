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الرئيسية | حوادث | الأمن: هذه ظروف الاستماع لمصرحة بملف بوعشرين

الأمن: هذه ظروف الاستماع لمصرحة بملف بوعشرين

الأمن: هذه ظروف الاستماع لمصرحة بملف بوعشرين
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 مارس 2018 - 09:15

نفى مصدر أمني مأذون، بشكل قاطع، ما تردد من اتهامات إلى ضابط في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بدعوى أنه "تعمد تحريف الحقائق في محضر إحدى السيدات التي وجدت نفسها شاكية بعدما كانت مجرد مصرحة"، وذلك في الملف الذي يتابع فيه الصحافي توفيق بوعشرين ناشر جريدة أخبار اليوم.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لهسبريس، بأن الاستماع للسيدة المذكورة فرضته إجراءات البحث والتحري بعدما أثارت اسمها إحدى الضحايا، والتي أكدت في أقوالها بأنها كشفت عن تفاصيل معاناتها من الاستغلال الجنسي للمعنية بالأمر، وأن هذه الأخيرة أخطرتها بدورها بأنها تعرضت لتحرش جنسي مماثل في إحدى المناسبات.

"وتم الاستماع إلى المعنية بالأمر حول هذه التصريحات والإفادات التي أدلت بها زميلتها في العمل، وحول ما إذا كانت هي فعلا ضحية تحرش أو استغلال كما أوردت الضحية، فتم توثيق إجاباتها في محضر قانوني، ختمته المصرحة بتوقيعها ودونت هويتها الكاملة في جميع صفحات المحضر الثلاثة كما ينص على ذلك القانون"، يضيف المصدر الأمني.

واستطرد المصدر بأن مصالح الأمن ممثلة في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستستعرض جميع الإجراءات المسطرية التي تفند هذه الادعاءات، وستحتفظ لنفسها بالحق في اللجوء إلى القضاء في مواجهة كل من يروج لإشاعات كيدية تمس بالاعتبار الشخصي لموظفيها" وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ikram الجمعة 09 مارس 2018 - 09:37
و هل ترغبون في جعلها مشتكية رغما عنها و ضدا عن إرادتها!!!!؟؟؟،على الدوام تنتقصون من كرامة و شخصية المرأة و تجعلونها غير راشدة أو مغرر بها،و دائما الجهات الأمنية تتعامل بمنطق التهديد و الوعيد و تستعمل سلطاتها متى شاءت لتضع نفسها في مواجهة أشخاص تتهمهم بإهانتها و تضليلها،جل موظفي القطاعات الأخرى معرضون لمضايقات من طرف مرتفقين يتواصلون معهم لكن لا نجد إلا نادرا تهما أو متابعات من هذا القبيل!!!
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2 - مغربي حر الجمعة 09 مارس 2018 - 09:53
هل أن يكون المواطن ينتمي لقطاع مهني معين يجعله فوق القانون وفوق المحاسبة. الصحفي المعني بهذه القضية يفترض أن يكون مثل أي مواطن آخر ويحاكم على ما نسب إليه وللقضاء الكلمة الفصل.أليست هذه هي الصورة المثلى التي يدافع عنها الكل في مقالاته؟؟ لماذا التجتي على الواقع و الحديث عن الفبركة و الإنتكاسة الحقوقية وووو فقط لأن الأمر " مسهم". لو حققت كل القطاعات بالمغرب نفس التطور و الإلتزام بالقانون و الشفافية التي أصبح عليها جهاز الأمن الوطني لصرنا في " مستوى" ألمانيا
جمعة مباركة.
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