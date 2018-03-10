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الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ مهاجرين مغاربة وجزائريين

البحرية الملكية تنقذ مهاجرين مغاربة وجزائريين

البحرية الملكية تنقذ مهاجرين مغاربة وجزائريين
مُتابعة من خالد ملوك
السبت 10 مارس 2018 - 12:16

تمكنت عناصر البحرية الملكية المغربية من إغاثة ستة مهاجرين، مغاربة وجزائريين، بالسواحل المجاورة لمضيق جبل طارق، كانوا على متن قارب متجه نحو مدينة قاديس الإسبانية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية بأن فرقة الإنقاذ البحري الإسباني لم تشارك في عملية الإغاثة لكون القارب كان يوجد بالمياه الإقليمية المغربية، مشيرة إلى أن المركب ظلت تتقاذفه أمواج البحر الهائجة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل الموقوفين، وهم في صحة جيدة، إلى ميناء مدينة طنجة على متن سفينة تابعة للبحرية الملكية المغربية، فيما تم فتح تحقيق قضائي من أجل تحديد هوية الأفراد المنظمين لمثل هذه الرحلات.

وكشف تقرير صدر، مؤخرا، عن وزارة الداخلية الإسبانية أن أعداد المهاجرين السريين، الراغبين في الوصول إلى سواحل مدن الجنوب الإسباني، تضاعف ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - TAGADAT السبت 10 مارس 2018 - 12:28
Je voudrais seulement savoire comment ces immigrés elegaux alkharairia ou d autre ont peut franchaire notre frentieres!? peut-être la corruption des gardes des frentieres!?
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-16
2 - KIM السبت 10 مارس 2018 - 12:34
لاسف شمال افريقيا يملك من الثرواة و اليد العاملة
تجعله من الدول الصاعدة والغنية,لكن الدول الاستعمار
والحماية تركت لنا حكام يعملون من اجل تفقير وتهجير.
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38
3 - محمد السبت 10 مارس 2018 - 13:10
الحمد لله المغرب والجزاءر في نفس القارب
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41
4 - عباس السبت 10 مارس 2018 - 13:11
اقول للمغامرين يحلمون بفردوس اوروبا. لاداعي للمغامرة. العيش في اوروبا اصبح لا يطاق. فالوافدون يتسكعون في الشوارع و يطلبون المساعدة..
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32
5 - TAGADAT السبت 10 مارس 2018 - 13:31
Je voudrais seulement donner un petit conseille pour les jeunes qui rêve un joure d arriver on europe que maintenant de vivre on europe et même avec les papiers est devenue un enfere d abord la monté des parties nationalistes,la monté de racisme,la monté de l xénophobe contre tt ce qu' est islame ou arabe,defeculter de trouver un travaille la même chose pour un loiyer sans parler de climat,alors qui ce que on va dire pour les immigrés elegaux!? rester dans votre pays,travailler dans votre pays,ou exercer un commerce ou un métier,oublier ce batamogana de l europe,elkhobze wa taye plus chmicha et de fièvre de ton pays.
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1
6 - محمد بن بركة - تنغير السبت 10 مارس 2018 - 14:42
خير لكم من المجازفة بأرواحكم للوصول إلى أوروبا حيث النعيم الذي تشرئب له الأعناق : الصحة التعليم والعيش السليم والديموقراطية ، هذه العناصر هي ما يحتاجها المغامر بحياته ... أما وأن تقضي حياتك أو ما تبقى من حياة إن كان ما نحن عليه هو ما يكنى بالحياة فما عليك إلا بشد الرحال ألى العالم الغربي ... فالحياة هناك طيبة فهي بلاد الخير والبركات ... سأتقاعد بعد حين وسوف أهرب إلى تلك البلاد حيث الأمان و كرامة الإنسان .... أنا أقول هذا الكلام لمن سبق أن زار تلك البلدان ، كما أدعوا الشباب إلى الرحيل عن هذه البلاد حيث الفساد والظلم والقهر والتسلط ولا شيء غير هذا .... فالخير في الرحيل .
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5
7 - أين العدل السبت 10 مارس 2018 - 15:26
إلی عباس کفی من الکذب : اللذي سوف يتسکع هو من سوف يبق هنا في هذه البقعة المغتصبة متی سيشتغل الشباب ؟ متی سيملکون منازلهم ؟ متی سيفکرون في الزواج ومتی .....ومتی ومتی ؟؟؟!!! أم أنک ستنوب عنهم وتحقق أمالهم وأحلامهم جميعا
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1
8 - تطواني حر السبت 10 مارس 2018 - 16:05
الى عباس كم من مغربي هجر لأروبا وهو الأن يتسكع ببلدان ويتمتع بالعدالة والأجر والعطل ووو أما أن تنظر للجانب السلبي فقط فهذا ما يسمى بالحقد وعدم حب الخير للأخر
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0
9 - رشيد اسبانيا السبت 10 مارس 2018 - 16:12
الى محمد بركة و العدل... والله العضيم لو تاتي هنا لكي تعرف ما هي حقوق الانسان هنا. و الديمقراطية و كل دالك الكلام الدي يدغدغون به مشاعرنا... ليس اي شئ من دالك الكلام.. سوى كلام في كلام..و مثال دالك ما وقع في كاتالونيا.... كل تلم المسطحات ما هي الا كلام موجه للعالم الثالت لكي ينهبو خيراته.. بلعلالي...هل من منظمة او من جمعية حقوقية تكلمت او او او. اينهم ناس حقوق الانسان الدين يقعدون الدنيا بكلامهم حينما يكون اي موضوع ضذ المغرب؟؟؟ انا اعيش هنا في اسبانيا 15 سنة...و لن اكدب عليلك. المهاجرين هنا كالعبيد...و انا اعرف ما اقول ..الله العضيم اللا غير مخزون هنايا... حيت مثل كيقول شحال جبتي.. ماشي شحال غبتي.. ليتك تعرف العداب اللدي نعيشه هنا... اهههه يا بلادي توحشتك بزااااف
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11
10 - ixelles bruxelles السبت 10 مارس 2018 - 17:01
المغاربة تكول ليهم راه اوروبا مابقا فيها مايدار ؤالاؤوبيين مابقاوش كيشمو ريحة دعربان خصوصا من بعد داكشي لي داز ديال الارهاب كيكولو ليك غير حاسدنا خليوهم يجيو راه بطائق الاقامة ؤالاؤرو غير مشتتين,,,,هنا بعدا فبلجيكا ؤالله لاحلم مزال شي كحل الراس ببطاقة الاقامة الى كان جديد.
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4
11 - كمال السبت 10 مارس 2018 - 17:19
أعلنت البحرية الاسبانيه آليوم عن إنقاذ هي الأخرى مزيدا من المغاربة من أعالي البحار.
ومع هذا كله ترى العياشه الانهزاميه تهلهل وتطبل ليلا ونهارا مدعيه أن بلادنا بخير ولا داعي لاي إصلاحات وبأن كل من يتضاهر ويحتج من أجل العيش الكريم والعدالة الاجتماعية ما هم الا شرذمة من الخونة وانفصاليين.
والان ماذا تقولون لهذا الشباب الذي يغامر بحياته من أجل تحسين اوضاعه؟
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3
12 - resident depuis 1971 السبت 10 مارس 2018 - 19:23
تعليق 10,,,عندك الصح من بكري ؤالاقامة صعيبة فبلجيكا عاد دبا. انا عندي ولد مولود هنا اي بلجيكي الجنسية ؤقاري هنا ؤبدون سوابق ؤمانقا خدمة مزيانة غير بمشقة.
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1
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