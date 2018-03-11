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الرئيسية | حوادث | توقيف ناشطين في تهريب الخمور عبر باب مليلية

توقيف ناشطين في تهريب الخمور عبر باب مليلية

توقيف ناشطين في تهريب الخمور عبر باب مليلية
هسبريس من الناظور
الأحد 11 مارس 2018 - 08:10

تمكنت عناصر جمارك باب مليلية ببني انصار من إحباط محاولتين لتهريب الخمور من مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الاسبانية.

العملية الأولى مكنت من حجز كمية من الخمور وتوقيف السائق البالغ من العمر 60 سنة، ومكن البحث من اكتشاف أن السيارة المستعملة في العملية مزورة الوثائق.

السيارة الثانية المرقمة بالمغرب عثر بداخلها على 200 قنينة من الجعة، ليتقرر توقيف السائق البالغ 40 سنة من العمر.

وقد أحيل الموقوفان على الشرطة القضائية لتعميق البحث، وتم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عيسى كبور الأحد 11 مارس 2018 - 09:09
جميل جدا ما فعلته الجمارك التي أوقفت المجرمين اللذين يدخلون السموم للبلاد كما نتمنى ان تفعل السلطات داخل البلاد نفس العمل وتوقف الشاحنات التي توزع الخمور نهارا وعلانية على البيران
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6
2 - mre الأحد 11 مارس 2018 - 11:43
حجز خمور مهربة و كأنها أسلحة خطيرة. الخمور تصنع و تباع في كل حي بالمغرب و بمواد سامة و كأن سم الخمر غير كاف.
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6
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