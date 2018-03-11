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شرطة وزان تبحث عن شخص احتال على صيدلية
فتحت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بوزان تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية نصب واحتيال طالت معاملات صيدلية مع مواطن بالمدينة ذاتها.
ووفق مصادر هسبريس فإن الأمر يتعلق بشخص من مواليد 1978، وينحدر من مدينة فاس، قام بالنصب على مستخدمة بصيدلية تجزئة المنظر الجميل بما مجموعه 23 ألف درهم، نظير كمية من الأدوية اقتناها مقابل "كمبيالة"، قبل أن يختفي عن الأنظار.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن النصاب من ذوي السوابق العدلية، وموضوع مذكرات بحث تتعلق بالنصب والاحتيال وتقديم شيكات بدون رصيد؛ وقد جرى تحرير مذكرة بحث ضده وفق ما أورده مصدر أمني لجريدة هسبريس الإلكترونية.