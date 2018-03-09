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كُتّاب وآراء
اكتشاف جثة مكبلة اليدين في شقة بمدينة سطات
استنفر العثور على أستاذ متقاعد جثة هامدة بشقة سكنية في "شارع 9 يوليوز" بحي الأمل بسطات، اليوم الجمعة، عناصر الأمن بمختلف تلاوينها، فضلا عن السلطات المحلية بالمقاطعة الخامسة.
وبحسب مصادر هسبريس فإن "ر. ف"، في عقده السادس، كان يقطن قيد حياته بشقة على سبيل الكراء، إلا أنه اختفى عن الأنظار فجأة.
وأضافت المصادر ذاتها أن أحد الأشخاص حضر إلى المنزل الذي يقطنه الأستاذ من أجل الاستفسار عن واجب الكراء، إلا أنه تفاجأ بأن الأمر غير عاد، بعدما لم يتلق أي ردّ، ما دفعه إلى إخبار السلطات المحلية والضابطة القضائية.
ما جرى استدعى حضور كل من الشرطة القضائية وفرقة من المصلحة الولائية وقائد المقاطعة الخامسة وأفراد من الشرطة العلمية وممثل عن المكتب الصحي البلدي، الذين اقتحموا الشقة بعد إذن من النيابة العامة، حيث عثروا على الجثة مكبّلة اليدين، بحبل ملفوف على العنق ومشدود إلى سقف حمّام المسكن.
عناصر الشرطة العلمية والقضائية قامت بعملية مسح لمحيط الجثة، والاحتفاظ بكل ما يمكن أن يساعد في البحث والتحرّي، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام بسطات، لفك لغز الوفاة بتلك الطريقة.
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تعليقات الزوّار (3)
اللهم أنا نسألك حسن الخاتمة