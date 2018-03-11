توقيف ناشطين في تهريب الخمور عبر باب مليلية

هسبريس من الناظور

تمكنت عناصر جمارك باب مليلية ببني انصار من إحباط محاولتين لتهريب الخمور من مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الاسبانية.

العملية الأولى مكنت من حجز كمية من الخمور وتوقيف السائق البالغ من العمر 60 سنة، ومكن البحث من اكتشاف أن السيارة المستعملة في العملية مزورة الوثائق.

السيارة الثانية المرقمة بالمغرب عثر بداخلها على 200 قنينة من الجعة، ليتقرر توقيف السائق البالغ 40 سنة من العمر.

وقد أحيل الموقوفان على الشرطة القضائية لتعميق البحث، وتم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.