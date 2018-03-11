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الرئيسية | حوادث | وفاة شاب في حوض مياه ضواحي مدينة خريبكة

وفاة شاب في حوض مياه ضواحي مدينة خريبكة

وفاة شاب في حوض مياه ضواحي مدينة خريبكة
هسبريس من خريبكة
الأحد 11 مارس 2018 - 01:45

لقي شاب يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه إثر سقوطه في أحد الأحواض المخصصة لتجميع المياه المستعملة في أوراش المجمع الشريف للفوسفاط ضواحي مدينة خريبكة.

وفور غرق الشاب، المنحدر من مركز بئر مزوي، هرع ممثلو السلطات المحلية والأمنية والوقاية المدنية إلى مكان الواقعة، حيث جرى انتشال الجثة وإحالتها على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بخريبكة بحثا، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات سقوط الشاب في الحوض ووفاته.

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