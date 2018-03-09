24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:4212:4315:5918:3519:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. منتخبة تستدعي الدرك الملكي إلى تروال ونواحيها (5.00)

  2. المغرب يُواجه "معارك الثروات" بإشراك الساكنة في قرارات الصحراء (5.00)

  3. "حراك جرادة" يدخل شهره الرابع .. هكذا تضعف الثقة في الوعود (5.00)

  4. طلبة: دبلوم "الحكامة والاقتصاد" يحتاج الاعتراف (5.00)

  5. مديرية سطات تعترف بجهود نساء التربية والتكوين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | التامك يؤكد بناء أمريكا "مركز تدريب" في المغرب

التامك يؤكد بناء أمريكا "مركز تدريب" في المغرب

التامك يؤكد بناء أمريكا "مركز تدريب" في المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 مارس 2018 - 17:10

فنّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوص طلب عروض يخص بناء "مركز للتكوين والتدريب" تابع لمكتب مكافحة المخدرات والتعاون الأمني الأمريكي، بالمركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتيفلت.

وأوضح بلاغ صادر عن مندوبية التامك أن الأمر "يتعلق فقط ببناية داخل المركز ستخصص لبعض التداريب، في إطار التكوين المخصص لأطرها وموظفيها، سواء في شقه الأساسي أو المستمر"، موردا أن "وسائل الإعلام قد قامت، عن قصد أو غير قصد، بتضخيم حجم وطبيعة البناية التي ستخصص للمهام".

وأشار البلاغ إلى أن هناك شراكة وتعاونا متميزين"بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومكتب مكافحة المخدرات والتعاون الأمني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، "وهو التعاون الذي يخص بالأساس مجالات التكوين والتدريب، حيث تمكنت المندوبية العامة بفضل البرامج الموضوعة في إطار هذا التعاون من تكوين عدد كبير من الأطر العاملة في المؤسسات السجنية؛ وذلك في مجالات التدبير الأمني وتدبير البرامج التأهيلية بتلك المؤسسات"، يختم البلاغ ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - أيوب المغربي الجمعة 09 مارس 2018 - 17:40
عندما تغيب الشفافية والوضوح من حق الصحافة أن تكتب ما تشاء مادام التعتيم لا زال ممارسا من قبل المسؤولين!
أين الحق في المعلومة؟ ماذا لو قام هذا التامك بدعوة الصحفيين لزيارة هذا المركز وتعطى لهم جميع الشروحات المتعلقة به؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - حلالة 59 الجمعة 09 مارس 2018 - 19:04
نتمنى أن لا يكون معتقل من معتقلات أمريكا خارج الحدود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - موظف مقهور الجمعة 09 مارس 2018 - 19:39
و أين الموظف المقهور على حاله من الزيادة في الراتب الشهري فبالله عليكم كيف لموظف يتقاضى شهريا 3800 درهم منقوص منها قروض السكن والإستهلاك....ومصاريف المعيشة اليومية و التنقل و مصاريف الأطفال.... لا يستفيد من التعويض على السكن و السلاح و الساعات الإضافية . محصور بين المطرقة و السندان لا حماية قانونية لا دعم مادي نفسي معنوي... لا إعتراف بالجميل .
فنحن من نحرسكم من عتاة المجرمين... أما المظلومين منهم فحقهم محفوض عند الله.
موظف ينظر له المجتمع نظرة دونية فهو الجلاد و... و....
قطاع موظفوه على سرير الإنعاش ينتظرون من يسعفهم قبل حصول السكتة القلبية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - عبدو الجمعة 09 مارس 2018 - 21:55
وموظف السجن مقهور وليه الله، لا غالب الا الله...زعما راه رئيس الحكومة يأتي على رأس هرم هذا القطاع...وماكايشوفش فيه...حكرة خايبة زعمة..فما بالك...!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - aziz الجمعة 09 مارس 2018 - 22:33
خاص مدارس أمريكية في كل ربوع المملكة. حتى هاذه القضية فيها تمييز. علاش يستثنى مثلا مدن مكناس وجدة الحسيمة الناضور. بينما فاس والرباط والبيضاء ومراكش واكدير طنجة عندهم مدارس امريكية أليس هذا تمييز. أريد أبنائي يتعلمون الانجليزية من التحضيري إلى الباكلوريا. علاش كثير من المدن محرومة. والله إلا عار وتحكم في حياة الأشخاص. تتعلم الفرنسية صحة مستعمر في بلادي ويزيدوا يستعمروا عقول أطفالنا. بلغة لا قيمة لها علميا. وهاهي نتيجة ذالك إدارة السجون تريد تدريبات من الأمريكيين هل سيعلموكم بالامازيغية. والله تضحكون على هاذا الشعب. طلقولينا الانجليزية وحتى الصينية الي جاية تأكل الأخضر واليابس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.