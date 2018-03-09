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الرئيسية | حوادث | اكتشاف جثة مكبلة اليدين في شقة بمدينة سطات

اكتشاف جثة مكبلة اليدين في شقة بمدينة سطات

اكتشاف جثة مكبلة اليدين في شقة بمدينة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 09 مارس 2018 - 18:10

استنفر العثور على أستاذ متقاعد جثة هامدة بشقة سكنية في "شارع 9 يوليوز" بحي الأمل بسطات، اليوم الجمعة، عناصر الأمن بمختلف تلاوينها، فضلا عن السلطات المحلية بالمقاطعة الخامسة.

وبحسب مصادر هسبريس فإن "ر. ف"، في عقده السادس، كان يقطن قيد حياته بشقة على سبيل الكراء، إلا أنه اختفى عن الأنظار فجأة.

وأضافت المصادر ذاتها أن أحد الأشخاص حضر إلى المنزل الذي يقطنه الأستاذ من أجل الاستفسار عن واجب الكراء، إلا أنه تفاجأ بأن الأمر غير عاد، بعدما لم يتلق أي ردّ، ما دفعه إلى إخبار السلطات المحلية والضابطة القضائية.

ما جرى استدعى حضور كل من الشرطة القضائية وفرقة من المصلحة الولائية وقائد المقاطعة الخامسة وأفراد من الشرطة العلمية وممثل عن المكتب الصحي البلدي، الذين اقتحموا الشقة بعد إذن من النيابة العامة، حيث عثروا على الجثة مكبّلة اليدين، بحبل ملفوف على العنق ومشدود إلى سقف حمّام المسكن.

عناصر الشرطة العلمية والقضائية قامت بعملية مسح لمحيط الجثة، والاحتفاظ بكل ما يمكن أن يساعد في البحث والتحرّي، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام بسطات، لفك لغز الوفاة بتلك الطريقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بن فارس الجمعة 09 مارس 2018 - 18:25
مستوى رائع وصل ليه المغرب في الإجرام لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ياربي اشوف من حال إلى حال ستجد نفسك على التجاهل الذكي الجديد
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25
2 - المرزوقي الجمعة 09 مارس 2018 - 21:33
لاحول ولا قوة الا بالله
اللهم أنا نسألك حسن الخاتمة
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13
3 - تاتاه الجمعة 09 مارس 2018 - 23:53
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.الله ينتقم من المجرمين
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