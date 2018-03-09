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كُتّاب وآراء
التحقيق في قضية قتل سائق سيارة أجرة بالعطاوية
فتحت عناصر المركز القضائي التابع لسرية العطاوية، التابعة لتراب إقليم قلعة السراغنة، اليوم الجمعة، تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات جريمة قتل ذهب ضحيتها سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير، عثر على جثته صباح اليوم نفسه بالجماعة القروية الشعراء.
ومباشرة بعد القيام بالمعاينات الضرورية، شرعت مصالح الدرك الملكي في التحريات الأولية لفك لغز هذه الجريمة، من خلال جمع المعطيات والأدلة التي ستفيد في التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة البشعة، في حين تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.
وبحسب مصادر هسبريس، فقد تم العثور على جثة الضحية وعليها آثار جروح غائرة وكدمات على مستوى أطرافه، على مشارف الجماعة القروية الشعراء التابعة لدائرة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة.
وأضافت المصادر نفسها أن الحادث خلف استنفارا في أوساط مختلف أجهزة الدرك التي انتقلت، رفقة عناصر السلطة المحلية، إلى مكان الحادث.
وتكتف عناصر الدرك الملكي تحرياتها، بتنسيق مع عناصر السلطة المحلية، لجمع القرائن والأدلة والمعطيات التي ستساعد في فك لغز الجريمة والاهتداء إلى خيط من شأنه أن يقود إلى تحديد هوية مرتكب أو مرتكبي الجريمة.
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تعليقات الزوّار (4)
ما الذي أصبحنا نسمعه عن هذه المدينة الهادئة.
عشت فيها ست سنوات. الكل كان ينعم بالأمن و الأمان. أخاف عليها أن تصبح بؤرة للإجرام كباقي المدن . اللهم احفظنا و احفظ وطننا من كل شر.