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الرئيسية | حوادث | عصابة تستهدف عارضين سياراتهم للبيع على النت

عصابة تستهدف عارضين سياراتهم للبيع على النت

عصابة تستهدف عارضين سياراتهم للبيع على النت
هسبريس من الرباط
السبت 10 مارس 2018 - 20:05

أوقفت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، اليوم السبت، 3 مشتبه فيهم، فتاة وشخصان من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية تتعلق بسرقة السيارات تحت التهديد بالعنف والتزوير واستعماله.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام الأضناء، بتاريخ 3 مارس الجاري، بربط الاتصال بمالك سيارة معروضة للبيع على أحد مواقع التجارة الإلكترونية، "ليتم الاتفاق على عملية الشراء، قبل أن يعمدوا إلى تعريض الضحية للعنف الجسدي من أجل الاستيلاء على سيارته؛ وذلك مباشرة بعد إتمام كافة المعاملات الإدارية المتعلقة بعملية البيع"، تبعا لما ورد في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ ذاته أن الأبحاث والتحريات، مقرونة بالخبرات التقنية الضرورية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم، وتم توقيفهم اليوم بطريق عين عودة على متن السيارة المسروقة التي خضعت لتزوير صفائحها المعدنية. كما تم حجز سيارة أخرى بمنطقة أم عزة، تم تحصيلها من قبل الموقوفين باستعمال الأسلوب الإجرامي نفسه.

وتم وضع المشتبه فيهم، وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و28 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما لازالت التحريات جارية لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا توقيف أحد شركائهم بعد تحديد هويته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد السبت 10 مارس 2018 - 20:33
سبق لي ان نصحت احد الاصدقاء الي كان يعرض سيارته للبيع في افيتوا و اتصل به احدهم ليشتري منه السيارة ان لا يذهب بمفرده انما مع 2 او 3 من اخوته الذكور او اصدقاءه لانه كثيرين يذهبون بمفردهم فيتعرضون لما تعرض له الضحية في المقال هذا امر بديهي و حتى في اوروبا و امريكا لما يذهب احدهم لبيع سيارته او دراجته يذهب مع 2 او 3 من رفقاءه لكي لا يتعرض للسرقة الى اخره
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70
2 - مواطن مغربي السبت 10 مارس 2018 - 21:36
في الوقت الحالي يجب على أي شخص يريد أن يبيع سيارته أن يكون مرفوقا على الأقل بشخصين آخرين من معارفه،أما مستقبلا فأتمنى أن تقوم السلطات بسن قانون ينظم عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة على غرار بيع العقارات مثلا حيث يتولى الموثقون القيام بجميع الإجراءات كي تمر عملية البيع في أحسن الظروف.
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