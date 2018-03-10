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الرئيسية | حوادث | حجز طن من مخدر الشيرا على الطريق في شيشاوة

حجز طن من مخدر الشيرا على الطريق في شيشاوة

حجز طن من مخدر الشيرا على الطريق في شيشاوة
هسبريس من مراكش
السبت 10 مارس 2018 - 21:15

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الإقليمي بشيشاوة بتنسيق مع عناصر الجمارك، اليوم السبت، من ضبط ما يناهز طن من مخدر الشيرا والقنب الهندي، إلى جانب أسلحة بيضاء من الحجم الكبير عبارة عن سيوف وهروات، كانت مخبأة داخل سيارة من الحجم الكبير، كان على متنها شخصان لاذا بالفرار.

وجاء تتبع السيارة المذكورة لعدم امتثال سائقها لعناصر المراقبة الطرقية التابعين للجمارك، على مستوى الطريق السيار الرابطة بين مراكش وشيشاوة، لتنطلق عملية مطاردتها وتمتد إلى دوار أكادير الجديد بتراب جماعة سيدي محمد دليل، قبل أن يجري تطويق السيارة، ويدخل سائقها ومساعده في مواجهة مع رجال الجمارك، استعملت فيها الأسلحة البيضاء، مما اضطرت معه عناصر الدرك إلى إطلاق الرصاص لتوقيف المشتبه فيهما، قبل أن يلوذا بالفرار.

وبحسب مصادر هسبريس فإن الأبحاث المعمقة التي باشرتها مصالح الدرك الملكي في هذه القضية كشفت عن مجموعة من الأسماء تنتظم في إطار شبكة تنشط في المجال نفسه، فيما بقي البحث جاريا في حق أشخاص آخرين يوجدون في حالة فرار، كما تبين من خلال التحقيقات الأولية أن وراءهم شبكات دولية تعمل على تنظيم عمليات التهريب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - انور السبت 10 مارس 2018 - 21:33
شوفوا شويا ديال محاسبة الثروة في صفوف موظفوا الدولة هؤلاء هم المجرمون الحقيقيون .ناهبوا اموال الشعب المقهور
قهرتونا بافلام قديمة.
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