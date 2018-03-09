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كُتّاب وآراء
التامك يؤكد بناء أمريكا "مركز تدريب" في المغرب
فنّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوص طلب عروض يخص بناء "مركز للتكوين والتدريب" تابع لمكتب مكافحة المخدرات والتعاون الأمني الأمريكي، بالمركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتيفلت.
وأوضح بلاغ صادر عن مندوبية التامك أن الأمر "يتعلق فقط ببناية داخل المركز ستخصص لبعض التداريب، في إطار التكوين المخصص لأطرها وموظفيها، سواء في شقه الأساسي أو المستمر"، موردا أن "وسائل الإعلام قد قامت، عن قصد أو غير قصد، بتضخيم حجم وطبيعة البناية التي ستخصص للمهام".
وأشار البلاغ إلى أن هناك شراكة وتعاونا متميزين"بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومكتب مكافحة المخدرات والتعاون الأمني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، "وهو التعاون الذي يخص بالأساس مجالات التكوين والتدريب، حيث تمكنت المندوبية العامة بفضل البرامج الموضوعة في إطار هذا التعاون من تكوين عدد كبير من الأطر العاملة في المؤسسات السجنية؛ وذلك في مجالات التدبير الأمني وتدبير البرامج التأهيلية بتلك المؤسسات"، يختم البلاغ ذاته.
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تعليقات الزوّار (5)
أين الحق في المعلومة؟ ماذا لو قام هذا التامك بدعوة الصحفيين لزيارة هذا المركز وتعطى لهم جميع الشروحات المتعلقة به؟
فنحن من نحرسكم من عتاة المجرمين... أما المظلومين منهم فحقهم محفوض عند الله.
موظف ينظر له المجتمع نظرة دونية فهو الجلاد و... و....
قطاع موظفوه على سرير الإنعاش ينتظرون من يسعفهم قبل حصول السكتة القلبية.